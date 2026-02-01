Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Danh ca Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt (cũ), sau đó ông sang Mỹ sinh sống. Ông nổi tiếng nhờ những nhạc phẩm trữ tình và được nhiều người xem như giọng ca nam "tượng đài" của nền tân nhạc Việt Nam.

Tuấn Ngọc hát "Khúc Thụy Du"

Mệnh danh "thần đồng âm nhạc"

Sinh ra trong gia đình đam mê nghệ thuật, cha là nhạc sĩ Lữ Liên vì thế nghệ sĩ Tuấn Ngọc đến với âm nhạc từ rất sớm. Năm 4 tuổi, ông bắt đầu đi hát nhiều chương trình thiếu nhi trên đài phát thanh. Thời điểm này, ông từng được gọi là "thần đồng âm nhạc". 13 tuổi, Tuấn Ngọc bắt đầu theo đuổi nhạc ngoại, nhạc trẻ, trình diễn tại các câu lạc bộ lớn nhỏ khắp Sài Gòn. Ông từng tham gia các ban nhạc đình đám như The Strawberry Four, The Top Five.

Năm 28 tuổi, Tuấn Ngọc rời Việt Nam, định cư tại Mỹ. Ông ngày càng thăng hoa trong âm nhạc, trở thành tượng đài của nền tân nhạc Việt Nam. Đặc biệt, ca khúc Riêng một góc trời được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Danh ca Tuấn Ngọc thời trẻ.

Tên tuổi ông gắn liền với các nhạc phẩm trữ tình của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy... Trong đó, Trịnh Công Sơn xem Tuấn Ngọc là giọng nam hát nhạc phẩm của ông thành công nhất. "Trường phái Tuấn Ngọc" cũng ảnh hưởng lớn đến cách hát của nhiều giọng nam thế hệ sau.

Tuấn Ngọc từng nói ông lớn lên bằng nhạc nước ngoài, kiếm sống cũng bằng âm nhạc nước ngoài. Nhưng chỉ khi hát những ca khúc Việt Nam, ông mới cảm thấy được là chính mình nhất. Những ca khúc trữ tình buồn chính là sở trường của Tuấn Ngọc.

Hôn nhân kín tiếng trước khi đổ vỡ

Đời tư, Tuấn Ngọc kết hôn với ca sĩ Thái Thảo - con gái của nhạc sĩ Phạm Duy và danh ca Thái Hằng. Cả hai chênh lệch nhau 14 tuổi. Năm 1994, hai nghệ sĩ về chung một nhà, sau đó đăng ký kết hôn năm 2003.

Sau khi lập gia đình, ca sĩ Thái Thảo tập trung vun đắp tổ ấm và ngừng ca hát từ năm 2004. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con gái, hiện không theo nghệ thuật. Danh ca Tuấn Ngọc từng chia sẻ, nhiều năm qua, vợ ông ở nhà quán xuyến tổ ấm, chấp nhận hy sinh đam mê âm nhạc.

Nhiều năm qua, vợ chồng Tuấn Ngọc chọn cách sống kín đáo, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Lần gần nhất khán giả thấy cả hai sánh đôi là tại tiệc sinh nhật của danh ca ở Mỹ năm 2020.

Danh ca Tuấn Ngọc và vợ Thái Thảo đã ly hôn.

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân giữa danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo khép lại theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ) vào tháng 7/2025. Thông tin này khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Hai bên thuận tình chấm dứt hôn nhân với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”, sau hơn hai năm sống ly thân. Do ba con gái của họ đều đã trưởng thành, việc quyền nuôi con không đặt ra, các thỏa thuận về tài sản và trợ cấp cũng nhanh chóng được giải quyết.

Từng bị ung thư dạ dày

Năm 61 tuổi, Tuấn Ngọc phát hiện bị ung thư dạ dày. May mắn phát hiện sớm nên ông được phẫu thuật cắt bỏ. Từ đó, ông phải tập trung đến vấn đề ăn uống, chăm sóc sức khoẻ.

Trải qua 3 năm điều trị ung thư dạ dày, sức khoẻ của danh ca ổn định nhờ tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị và lối sống khoa học. Ông duy trì việc tập thể dục đều đặn, ăn uống thanh đạm, thiền, bơi lội và đặc biệt yêu thích bộ môn pickleball - môn thể thao giúp ông giữ tinh thần vui vẻ và cơ thể linh hoạt.

Danh ca Tuấn Ngọc từng phải điều trị ung thư dạ dày.

Những năm gần đây, danh ca thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia các chương trình âm nhạc lớn nhỏ. Với ông, âm nhạc là con đường không cho phép đứng yên.

Dù hôn nhân không trọn vẹn, Tuấn Ngọc vẫn luôn coi gia đình là điều quan trọng nhất. Ba con gái của ông và Thái Thảo đều không theo con đường nghệ thuật. Nam danh ca cho rằng làm nghệ sĩ là “phải đủ duyên”, không thể ép buộc.

Trong hơn 70 năm sự nghiệp, Tuấn Ngọc từng nhiều lần nói mình là người nghệ sĩ may mắn. Vì vậy, ông biết ơn cuộc đời và không có gì oán trách.