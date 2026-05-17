Mỗi mùa hè, các bãi biển lại chật kín người. Chỉ cần vài ngày nắng đẹp, mạng xã hội đã ngập ảnh "mát mắt" với biển xanh, cát trắng và những chuyến nghỉ dưỡng "xả stress" sau thời gian dài làm việc.

Nhưng cũng chính vào thời điểm này, nhiều bệnh viện bắt đầu tiếp nhận hàng loạt ca nhập viện vì những vấn đề sức khỏe liên quan tới du lịch biển. Có người chỉ nghĩ mình hơi mệt vì đi chơi nhiều, đến khi vào viện mới phát hiện cơ thể đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Cũng có những người vì chủ quan, bất cẩn khi du lịch mà khổ sở thời gian dài sau đó với những vấn đề về da, ngộ độc thực phẩm.

Đương nhiên, du lịch biển vào mùa hè rất tuyệt vời, nhưng nếu muốn chuyến đi trọn vẹn và an toàn, bạn nên thuộc lòng 5 lời khuyên dưới đây nhé:

1. Bảo vệ da phải là ưu tiên số 1 khi đi biển

Nhiều người chỉ bôi kem chống nắng "cho có" rồi thoải mái nằm phơi nắng hàng giờ. Đây cũng là lý do không ít người trở về sau chuyến du lịch biển với làn da đỏ rát, bong tróc, sạm đen hoặc nổi mẩn ngứa khắp người.

Ánh nắng ở biển nguy hiểm hơn bình thường vì tia UV phản chiếu mạnh từ mặt nước và cát. Da không chỉ bị nóng bên ngoài mà còn chịu tổn thương sâu hơn nếu tiếp xúc kéo dài. Đặc biệt, khoảng thời gian từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều là lúc tia UV hoạt động mạnh nhất. Chỉ vài tiếng ngoài trời cũng đủ khiến da mất nước nghiêm trọng.

Kem chống nắng vì thế không phải "vật trang trí" trong túi du lịch. Nên chọn loại SPF từ 50 trở lên và thoa lại sau mỗi 2 giờ, nhất là sau khi bơi. Ngoài ra, áo chống UV, kính râm hay mũ rộng vành vẫn rất cần thiết dù trời có nhiều mây.

Nếu da đã cháy nắng, điều đầu tiên cần làm không phải tiếp tục "dưỡng trắng cấp tốc" mà là làm dịu da. Uống đủ nước, dùng xịt khoáng hoặc gel lô hội sẽ giúp da giảm nóng rát nhanh hơn. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C như cam, kiwi hay cà chua cũng hỗ trợ phục hồi da sau tổn thương do nắng.

2. Say nắng và sốc nhiệt đến rất nhanh

Không ít người vẫn cố chơi tiếp dù đã thấy đau đầu, choáng váng hay buồn nôn vì nghĩ chỉ là mệt nhẹ. Nhưng đây lại chính là những dấu hiệu đầu tiên của say nắng.

Khi cơ thể tiếp xúc nhiệt độ cao quá lâu, khả năng điều hòa thân nhiệt sẽ bị quá tải. Nếu không nghỉ ngơi kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành sốc nhiệt, gây ngất xỉu hoặc nguy hiểm hơn.

Một điều nhiều người không ngờ là đang ở dưới nước vẫn có thể say nắng. Bởi nhiệt từ môi trường và tia UV vẫn liên tục tác động lên cơ thể. Đi biển ngày nóng nên uống nước đều đặn ngay cả khi chưa khát. Không nên vận động liên tục dưới nắng gắt, đặc biệt vào giữa trưa.

3. Cát và nước biển không sạch như nhiều người tưởng

Nhiều người có thói quen nằm trực tiếp trên cát hoặc ngâm nước quá lâu mà không biết đây cũng là nguồn tiềm ẩn vi khuẩn và nấm.

Nếu cơ thể có vết xước nhỏ, vi khuẩn trong nước biển có thể khiến da bị viêm hoặc nhiễm trùng. Một số người còn bị nấm chân, viêm tai ngoài hoặc kích ứng da sau chuyến đi. Sau khi tắm biển, nên tắm lại bằng nước sạch càng sớm càng tốt thay vì để muối và cát khô tự nhiên trên da. Ngoài ra, không nên để trẻ nhỏ chơi quá lâu ở vùng cát ẩm hoặc nước đọng gần bờ vì nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn.

4. Có những bệnh rất dễ "ghé thăm" sau chuyến du lịch biển

Nhiều người nghĩ đi biển chỉ sợ đen da. Thực tế, nắng nóng và thay đổi môi trường sinh hoạt có thể khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn bình thường. Các vấn đề phổ biến nhất là tiêu chảy, viêm họng, viêm da, đau mắt đỏ hoặc cảm lạnh sau khi ở phòng điều hòa quá lâu rồi lại liên tục ra nắng.

Trẻ nhỏ và người lớn tuổi thường dễ bị ảnh hưởng hơn vì cơ thể mất nước nhanh. Một số người còn xuất hiện tình trạng nổi mề đay hoặc dị ứng do nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, khi cơ thể mệt và thiếu ngủ trong chuyến đi, sức đề kháng cũng giảm xuống rõ rệt. Đây là lý do nhiều người vừa đi chơi về đã "đổ bệnh".

5. Hải sản ngon nhưng đừng ăn theo kiểu "bù cả năm", không nên ăn sống

Đi biển mà thiếu hải sản thì thật tiếc. Nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người phải ôm bụng chạy viện giữa kỳ nghỉ.

Hải sản mùa hè rất dễ hỏng nếu bảo quản không đúng nhiệt độ. Các món sống, tái hoặc để ngoài trời quá lâu có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cao hơn nhiều người nghĩ. Đặc biệt, việc vừa ăn hải sản liên tục vừa uống nhiều bia lạnh có thể khiến dạ dày và đường ruột "quá tải", dẫn tới đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn ói.

Một chuyến du lịch biển đáng nhớ không nằm ở việc phơi nắng bao lâu hay ăn được bao nhiêu món ngon, mà là khi trở về, cơ thể vẫn khỏe mạnh và làn da không phải "trả giá" sau những ngày vui chơi dưới nắng hè.