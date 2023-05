Nam chính ở phim của Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon từng giảm 16kg để vào vai phản diện

Lies Hidden In My Garden là một trong số những bộ phim được khán giả mong đợi nhất hiện nay bởi có sự góp mặt của hai mỹ nhân Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon. Mới đây, ekip làm phim đã tiết lộ loạt hình ảnh của nam chính - diễn viên Kim Sung Oh. Trong phim, anh vào vai Jae Ho, chồng của Joo Ran (Kim Tae Hee). Jae Ho là một bác sĩ tài năng, cầu toàn, là một người bố, người chồng với dáng vẻ mẫu mực. Anh ta bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với vợ khi một mùi kỳ lạ bắt đầu tỏa ra từ sân sau nhà họ.



Những hình ảnh hé lộ tạo hình của "chồng" Kim Tae Hee

Đây là lần đầu tiên nam diễn viên Kim Sung Oh nên duyên màn ảnh với Kim Tae Hee. Kim Sung Oh lại là cái tên thuộc trường phái thực lực, diễn xuất thực sự đáng gờm. Trong quá khứ, anh từng nổi đình đám với vai phản diện trong bộ phim Missing You, tác phẩm mà anh phải giảm tới 16kg để nhập vai, khiến ai nấy "hoảng sợ" khi nhìn thấy dáng vẻ tiểu tụy của nam diễn viên. Trong phim, anh đóng vai tội phạm giết người với những nét tính vô cùng biến thái.

Đây không phải lần duy nhất Kim Sung Oh đóng vai phản diện. Còn hàng loạt tác phẩm như Người Vô Danh Tính, Găng Tơ Tái Xuất, Bán Đảo,... Kim Sung Oh đều đóng những vai phản diện gây ám ảnh cực độ. Có một câu chuyện hài hước xoay quanh việc đóng vai phản diện của Kim Sung Oh. Cụ thể không ít khán giả nghĩ rằng cách cư xử trên phim là tính cách thật của anh, thậm chí từng có một em học sinh tiểu học đã cúi gập người 90 độ trước anh để xin chữ ký khiến Kim Sung Oh giật thót mình.

Kim Sung Oh gầy trơ xương trong "Missing You"

Không có ngoại hình mỹ nam nhưng Kim Sung Oh vẫn sở hữu một lượng người hâm mộ khủng bởi diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, có thể biến hóa nhiều dạng nhân vật. Nổi tiếng nhờ vai phản diện nhưng trên thực tế, Kim Sung Oh còn có thể "cân" được mọi dạng vai. Đó là vai phụ gây cười trong Secret Garden của Hyun Bin, nhà thiết kế với tính tình kỳ quặc ở Fashion King hay thậm chí là thị trưởng đáng yêu ở Warm and Cozy,... Riêng với lần tái xuất này ở Lies Hidden In My Garden, Kim Sung Oh sẽ vào vai một người chồng, người cha mẫu mực nhưng dường như có không ít bí ẩn. Khán giả chắc chắn sẽ được thấy thêm nhiều góc cạnh thú vị của nam diễn viên này.