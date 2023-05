Kim Tae Hee đầy căng thẳng trong loạt ảnh mới của Lies hidden in my garden

Thời điểm hiện tại, các khán giả yêu phim Hàn ngữ đang rất trông đợi ngày Lies hidden in my garden lên sóng. Lý do là bởi bộ phim này có sự góp mặt của "ngọc nữ" Kim Tae Hee và Lim Ji Yeon, cái tên đã tạo được tiếng vang không nhỏ với vai Park Yeon Jin trong The glory.

Mới đây, ENA đã nhá hàng thêm những hình ảnh mới của Kim Tae Hee. Khán giả có thể dễ dàng nhận ra biểu cảm đầy lo lắng của nhân vật mà cô đảm nhận. 3 năm kể từ sau Chào mẹ, tạm biệt, cô mới lại tái xuất và đây hứa hẹn sẽ là tác phẩm chứng kiến sự thăng hạng trong diễn xuất của nữ minh tinh.

ENA nhá hàng ảnh mới của Kim Tae Hee khiến fan rần rần.

Biểu cảm đầy căng thẳng của nhân vật Joo Ran do Kim Tae Hee thủ vai.

Khán giả sẽ chính thức được chứng kiến màn tái xuất của Kim Tae Hee vào ngày 19/6 tới đây.

Nói thêm về nội dung của Lies hidden in my garden, bộ phim sẽ xoay quanh hai nhân vật trung tâm Joo Ran (Kim Tae Hee) cùng với Sang Eun (Lim Ji Yeon). Joo Ran vốn sống một cuộc đời hoàn hảo bên người chồng thành đạt. Cả hai còn có với nhau một cậu con trai thuộc dạng "con nhà người ta". Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Joo Ran phát hiện ra một thứ mùi kỳ lạ ở sân sau nhà mình.

Về phần Lim Ji Yeon, nếu như trong The glory nhân vật của cô là kẻ đi gieo ác mộng cho người khác thì ở tác phẩm mới, nhân vật Sang Eun lại là một nạn nhân của bạo lực gia đình. Tuy nhiên, cô ấy luôn khao khát thoát khỏi địa ngục mình phải chịu đựng.