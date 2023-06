Nam chính "Mặt trời mùa đông" nhịn ăn để đóng cảnh thân mật với Quỳnh Lương

Mặt Trời Mùa Đông là một trong những bộ phim hiếm hoi khi "trùm cuối" lộ diện ngay từ những tập đầu tiên nhưng vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, ngày càng thu hút lượng lớn người theo dõi.

Đến những chặng cuối của bộ phim, hành trình ra sự thật sau chuyến va chạm xe khiến Minh Huy (Steven Nguyễn thủ vai) rời xa gia đình, sống cùng ba mẹ nuôi suốt 20 năm dần sáng tỏ. Thế nhưng với bản chất lương thiện kèm theo mối quan hệ giữa anh và Nhã Lan (Trình Mỹ Duyên thủ vai), dân tình khó có thể đoán được anh có kiên trì vì mục tiêu đến cùng, trả hết mọi hận thù cho ông Tấn (Đại Nghĩa thủ vai).

Nhân vật Minh Huy của Steven Nguyễn đối mặt với rất nhiều bi kịch.

Trong tập 24 - 25, diễn xuất của Steven Nguyễn bùng nổ, đan xen loạt cảm xúc từ uất hận đến bất an. Phim tập trung vào sự phát triển tính cách và suy nghĩ của Steven Nguyễn, những mâu thuẫn trong lòng anh khi đã "lật bài ngửa". Song song với chặng đường báo thù đó, Minh Huy vẫn mong muốn tìm được hạnh phúc thật sự mà 20 năm qua anh thiếu vắng. Giờ đây, ngoài việc đi tìm kẻ giết ba ruột, Minh Huy còn đối mặt với lùm xùm tình ái khi bị buộc phải lựa chọn giữa Nhã Lan với Đan Thanh (Quỳnh Lương).

Trong Mặt Trời Mùa Đông, Steven Nguyễn đóng nhiều cảnh tình cảm với Quỳnh Lương. Steven Nguyễn cho biết để thực hiện cảnh hôn Quỳnh Lương anh nhịn ăn nửa ngày, mong cơ thể không có mùi vì tôn trọng bạn diễn. Cả hai đều rất nghiêm túc và may mắn quá trình quay diễn ra nhanh chóng.

Quỳnh Lương và Steven Nguyễn.

Riêng Quỳnh Lương thì bày tỏ: "Tôi và Steven diễn rất nhanh. Những phân cảnh đó rất áp lực, chúng tôi muốn nhanh gọn để giảm bớt áp lực. Những cảnh quay tôi đóng với anh ấy là những ngày đầu tiên tôi tham gia dự án này, thời gian tôi tiếp xúc với anh Steven ở ngoài chưa nhiều. Nếu các cảnh quay ở gần cuối tôi nghĩ là chúng tôi đã thân thiết hơn và tình cảm ơn, giúp khán giả mãn nhãn hơn. Khi quay chúng tôi chưa thân thiết nên tâm lý chỉ muốn quay nhanh, quay gọn làm sao cho tốt nhất, không phải quay nhiều".

Bên cạnh tuyến vai chính, tuyến vai phụ cũng bắt đầu gặp sóng gió. Phim "lành ít dữ nhiều" khi Thảo An (Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu thủ vai) chạm chân vào con đường làm người mẫu mà ông Tư (Huy Cường thủ vai) và Tiến Đạt (Trịnh Xuân Nhản thủ vai) không đồng tình.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đóng vai Thảo An.

Thảo An đã mất rất nhiều thời gian để hiểu được chính mình, tìm được môi trường phù hợp với bản thân. Trước những thử thách đó, bà Tư (Kiều Trinh thủ vai) luôn đồng hành, ủng hộ con gái. Điều bà mong cầu là con gái hạnh phúc, bình yên và được sống với đam mê của mình. Theo đuổi nghiệp người mẫu ngoài đời thực, Chế Nguyễn Quỳnh Châu không khỏi xúc động về hoàn cảnh của nhân vật Thảo An. Chính người đẹp cũng gặp nhiều khó khăn trên con đường này.

Quỳnh Châu bị ba mẹ ngăn cản, không cho theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tâm sự: "Thảo An vô tình nhận ra niềm đam mê của mình là làm người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Khi đưa ước mơ đó về nói với gia đình thì bị phản bác, thậm chí còn bị ba đánh. Châu hiểu được mình cũng từng trải qua cái cảm giác đó, hiểu tâm lý của phụ huynh. Cái đánh của ba khi đó không phải đơn giản là ngăn cấm mà còn là sự lo lắng. Họ bây giờ cơm ăn áo mặc còn không lo đủ thì không dám cho con gái mình ước mơ được điều gì đó quá xa vời".

"Khi mình đóng cảnh quay đó mình rất xúc động, giống như là bản thân của Châu khi ở ngoài. Khi Châu mong muốn hoạt động nghệ thuật, ba mẹ Châu ngăn cản, sợ công việc này không ổn định, không tạo cho mình nguồn thu nhập tốt để trang trải cuộc sống. Quỳnh Châu ngoài đời và Thảo An trong phim hơi giống nhau. Mình cảm giác mình và Thảo An đến với nhau như một cái duyên, càng ngày mình càng yêu quý nhân vật Thảo An".