Chế Nguyễn Quỳnh Châu bối rối khi đóng vai gái quê ở "Mặt Trời Mùa Đông"

Ngoài các diễn viên chính Quỳnh Lương, Steven Nguyễn, Trình Mỹ Duyên, phim Mặt Trời Mùa Đông còn thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Trong phim, Quỳnh Châu đóng vai Thảo An - em gái nuôi của Minh Huy (Steven Nguyễn).

Không ăn diện lộng lẫy như những lần xuất hiện trên thảm đỏ, lần này Quỳnh Châu hoàn toàn lột xác để thể hiện hình ảnh gái quê sống trong gia đình nghèo khó. Đồng thời, cô cũng có mối tình trong sáng, dễ thương với nhân vật Đạt do Trịnh Xuân Nhản thể hiện.

Quỳnh Châu đóng vai Thảo An - con gái của người mẹ nghèo khó.

Nhắc đến vai diễn, Quỳnh Châu nói: "Phim có nhiều tuyến nhân vật, mỗi nhân vật đều có những toan tính riêng, mỗi người một câu chuyện riêng. Riêng Thảo An là vai diễn chữa lành - một cô bé không toan tính, giúp cho mọi người tin vào những điều tốt đẹp khi chinh phục ước mơ của mình. Mình cứ hồn nhiên, làm những điều thật tâm nhất thì mình sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Khi mọi người cứ hồn nhiên, yêu thích một lĩnh vực nào đó và chăm chỉ làm việc thì sẽ được. Không phải ngành nghề nào đều bị nghĩ xấu như đa phần bộ phận xã hội đang suy nghĩ. Châu hi vọng vai diễn Thảo An làm cho mọi người có góc nhìn khác hơn về một số ngành nghề trong nghệ thuật".

Là gương mặt mới trong làng phim ảnh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nỗ lực rèn dũa khả năng diễn xuất, truyền tải đúng nhất ý đồ của nhân vật Thảo An. Sự cầu tiến khiến cô gặp một số áp lực trước cảnh quay nặng tâm lý.

Nhân vật Thảo An là điểm sáng trong bộ phim "Mặt Trời Mùa Đông".

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ: "Cảnh quay vừa khó vừa dễ với Châu chính là cảnh đối mặt với anh Steven Nguyễn. Thảo An gặp luân phiên giữa Minh Hoàng và Minh Huy (Steven Nguyễn đóng cả 2 vai) - rõ ràng anh mình nhưng không thể nhận được. Tâm lý hơi phức tạp đối với Châu khi mình rất muốn ôm chầm lấy, giữ lấy người anh của mình. Châu phải làm việc rất nhiều với đạo diễn, phó đạo diễn để nắm chắc tinh thần khi diễn vì các cảnh quay này ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả khi xem để nhận ra Minh Huy và Minh Hoàng".

"Châu ở ngoài là con cả không có anh, không có chị, mình không hiểu được cảm giác anh của mình mất đi rồi đột nhiên xuất hiện sẽ như thế nào. Tất cả cảm xúc khiến mình rối bời. Lần đầu tiên thử sức trong vai Thảo An, với những tâm lý đó Châu phải ngồi xuống, hỏi rất kĩ đạo diễn. Thêm nữa, bộ phim yêu cầu Châu phải làm gái quê, ăn mặc thật đơn giản và không son phấn. Có nhiều cảnh quay ở cảng cá làm cho Châu hơi bối rối vì không biết phải làm thế nào mới đúng kiểu gái quê lao động chân tay nặng nhọc", Chế Nguyễn Quỳnh Châu nói thêm.

Quỳnh Châu bối rối khi đóng những cảnh nặng về tâm lý.

Cô nàng có mối tình khá trong sáng, dễ thương với nhân vật tên Đạt.

Trải lòng về câu chuyện tình yêu ấm áp với Tiến Đạt (Trịnh Xuân Nhản thủ vai), Chế Nguyễn Quỳnh Châu vui vẻ bày tỏ: "Trong phim, bạn diễn đóng cặp với Châu là anh Trịnh Xuân Nhản. Thảo An - Tiến Đạt là cặp đôi rất dễ thương, hồn nhiên. Mối tình xuất phát từ dưới quê, anh chàng đưa cô gái đi làm, dù nghèo khó nhưng luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau.nKhi mình nói chuyện với anh Trịnh Xuân Nhản ở ngoài đời hay lúc nhập vai trong phim, mình không phải diễn gì cả vì anh Trịnh Xuân Nhản rất thật thà. Châu mong sự mộc mạc, tự nhiên của cặp đôi Thảo An - Tiến Đạt sẽ làm cho bộ phim có thêm nét trong sáng, dễ thương sau những thước phim căng thẳng".