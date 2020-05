Nam ca sỹ nổi tiếng dắt con đi mua đồ chơi nhưng cậu bé mếu máo không chịu, lý do khiến nhân viên siêu thị cười bể bụng

Kể từ sau khi kết hôn, nam ca sỹ, rapper nổi tiếng người Hàn Quốc Kang Gary dần rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Gần đây, cựu thành viên "Running Man" mới quay trở lại làng giải trí, chính thức xuất hiện cùng con trai Kang Ha Oh trong chương trình "The Return of Superman" (TROS). Đây là chương trình thực tế ghi lại quá trình chăm sóc con của các ông bố nổi tiếng khi mẹ vắng nhà trong 2 ngày.

Là con của người nổi tiếng nên cậu bé Kang Ha Oh nhận được sự quan tâm của công chúng khắp châu Á. Trong những tập TROS được phát sóng, ai nấy đều bất ngờ vì Ha Oh tuy mới 30 tháng tuổi nhưng đã rất thông minh, lém lỉnh.

Cậu bé có thể nói xin chào bằng 3 thứ tiếng Trung Quốc, Việt Nam và Hawaii. Không chỉ vây, vốn từ vựng Tiếng Hàn của Ha Oh còn rất phong phú. Cậu bé sử dụng những danh từ vô cùng thuần thục như: dưa chuột, nấm, tỏi, cà tím, rong biển... Ngoài ra bé còn có thể nói những câu dài hơn như: "Con tên là Kang Ha Oh", "Xin chào các khán giả yêu quý của chương trình", "Chúc mọi người năm mới an khang", "Chú cũng ăn đi ạ",...

Kang Gary và con trai Kang Ha Oh.

Trong tập TROS mới đây, Ha Oh lại một lần nữa khiến công chúng kinh ngạc, nhưng lần này không phải trí thông minh mà là lòng hiếu thảo. Ha Oh tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, biết lo lắng cho người lớn và suy nghĩ chín chắn như một "ông cụ non".

Cụ thể khi được bố dẫn đi siêu thị và định mua đồ chơi cho, Ha Oh đã kiên quyết từ chối. Cậu bé không chịu chọn bất kỳ món đồ chơi nào. Điều này khiến Gary không khỏi bất ngờ. Vì quá tò mò, nam ca sỹ quyết định hỏi con và nhận được câu trả lời cực đáng yêu.

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Gary cũng phải hạn chế ra ngoài đường và tích cực ở nhà như nhiều người dân khác. Chính điều này đã khiến Ha Oh cho rằng bố thất nghiệp và không có tiền. Vậy nên cậu bé mếu máo trả lời: "Không được! Bố có đi làm đâu mà! Tại con virus Corona mà bố không có việc làm. Bố thất nghiệp mà!".

Cậu bé tưởng bố thất nghiệp nên không dám mua đồ chơi.

Ngay cả khi Gary đã cố giải thích: "Bố có làm việc mà. Bố có làm việc đấy thôi, dù con không biết" nhưng Ha Oh vẫn nhất quyết kéo tay bố đi về. Cậu bé thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Suy nghĩ quá đáng yêu của Ha Oh khiến các nhân viên siêu thị không nhịn được cười còn ông bố nổi tiếng thì đành bó tay với con.

Cậu bé hiếu thảo nhất năm là đây.

Nhà mình làm gì có tiền mà mua đồ chơi hả bố?

Ngay sau khi tập TROS này được phát sóng, người hâm mộ đã không khỏi ngợi khen Ha Oh. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã rất quan tâm đến bố, không chỉ vậy còn có đức tính tiết kiệm. Trước đó, Ha Oh cũng từng khiến bố "phổng mũi" vì luôn quan tâm đến mọi người xung quanh.

Cậu bé tận tình hỏi người lớn đã ăn cơm chưa. Khi thấy giám đốc của chương trình đang đứng, Ha Oh cũng để ý và giục người này mau ngồi xuống. Những hành động này tuy đơn giản nhưng đủ thấy cậu bé được bố dạy dỗ tốt như thế nào. Nhiều người hy vọng trong tương lai, Ha Oh sẽ trở thành một ngôi sao đình đám như bố.