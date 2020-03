Con trai của Gary – cựu thành viên Running man: 2 tuổi nhưng đã thông minh, lém lỉnh, có khả năng đặc biệt khiến công chúng thốt lên “Tuyệt vời”

Gary (SN 1978) là một rapper nổi tiếng người Hàn. Anh được công chúng khắp châu Á yêu mến rộng rãi nhờ tham gia chương trình tạp kỹ thực tế Running man của đài SBS Hàn Quốc. Năm 2016, Gary bất ngờ rời chương trình trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Một thời gian sau, nam rapper công khai đã kết hôn. Tháng 11/2017, anh hạnh phúc khoe ảnh với người hâm mộ, thông báo đã có con trai đầu lòng. Từ đó đến đầu năm 2020, cựu thành viên đình đám một thời của Running man tạm rời xa showbiz, tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ.

Kang Gary và con trai.

Những thông tin về Gary ngày càng nhỏ giọt. Tuy nhiên điều đó lại càng khiến công chúng tò mò hơn về cuộc sống riêng tư của anh, đặc biệt là cậu con trai nhỏ Kang Ha Oh. Mọi thông tin về cậu bé đều được người hâm mộ "săn lùng", ngóng chờ.

Mới đây, Ha Oh đã chính thức xuất hiện cùng bố trong chương trình "The Return of Superman". Ngay lập tức, cậu bé gây sốt bởi vẻ ngoài thông minh, lém lỉnh. Đôi mắt một mí giống bố vô cùng lanh lợi. Đặc biệt, Ha Oh còn sở hữu nhiều tài năng đặc biệt khiến ai nấy phải thốt lên "Tuyệt vời"!

Cậu bé Kang Ha Oh.

Có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh

Là con trai của một nhạc sỹ, rapper nổi tiếng nên việc Ha Oh thích thú với âm nhạc ngay từ nhỏ là điều dễ hiểu. Cậu bé rất thích chơi đàn ukulele nhưng hay nhầm thành đàn ghita. Theo lời Gary, Ha Oh từng xem TV và rất thích thú khi thấy một ban nhạc chơi ghita. Từ đó, cậu bé đã giả vờ làm động tác chơi cây đàn này trong suốt 1 tháng.

Ha Oh không chỉ đáng yêu mà còn có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh.

Ha Oh còn sở hữu năng khiếu âm nhạc tốt khi nhanh nhạy hát theo ca khúc "Isn't She Lovely" của Stevie Wonder. Tuy là lần đầu ghi hình, phải tiếp xúc với nhiều máy quay nhưng cậu bé không hề tỏ ra ngại ngùng, ngược lại còn rất vui vẻ tạo dáng đáng yêu trước ống kính.

Sở hữu khả năng ngôn ngữ tuyệt vời dù mới 2 tuổi

Trong tập 1 của chương trình "The Return of Superman", Gary cùng con trai đã cùng đến một nhà hàng Trung Quốc. Tại đây, Ha Oh gây bất ngờ khi nói xin chào bằng 3 thứ tiếng: Trung Quốc, Việt Nam và Hawaii.

Mới 26 tháng tuổi nhưng Ha Oh đã có vốn từ vựng tiếng Hàn rất phong phú. Cậu bé sử dụng những danh từ vô cùng thuần thục như: dưa chuột, nấm, tỏi, cà tím, rong biển...

Ha Oh có khả năng từ vựng tốt.

Ngoài ra bé còn có thể nói những câu dài hơn như: "Con tên là Kang Ha Oh", "Xin chào các khán giả yêu quý của chương trình", "Chúc mọi người năm mới an khang", "Chú cũng ăn đi ạ",... Nhiều người nhận xét, khả năng ngôn ngữ cùa cậu bé quá tuyệt vời. Điều này ngoài yếu tố khả năng thiên bẩm thì chắc chắn còn do sự dạy dỗ hàng ngày của vợ chồng Kang Gary.

Biết quan tâm, chăm sóc người khác

Không chỉ thông minh, Ha Oh còn khiến công chúng khen ngợi nức nở vì biết quan tâm, chăm sóc mọi người xung quanh. Cậu bé tận tình hỏi người lớn đã ăn cơm chưa. Khi thấy giám đốc của chương trình đang đứng, Ha Oh cũng để ý và giục người này mau ngồi xuống.

Những hành động này tuy đơn giản nhưng đủ thấy cậu bé được bố dạy dỗ tốt như thế nào. Không chỉ dạy con học hành, Gary còn chú trọng rèn luyện cho con cách ứng xử, sống ấm áp, chan hòa với những người xung quanh.