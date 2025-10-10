Nam ca sĩ Vbiz sống cô đơn trong căn biệt thự 30 tỷ, 36 tuổi có đủ tiền tài danh tiếng chỉ thiếu mỗi điều này

Noo Phước Thịnh, sinh năm 1988, là một trong những nam nghệ sĩ thành công và giàu có bậc nhất showbiz Việt. Anh bắt đầu con đường ca hát từ cuối những năm 2000 và nhanh chóng gây chú ý nhờ các màn kết hợp ăn ý cùng Thuỷ Tiên và Đông Nhi.

Sở hữu ngoại hình điển trai, chất giọng ấm áp và phong cách trình diễn lôi cuốn, Noo Phước Thịnh sớm khẳng định vị thế của mình trong dòng nhạc trẻ Việt Nam. Anh ghi dấu ấn với hàng loạt bản hit đình đám như Xa em, Đổi thay, Quên, Thương nhau là điều anh không thể ngờ, Năm qua đã làm gì, Định mệnh…

Vừa qua, Noo Phước Thịnh mới trở lại sau thời gian dài im ắng. Giọng ca Gạt đi nước mắt cho biết thời gian đó anh bước vào một mối quan hệ và cố gắng vun vén, ươm mình vào cuộc tình này nhưng chuyện tình cảm cuối cùng vẫn không thành.

Noo Phước Thịnh tâm sự: " Và rồi tôi thấy mắc kẹt khi mọi việc xung quanh không còn như ý. Tôi bị tổn thương, buồn và nản với mọi thứ. Việc tập trung vào chuyện riêng vô tình khiến tôi quên đi âm nhạc.

Một phần khác, tôi cũng muốn dành thời gian để tìm những chất liệu mới khi làm nghề. Nếu tôi quay trở lại chỉ với nhạc ballad, dance, house, không có gì là đột phá. Tôi phải chủ động tìm cách cân bằng thế mạnh của bản thân với xu hướng hiện nay ."

Hiện tại, Noo Phước Thịnh trở lại hình ảnh chàng trai độc thân, vui vẻ, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ tiếp theo.

Chủ hit Như một thói quen tiết lộ mình từng khủng hoảng trong mối quan hệ yêu đương: "Tôi là một người lý trí khi yêu, cũng gia trưởng, ghen tuông. Tuy nhiên, tôi không thể hiện điều đó cho người yêu thấy, khiến người ta hiểu lầm không có sự quan tâm. Nếu tôi tỏ ra ghen, nửa kia lại thắc mắc về việc kiểm soát cuộc sống của họ.

Tôi chỉ muốn có một mối tình bình dị, không phải thách đố nhau như vậy, khiến bản thân luôn trong tình trạng trồi sụt cảm xúc như đang đi tàu lượn siêu tốc. Tôi từng tự hỏi phải chăng mình quá khó tính, cầu toàn và cách duy nhất giải thoát cho bản thân là chấm dứt mối quan hệ này."

Ở tuổi U40, Noo Phước Thịnh khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi tiết lộ đang sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Nam ca sĩ cho biết anh hiện sống trong căn biệt thự trị giá hơn 30 tỷ đồng, do chính mình nỗ lực gây dựng. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu bộ sưu tập xe sang tiền tỷ và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ.

Căn biệt thự trị giá 30 tỷ đồng của Noo Phước Thịnh.

Không gian bên trong biệt thự của nam ca sĩ.

Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Noo Phước Thịnh luôn ghi dấu ấn bởi phong cách thời trang chỉn chu và tinh tế. Khi thì lịch lãm trong những bộ suit sang trọng, lúc lại trẻ trung với áo sơ mi tôn dáng cao ráo, nam ca sĩ luôn biết cách tỏa sáng trước công chúng.

Noo Phước Thịnh luôn cố gắng đầu tư để tỏa sáng trước công chúng.

Anh không ngần ngại đầu tư cho hình ảnh của mình, thường xuyên diện trang phục và phụ kiện hàng hiệu đắt giá. Có lần, Noo Phước Thịnh xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ "cây" hàng hiệu trị giá khoảng nửa tỷ đồng; thậm chí ngay cả khi ra sân bay, anh vẫn gây chú ý khi mang theo chiếc túi hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, giữa sự đủ đầy về vật chất, Noo thừa nhận đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn trong chính tổ ấm của mình.

Ở tuổi 36, anh chỉ thiếu... một cô dâu.

Ở tuổi 36, Noo Phước Thịnh đã đạt được những thành tựu khiến nhiều người mơ ước - sự nghiệp vững vàng, danh tiếng hàng đầu và cuộc sống sung túc. Dẫu vậy, nam ca sĩ vẫn lựa chọn sống độc thân. Dù đã bước sang tuổi ngoài 30, ngoại hình trẻ trung và phong độ của Noo khiến anh được ví như "trai 30" đích thực. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ vì quá kén chọn, hoặc đơn giản là vì Noo quá hoàn hảo, nên đến nay anh vẫn chưa tìm được người thực sự phù hợp để đồng hành với mình.