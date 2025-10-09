Danh ca Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng, trong một gia đình không hoạt động nghệ thuật. Từ nhỏ, anh đã phải trải qua tuổi thơ nhiều biến động, 7 tuổi theo cha vào Đà Nẵng, đến năm 9 tuổi lại chuyển về Bạc Liêu sinh sống trong điều kiện kinh tế khó khăn. Chính hoàn cảnh ấy lại nuôi dưỡng trong Ngọc Sơn niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Khi còn nhỏ, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, thường tự học đàn guitar.

Danh ca có nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như Vầng trăng cô đơn, Tình cha, Khúc tình nồng… Nhắc đến Ngọc Sơn, công chúng không chỉ nhớ đến giọng ca ngọt ngào gắn liền với dòng nhạc trữ tình, bolero, mà còn ấn tượng bởi những câu chuyện lạ lùng, thậm chí không tưởng về đời sống cá nhân của nam danh ca.

Từ một ca sĩ hát lót, danh ca Ngọc Sơn trở thành cái tên đắt show được nhiều người yêu mến

"Ông hoàng nhạc sến" từng khiến giới giải trí chấn động khi đúc tượng chân dung của chính mình bằng 1.000 cây vàng vào năm 2000. Bức tượng được đặt trước cửa căn biệt thự có giá hàng trăm tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những câu chuyện khiến khán giả sửng sốt nhất chính là việc Ngọc Sơn từng bỏ ra 1 triệu USD để mua “bảo hiểm trinh tiết” cho bản thân vào năm 2013. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, lý do mua bảo hiểm để chờ đợi cơ duyên, chỉ trao thân cho người xứng đáng.

Danh ca Ngọc Sơn từng cho hay: "Việc tôi mua bảo hiểm 1 triệu USD là giá còn hơi rẻ. Đây là việc mua bảo hiểm, không phải bán, khi sinh ra ai cũng được trời phú cho trinh tiết, còn việc bảo vệ hay không là ở mỗi cá nhân con người.

Riêng tôi thấy đó là điều thiêng liêng nên muốn bảo vệ. Tôi cũng cổ hủ và bảo thủ, chỉ hiến dâng cho một người đó là vợ danh chính ngôn thuận của tôi trong đêm tân hôn. Tôi nghĩ việc mua bảo hiểm trinh tiết được nhiều người ủng hộ vì đây là đạo đức và nền văn hóa của người Á Đông. Tôi phải giữ gìn truyền thống này, còn ai muốn nói gì thì nói".

Danh ca Ngọc Sơn đã có hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, ca sĩ vẫn chưa lập gia đình mà vẫn đang miệt mài đi diễn. Danh ca cho biết bản thân không hề cảm thấy cô độc vì bên cạnh vẫn còn gia đình.

"Tôi không bao giờ ép buộc mình phải làm cái này cái kia. Bản thân tôi cũng đâu phải không muốn cưới, nhưng nghĩ đến việc có thể sẽ không gắn bó được với một người phụ nữ nào đó thì không nỡ vì sự thật là còn dành tình cảm cho đại gia đình quá nhiều. Trái tim tôi cũng chỉ có nhiêu đó thì sao có thể nhét hết được tình cảm san sẻ với nhiều người.

Nếu có một người bạn gái thì phải dành tình cảm cho người ta, nhưng với tôi thì những điều đó đã dành hết cho âm nhạc, học tập và cho đại gia đình. Thêm một điều nữa chắc có lẽ là do cái duyên chưa tới", danh ca Ngọc Sơn cho hay.