Nam ca sĩ là bố đơn thân cưng chiều con rể người Mỹ

Mới đây, ca sĩ Leon Vũ đã tổ chức sinh nhật cho con rể người Mỹ. Anh tự lái xe chở con gái, con rể và bạn thân là danh hài Thúy Nga tới nhà hàng.

Leon Vũ và con gái, con rể

Thúy Nga chia sẻ: "Hôm nay rất đông vui. Gia đình chúng tôi đang lái xe tới một nhà hàng ở bãi biển để ăn tiệc. Chúng tôi sẽ ăn nhà hàng Ý, ngon lắm. Nhà hàng này của một chị bạn chúng tôi. Tôi thì thích ăn đồ Việt hơn nên ít khi đi ăn nhà hàng đồ Tây.

Nhưng hôm nay sinh nhật con rể Leon Vũ, chúng nó người Mỹ thì thích ăn đồ Tây hơn. Nhà hàng đông vui lắm.

Leon Vũ hôm nay đứng ra mời tiệc sinh nhật cho con rể. Con rể Leon Vũ đẹp trai lắm. Con rể Leon Vũ sống ở tiểu bang khác, qua đây chơi nhưng sướng lắm. Nó ở nhà Leon Vũ luôn, tha hồ lấy quần áo, giày dép, mũ nón của bố vợ ra dùng thoải mái. Nhà Leon Vũ thì ê hề quần áo. Leon Vũ cưng chiều con rể lắm.

Hôm nay là sinh nhật con rể Leon Vũ. Bữa trước cũng làm tiệc sinh nhật cho nó rồi nhưng ở tận Las Vegas, về khuya quá, nay làm tiếp bữa nữa".

Leon Vũ tiết lộ: "Lúc nãy tôi đắp mặt nạ nó còn vào xin một cái đắp cùng".

Tới nơi, Thúy Nga không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến nhà hàng Ý do Leon Vũ mời tới đông kín khách, nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt đặt bàn. Đáng chú ý, chủ nhà hàng là một người Việt nhưng thực khách chủ yếu là người Mỹ.

Thúy Nga và Leon Vũ được đích thân chủ nhà hàng ra tiếp đón, đồng thời ngồi dùng bữa cùng. Trong buổi gặp gỡ, Leon Vũ đặc biệt quan tâm đến con gái và con rể. Nhiều khán giả cũng bất ngờ khi biết con gái nam ca sĩ đã trưởng thành và sở hữu ngoại hình xinh đẹp.

Leon Vũ tên thật là Trình Vũ Đông Nghi, sinh ra tại Tây Ninh và mang trong mình hai dòng máu Việt – Mỹ.

Tuổi thơ của Leon Vũ trải qua nhiều thiếu thốn. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, sau khi anh chào đời, bố ruột trở về Mỹ và mất liên lạc với mẹ con anh. Khi Leon Vũ mới được vài tuần tuổi, mẹ cũng rời khỏi nhà, để lại anh cùng chị gái cho bà ngoại chăm sóc. Từ đó, bà ngoại trở thành người thân thiết nhất và Leon từng nghĩ bà chính là mẹ ruột của mình.

Khi ấy, bà ngoại Leon Vũ đã ngoài 50 tuổi. Thương cháu, bà đi đâu cũng đưa anh theo. Bà có một sạp hàng ngoài chợ, hai bà cháu thường dựng vách tranh và ngủ ngay tại đó. Mỗi ngày, họ thức dậy từ khoảng 5 giờ sáng để bắt đầu công việc.

Những buổi tối, khi rạp chiếu phim hay sân vận động lên đèn, Leon Vũ lại đi bắt dế cơm, sáng hôm sau mang ra chợ bán. Những năm tháng cơ cực ấy trở thành một phần ký ức khó quên trong tuổi thơ của nam ca sĩ.

Năm 1988, Leon Vũ sang Mỹ cùng mẹ và sinh sống tại Hawaii. Anh vừa học, vừa làm việc, đồng thời phụ mẹ chăm sóc các em. Cơ duyên đưa anh đến với nghề hát cũng bắt đầu từ những ngày lái xe chở các bầu show và ca sĩ tới Hawaii biểu diễn.

Tại Mỹ, Leon Vũ kết hôn khá sớm và có con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc, đưa anh trở thành một ông bố đơn thân. Về sau, Leon Vũ công khai xu hướng tính dục của mình.

Anh từng nói tại livestream: "Tôi là đàn ông thật mà, đâu phải giống Hương Giang Idol hay Lâm Chi Khanh đâu. Tôi chưa giải phẫu và tôi là đàn ông thật, chỉ là tôi không thích con gái thôi. Khỏi lo cho tôi vụ đó. Tôi không thấy uổng gì cả. Tôi đang sống cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên bạn trai".