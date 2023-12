Nam ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc bị bóc phốt chấn động: Công khai quấy rối tình dục, còn dè bỉu ngoại hình sao nữ

Sáng 18/12, tờ Osen đưa tin ngôi sao truyền hình kiêm MC Hàn Quốc gốc Nhật Sayuri Fujita bất ngờ đăng tải lên kênh YouTube cá nhân video bóc phốt 1 nam ca sĩ hàng đầu Kbiz (tạm gọi là A). Trong clip, nữ MC tố nghệ sĩ A đáng tuổi chú từng buông lời tục tĩu mang tính quấy rối tình dục đối với cô. Theo đó, cách đây 10 năm ở 1 quán cà phê, nam ca sĩ nổi tiếng bất ngờ hỏi Sayuri Fujita rằng: “Em đã quan hệ tình dục với bao nhiêu người rồi?”. Trước câu hỏi khiếm nhã từ tiền bối, Sayuri phải giả vờ như không hiểu nhằm đánh trống lảng.

Chưa dừng lại ở đó, A còn dè bỉu ngoại hình nữ MC sinh năm 1979: “Sayuri à, da mặt em trông xấu lắm, sao chi chít mụn thế kia?”. Động thái của tiền bối khiến Sayuri Fujita vô cùng ngỡ ngàng, bởi cô chưa từng bị người đối diện chê bai thẳng mặt như vậy.

Trong 1 video, Sayuri (bên phải) khẳng định từng bị nam ca sĩ hạng A tại Hàn Quốc quấy rối tình dục công khai bằng ngôn từ phản cảm

Câu chuyện của nữ MC sinh năm 1979 đang gây xôn xao dư luận xứ củ sâm

Nhắc lại chuyện năm xưa, Sayuri không giấu nổi vẻ bức xúc: “Khi ấy, tôi thấy sợ hãi hơn là tức giận. Không thể tin nổi nam nghệ sĩ đó lại có thể nói những câu tục tĩu như vậy trước mặt người đáng tuổi con tuổi cháu. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy ông ta xuất hiện trên ti vi, tôi lại cảm thấy khó chịu”.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt thể hiện sự phẫn nộ trước những hành động khiếm nhã của nam ngôi sao A. Bên cạnh đó, công chúng cũng bày tỏ hy vọng Sayuri Fujita sẽ công khai danh tính nghệ sĩ A.

Sayuri Fujita đến từ Nhật Bản nhưng lại sinh sống tại Hàn Quốc và là ngôi sao truyền hình nổi tiếng Kbiz. Cô bắt đầu gây chú ý tại xứ sở kim chi từ show ăn khách 1 thời Global Talk Show. Trong những năm qua, Sayuri ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt chương trình như With You (tương tự We Got Married ) với Lee Sang Min, Real Men 2, My Little Old Boy, The Return of Superman… Bên cạnh đó, cô cũng hoạt động với tư cách MC cho 1 số show như iKON Idol School Trip, Wild Story Quest for Humanity, Delicious Map…

Sayuri Fujita là MC kiêm ngôi sao truyền hình được yêu mến tại Hàn

Nguồn: Kbizoom