Nam ca sĩ đánh bạc 116 lần trong vụ khách sạn Pullman Hà Nội là ai, chi số tiền khủng cỡ nào?

Thông tin về vụ án đánh bạc quy mô lớn diễn ra tại King Club, khách sạn Pullman Hà Nội đang khiến dư luận đặc biệt chú ý. Trong cáo trạng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, trong số các "con bạc" thì có 2 nghệ sĩ, 1 là Vũ Hà và còn lại Nguyễn Thế Vũ (nghệ danh Thế Vũ, 54 tuổi).

Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Thế Vũ từng công tác tại Đoàn Ca múa nhạc Quân khu 5. Sau đó, ông hoạt động nghệ thuật tự do, vừa đi hát, vừa tham gia kinh doanh. Trên hồ sơ lý lịch, nghề nghiệp của ông được ghi rõ là ca sĩ kiêm kinh doanh tự do. Hình ảnh và thông tin của ca sĩ Thế Vũ không có quá nhiều trên MXH.

Theo cáo buộc, ca sĩ Thế Vũ là một trong những người chơi có số tiền tham gia đánh bạc lớn thứ 5 trong toàn bộ vụ án. Trong hơn 4 tháng tham gia "sòng bạc" King Club, ca sĩ Thế Vũ đánh bạc tổng cộng 116 lần với số tiền hơn 4,3 triệu USD (tương đương khoảng 112 tỷ đồng).

Ca sĩ Thế Vũ đánh bạc 116 lần với số tiền 112 tỷ đồng

Để tham gia "sòng bạc" King Club, Thế Vũ sử dụng biệt danh "Mr. Troy" nhằm che giấu thân phận thật. Trong quá trình điều tra, dữ liệu máy chủ cho thấy ông Vũ liên tục đặt cược trong hai trò Slot và Baccarat, hình thức đánh bạc với máy thông qua việc nạp tiền, quy đổi điểm thưởng rồi đặt cược. Mỗi lượt chơi, người tham gia bấm nút quay và nhận kết quả hiển thị trên máy; số điểm này được quy đổi ra tiền thật.

Theo cáo trạng, lần chi tiền lớn nhất của ông Thế Vũ là gần 163.000 USD (hơn 3,9 tỷ đồng), trong khi tổng số tiền thua lỗ lên đến 82.000 USD (gần 2 tỷ đồng). Ông bị bắt tạm giam từ tháng 6/2024 để phục vụ điều tra, đến tháng 11/2024 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân, trong số 141 bị cáo, có 5 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" (theo quy định tại Điều 322, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự) gồm: Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee (đều mang quốc tịch Hàn Quốc và đều là Quản lý Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng); Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng). 136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc" (theo quy định tại Điều 321 - Bộ luật Hình sự) đều là người Việt Nam.