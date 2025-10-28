Ngày 27/10, cư dân mạng xôn xao trước thông tin ca sĩ Siu Black trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sau một tuần nhập viện cấp cứu. Ông Đức Hùng - chồng của nữ ca sĩ chia sẻ với truyền thông cô đang được điều trị tại bệnh viện Hùng Vương ở Gia Lai. Giọng ca sinh năm 1967 đã bị suy thận, tràn dịch màng tim và phổi, sức khỏe yếu đi rõ rệt từ hai tháng trước.

Sau khi bị ngất xỉu tại nhà, gia đình đã đưa Siu Black đi nhập viện từ tuần trước. Hiện tại, ông xã và các con đang thay phiên nhau chăm sóc cho nữ ca sĩ 6x. Là giọng ca nổi tiếng được nhiều người yêu mến nên thông tin này ngay lập tức khiến đông đảo khán giả vô cùng lo lắng.

Trước đó, nữ ca sĩ từng thừa nhận mắc nhiều bệnh nhưu tiểu đường, huyết áp, xương khớp...

Siu Black hiện đang hôn mê và nằm trong phòng hồi sức tích cực tại bệnh viện Hùng Vương

Nữ ca sĩ sinh năm 1967 bị suy thận, tràn dịch màng tim và phổi

Người thân cho biết sức khỏe của Siu Black đã yếu đi từ 2 tháng trước

Năm 2023, ca sĩ Siu Black tiết lộ đã tái hợp và tổ chức một lễ cưới đặc biệt với chồng cũ là ông Nguyễn Đức Hùng tại một nhà thờ ở Đắk Lắk. Cả hai chung sống cùng con trai cả tại Kon Tum.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của Siu Black từng là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện. Cặp đôi từng đăng ký kết hôn và có hai con trai. Vào năm 2009, cả hai từng ly hôn sau thời gian dài không tìm được tiếng nói chung.

Siu Black tái hợp với chồng cũ là cựu vận động viên bóng chuyền vào năm 2023

Siu Black được xem là một trong những giọng ca nội lực và cá tính của làng nhạc Việt. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách trình diễn mạnh mẽ, chị được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng “Họa mi núi rừng Tây Nguyên”.

Nữ ca sĩ sinh năm 1967 từng đảm nhận vai trò giám khảo trong nhiều chương trình âm nhạc đình đám trên sóng truyền hình như Vietnam Idol, The Winner Is... Ở thời kỳ hoàng kim, tên tuổi Siu Black phủ sóng khắp nơi, thậm chí chị từng được mời hát đám cưới với mức cát-xê “khủng” lên đến 4.000 USD chỉ với 3 ca khúc.

Thông tin về tình trạng bệnh của Siu Black hiện đang khiến khán giả vô cùng lo lắng. Bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ đều hy vọng nữ ca sĩ sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Từ năm 2018, Siu Black đã trở về Tây Nguyên để sinh sống