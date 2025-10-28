Chiều 27/10, tài tử Yoo Jun Sang (Vì Sao Đưa Anh Tới) đã xuất hiện trên chương trình Park Myung Soo’s Radio Show và lần đầu chia sẻ về vụ tai nạn kinh hoàng anh từng gặp phải trong quá khứ. Vụ việc đáng tiếc xảy ra hồi năm 2015 khi nam nghệ sĩ trình diễn vở Robin Hood trên sân khấu nhạc kịch.

Vào thời điểm đó, kiếm của bạn diễn đã đâm trúng trán Yoo Jun Sang ở cảnh kết của màn 1, khiến nam diễn viên gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Tài tử ho Yoo hồi tưởng lại vụ tai nạn sân khấu năm xưa: "Trán tôi bị rách và chảy rất nhiều máu. Trong tình huống đó, tôi đã lau nhanh vết máu và tiếp tục trình diễn với tinh thần của 1 chiến binh. Khán giả theo dõi ở đó có lẽ cảm thấy rằng, màn biểu diễn của tôi vô cùng chân thực".

Nam diễn viên Yoo Jun Sang bị thanh kiếm của đồng nghiệp đâm trúng đầu khi đang trình diễn trên 1 sân khấu nhạc kịch hồi năm 2015

Theo lời Yoo Jun Sang, anh đã phải khâu gấp 11 mũi rồi tiếp tục quay lại sân khấu để tiếp tục màn trình diễn: "May mắn là trên tầng 8 của rạp hát có 1 phòng phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy nên trong giờ nghỉ, tôi đã tới đó nhờ bác sĩ khâu cho mình 11 mũi mà không cần gây mê, rồi ngay lập tức quay lại để tiếp tục màn biểu diễn. Còn nhớ lúc đó bác sĩ đang chuẩn bị về nhà, tôi đã nhanh chân giữ anh ấy ở lại phòng khám và khâu vết thương cho mình".

Nam tài tử Vì Sao Đưa Anh Tới cũng tiết lộ nguyên nhân anh không muốn tạm dừng buổi biểu diễn sau khi bị kiếm đâm: "Nếu yêu cầu khán giả hoàn tiền, nhà sản xuất sẽ phải chịu thiệt hại rất nặng nề, nên tôi đã cố gắng chịu đau và tiếp tục biểu diễn tới phút cuối".

Yoo Jun Sang phải khâu gấp 11 mũi mà không cần gây mê sau vết thương nguy hiểm

Trước đó, Yoo Jun Sang từng gặp phải chấn thương đứt dây chằng chéo trong quá trình quay phim điện ảnh Fists of Legend hồi năm 2013. Nam diễn viên cho biết, anh còn bị ngất sau khi cố gắng hoàn thành cảnh phim trong tình trạng vẫn còn chấn thương: "Tôi phải thực hiện cảnh đấu võ, nhưng dây chằng chéo của tôi khi đó đã bị đứt. Họ nói tôi tên quay về Seoul và làm phẫu thuật, nhưng nếu tôi rời đi, nhà sản xuất sẽ phải xây lại phim trường trị giá hơn 500 triệu won (9,2 tỷ đồng). Tôi quyết định không phẫu thuật và cố gắng quay tiếp cảnh hành động đó. Tôi cố gắng chịu đựng đau đớn. Điều đó khiến cho tôi bị hạ thân nhiệt, và sau khi nghe đạo diễn hô ‘Cắt’, tôi đã ngất lịm đi".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt gửi "cơn mưa lời khen" tới tài tử Yoo Jun Sang vì tinh thần chuyên nghiệp và những nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của anh trong các hoạt động nghệ thuật.

Yoo Jun Sang chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 26 tuổi qua bộ phim truyền hình Kka-chi-ne. Nam nghệ sĩ bắt đầu được chú ý từ tác phẩm Moss (2010), bộ phim này đã mang về cho anh danh hiệu Nam phụ xuất sắc nhất ở nhiều lễ trao giải lớn nhỏ. Kể từ đó tới nay, Yoo Jun Sang tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt phim truyền hình và điện ảnh như Vì Sao Đưa Anh Tới, Penthouse, The Day He Arrives, In Another Country, The Uncanny Counter, Graceful Friends, Hoàn Hồn... Bên cạnh đóng phim, anh còn tỏa sáng với với nhiều vở diễn ấn tượng trên các sân khấu nhạc kịch.