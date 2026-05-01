Năm 2026 đi đâu cũng đụng mặt mỹ nhân Việt này: Xuất hiện 1 giây cũng gây sốt, chưa thấy ai chê diễn xuất

Năm 2026 đánh dấu sự hoạt động năng nổ của nhiều diễn viên, nghệ sĩ Vbiz. Chỉ riêng trong cuộc đua phim lễ, có nhiều cái tên đóng đến 2 dự án, trở nên bận rộn hết mức để thể hiện và quảng bá cùng lúc nhiều vai diễn. Tuy nhiên có một diễn viên lại ghi dấu ấn trong tận 3 dự án khác nhau, dù cho có vai diễn chỉ lên hình vài giây chớp nhoáng.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, Lê Phương đã "làm phiền" khán giả với một loạt những sự xuất hiện từ truyền hình đến điện ảnh. Với màn ảnh nhỏ, cô đóng cùng lúc 2 dự án gây sốt khắp mạng xã hội là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc. Trong dự án của nền tảng VieON, Lê Phương thủ vai Phương Khánh - nữ nhiếp ảnh gia giàu có, tài giỏi và "chanh sả", cùng châm ngôn tình yêu hiện đại. Cô có tuyến tình cảm cùng bác sĩ Đức An (Quốc Huy đóng), từ một sự cố "tình một đêm" dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Lê Phương trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Trái ngược hoàn toàn với vai Phương Khánh, Mai của Bóng Ma Hạnh Phúc lại là người vợ hiền lành, thấu hiểu và cam chịu. Trong giai đoạn đầu khi nhận ra chồng cô là Dũng (Lương Thế Thành đóng) dan díu với Trang (Ngân Hòa đóng), cô vẫn chưa hành động ngay mà trải qua quá trình đấu tranh nội tâm nảy lửa. Chính chi tiết này góp phần khiến khán giả nóng lòng thay, muốn lao vào màn hình TV để trừng trị cặp đôi tồi tệ kia thay cô.

Lê Phương trong Bóng Ma Hạnh Phúc

Cả hai vai diễn truyền hình đều giúp Lê Phương có sự trở lại ngoạn mục, được khán giả cả nước yêu thích. Ngoài ra ở mảng điện ảnh, cô cũng xuất hiện trong cuộc đua phim lễ năm nay nhưng với vai trò nhỏ. Trong phim Anh Hùng, Lê Phương đóng vai người vợ đã khuất của nam chính Hùng (Thái Hòa đóng), chỉ xuất hiện chưa đến 2 giây qua ảnh và lời thoại của Hùng. Tại họp báo ra mắt phim, nữ diễn viên cũng xuất hiện, sát cánh cạnh Thái Hòa và dàn cast.

Lê Phương đóng vai nhỏ trong Anh Hùng

Kể từ khi "bén duyên" với nghệ thuật từ năm 2006, Lê Phương đã trở thành một trong những gương mặt "bảo chứng" của truyền hình miền Nam. Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án đình đám như 39 Độ Yêu, Ký Túc Xá, Cá Rô, Em Yêu Anh hay bùng nổ nhất là Gạo Nếp Gạo Tẻ. Đây cũng là phim đã giúp Lê Phương đạt giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, đưa tên tuổi cô lên tầm cao mới.

Ở tuổi ngoài 40, Lê Phương hiện đang viên mãn về sự nghiệp và cuộc sống. Cô kết hôn cùng ông xã - ca sĩ Phạm Trung Kiên vào năm 2017 và có 2 đứa con. Nhiều khán giả hy vọng trong thời gian tới, nữ diễn viên sẽ góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh hơn sau thời gian dài gắn bó với màn ảnh nhỏ.

