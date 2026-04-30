Mỹ nhân có bờ môi của Song Hye Kyo nhưng cười lên giống Hyeri: Visual vừa đại trà vừa độc đáo, duy nhất trong showbiz

Thời điểm hiện tại, bộ phim If Wishes Could Kill (tựa Việt: Điều Ước Đoạt Mạng) đang là cái tên gây sốt màn ảnh Hàn. Ra mắt trên Netflix vào ngày 24/4, bộ phim 18+ kinh dị học đường này đã thu hút rất nhiều sự chú ý nhờ nội dung cực kỳ kịch tính, hấp dẫn.

Jeon So Young gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, độc lạ.

Câu chuyện phim If Wishes Could Kill đặt bối cảnh tại trường trung học Seorin, nơi một nhóm bạn 5 người đã phát hiện ra một ứng dụng bí ẩn tên Girigo. Điều đặc biệt của ứng dụng này là nó hứa hẹn sẽ ban cho bất kỳ điều ước nào. Thế nhưng đi kèm với đó là một lời nguyền chết người: Bất cứ ai sử dụng đều phải đối mặt với cái chết đột ngột và không thể tránh khỏi.

Khi các nhân vật cố gắng tìm hiểu những bí mật đen tối của ứng dụng, họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi, sự nghi ngờ và cái giá đắt đỏ của khát vọng. Mỗi điều ước đều có một cái giá, và cái giá để thoát khỏi lời nguyền nhiều hơn những gì họ tưởng tượng.

Nhan sắc của Jeon So Young được đánh giá có nét tương đồng với Song Hye Kyo.

Bên cạnh Song Hye Kyo, những cái tên như Hyeri, Han Hyo Joo, Han Ji Hye...cũng được nhắc đến.

Đi kèm với sự nổi tiếng của bộ phim, các diễn viên tham gia cũng được chú ý nhiều hơn và Jeon So Young (người thủ vai Yoo Se Ah, một trong các nhân vật chính) không phải ngoại lệ. Trên mạng xã hội, có một chủ đề đang được quan tâm đó là Jeon So Young sở hữu gương mặt có nét tương đồng với Song Hye Kyo, giống nhất có lẽ là đôi môi.

Bên cạnh đó, cũng có những người thấy Jeon So Young trông giống những ngôi sao khác như Han Hyo Joo, Park Ji Hoo, Go Ara, Han Ji Hye hay khi cười lại giống Hyeri. Thế nhưng dù sao đi nữa, tựu chung đa phần đều cho rằng cô nàng rất xinh đẹp. Có netizen còn bình luận cô nàng trông vừa đại trà vừa độc đáo, càng nhìn lâu càng ưng.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bé này vibe con gái Nhật, trong trẻo thực sự.

- Xem cái ảnh số 3 thấy giống môi thật đó.

- Mình cảm thấy thỉnh thoảng trong phim có nét hơi hơi giống.

- Nửa mặt dưới nét giống Song Hye Kyo á, tui cũng thấy vậy.

- Nét vừa đại trà vừa độc đáo, kiểu nhìn thoáng qua thì thấy cứ giống một ai đó nhưng càng nhìn lâu thì thấy xinh.

- Cười giống Hyeri á.

- Tui lại thấy na ná Han Ji Hye đợt đóng May Queen.

- Xem phim mới thấy giống ấy, nhất là cái kiểu diễn của em này lúc rơi nước mắt khá giống.

Nói thêm về Jeon So Young, cô là một tân binh của làng phim xứ Hàn. 2025 là năm đầu tiên mỹ nhân 23 tuổi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với một số vai phụ trong các phim Kick Kick Kick Kick, Melo Movie, Crushology 101, Beyond the Bar và My Youth. Trong năm 2026, cô cũng đóng một vai phụ trong phim Honour của Lee Na Young, Jung Eun Chae cùng với Lee Chung Ah.

Vai diễn Yoo Se Ah trong If Wishes Could Kill là bước tiến quan trọng với Jeon So Young khi cô có cơ hội được diễn chính. Ngoài ra, cô cũng sẽ góp mặt với tư cách một trong các diễn viên chính ở mùa 2 của bộ phim đình đám Study Group.

nguồn: Netflix