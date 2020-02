Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm virus corona

Mới đây, New York Times dẫn lời một phát ngôn viên của đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh khiến nhiều người lo lắng: Một công dân Mỹ nhiễm virus corona đã tử vong tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).



Đây có thể nói là trường hợp người Mỹ đầu tiên thiệt mạng do nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCOV). Trước đó, truyền thông chưa ghi nhận bất cứ trường hợp tử vong nào do viêm phổi Vũ Hán là công dân Mỹ.

Reuters tiết lộ thêm, công dân Mỹ này trên 60 tuổi, bị tử vong do nhiễm virus corona chủng mới và qua đời tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán hôm 6-2.

Tính đến ngày thứ Bảy (8/2), 86 trường hợp tử vong mới và 3.399 trường hợp mới do virus corona gây ra được báo cáo tại Trung Quốc. Con số này đưa tổng số trường hợp được xác nhận trong cả nước lên 34.546, tổng số ca tử vong do dịch virus corona mới của Trung Quốc đã nhảy vọt lên 722. Số tử vong này hiện cao hơn so với số người tử vong do virus Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, nơi gần 650 người chết trong năm 2002-2003.

Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới là 724 trường hợp tử vong và hơn 35.000 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. Số người hồi phục là hơn 1500 người.

