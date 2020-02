Cập nhật: 724 người chết do virus corona, Việt Nam có 13 người mắc bệnh, 40 nhân viên y tế tại BV Vũ Hán nhiễm bệnh, thiếu hụt khẩu trang chống virus trên toàn cầu

Số người chết do virus corona (nCoV) tăng vọt qua 700, vượt quá số người tử vong do SARS ở Trung Quốc và Hồng Kông

Tính đến ngày thứ Bảy (8/2), 86 trường hợp tử vong mới và 3.399 trường hợp mới được xác nhận được báo cáo tại Trung Quốc. Con số này đưa tổng số trường hợp được xác nhận trong cả nước lên 34.546, tổng số ca tử vong do dịch virus corona mới của Trung Quốc đã nhảy vọt lên 722. Số tử vong này hiện cao hơn so với số người tử vong do virus Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, nơi gần 650 người chết trong năm 2002-2003.

Trong bản cập nhật hàng ngày, ủy ban y tế của Hồ Bắc cũng xác nhận thêm 2.841 trường hợp mới ở tỉnh, nơi dịch bệnh bùng phát vào tháng 12 , đưa tổng số trong tỉnh lên 24.953.

Với những cái chết mới nhất, tổng số người tử vong ở tỉnh Hồ Bắc là 699. Hầu hết các trường hợp tử vong mới là ở thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là nguồn gốc xuất phát virus.

Tổng số ca tử vong trên toàn thế giới là 724 trường hợp tử vong và hơn 35.000 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận. Số người hồi phục là hơn 1500 người.

Khi chính phủ Trung Quốc tranh giành để ngăn chặn sự bùng phát, sự lây lan đã lan sang ít nhất 26 quốc gia khác, làm hơn 270 người ngoài Trung Quốc.

Việt Nam có 13 người dương tính với nCoV

Tối 7/2, Bộ Y tế vừa thông tin thêm về 01 trường hợp viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus nCoV, nâng tổng số ca nhiễm lên 13 người.

Bệnh nhân thứ 13 dương tính với virus corona là nữ công nhân N.T.N, 29 tuổi, quê ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là một trong 08 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc trên cùng một chuyến bay, trong đó có 05 trường hợp đã xác định mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV (đã báo cáo). Bệnh nhân N.T.N là 1 trong 3 người còn lại không có biểu hiện bệnh, không sốt, không ho và cũng đã được cách ly tại cơ sở y tế từ trước.

Một nhân viên y tế cầm nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ của hành khách tại trạm kiểm soát vì đất nước bị tấn công bởi một loại virus corona mới ở huyện Susong, tỉnh An Huy, Trung Quốc, Febr 6, 2020. (Ảnh: REUTERS / Thomas Peter)

Tổng số bệnh nhân ở Việt Nam dương tính với nCoV bao gồm:

- 02 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 06 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);

- 01 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);

- 01 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 01 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

- 02 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Việt Nam đang có những hành động quyết liệt nhằm ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra như thế nào? Xem tại đây để hiểu đúng và cập nhật thông tin nhanh nhất.

Nghiên cứu cho thấy 40 nhân viên y tế tại bệnh viện Vũ Hán bị nhiễm bệnh

Bức ảnh này được chụp vào ngày 24 tháng 1 năm 2020 và được Tân Hoa Xã của Trung Quốc phát hành cho thấy y tá trưởng Ma Jing (phải) nắm tay bệnh nhân để an ủi cô trong ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) của Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán ở Vũ Hán AFP / XIONG Qi

Bốn mươi nhân viên chăm sóc sức khỏe đã bị nhiễm bệnh do virus corona mới bởi các bệnh nhân tại một bệnh viện Vũ Hán vào tháng 1, một nghiên cứu mới đã phát hiện. Điều này nhấn mạnh những rủi ro cho những người ở tuyến đầu của dịch bệnh đang gia tăng.

Theo bài báo được các bác sĩ tại Bệnh viện Trung Nam của Đại học Vũ Hán và công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (Jama) vào thứ Sáu ( 7 tháng 2), một bệnh nhân được đưa vào khoa phẫu thuật được cho là đã lây nhiễm 10 nhân viên y tế. 17 bệnh nhân nhập viện vì những lý do khác cũng bị nhiễm virus corona. Tổng cộng có 138 bệnh nhân bị nhiễm virus trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 28 tháng 1, với việc lây truyền liên quan đến bệnh viện chiếm 41% trong tất cả các trường hợp.

Nghiên cứu được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một bác sĩ Trung Quốc bị trừng phạt vì đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về virus corona mới đã chết vì mầm bệnh này.

Dữ liệu của Trung Quốc cho thấy 82% các trường hợp nhiễm nCoV được coi là nhẹ

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Sáu, một phân tích ban đầu về 17.000 ca nhiễm virus corona mới ở Trung Quốc đại lục cho thấy 82% các trường hợp được phân loại là nhẹ và 15% là nghiêm trọng, và 3% bệnh nhân đã phát triển các triệu chứng nghiêm trọng.

Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật trong chương trình khẩn cấp của cơ quan y tế thế giới, cho biết dữ liệu thu được từ chính quyền Trung Quốc cũng cho thấy, 2% hoặc ít hơn 2% các trường hợp được báo cáo đã dẫn đến tử vong.

Chúng tôi biết rằng những người ở độ tuổi cao có khả năng tử vong cao hơn, mắc những bệnh cơ bản khiến cho mọi người gặp nhiều rủi ro hơn, ông Van Vankhkhove nói trong cuộc họp báo hàng ngày của WHO về sự bùng phát của coronavirus.

Cũng vào thứ Sáu, các quan chức y tế Hoa Kỳ cho biết họ tin tưởng vào dữ liệu của Trung Quốc, nhưng nói thêm rằng có thể có những lỗ hổng thông tin vì các số liệu thống kê không bao gồm những người nhiễm bệnh không tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì họ bị nhẹ hoặc không triệu chứng.

Người dân ở Hồng Kông tham dự một buổi cầu nguyện cho bác sĩ Li Wenliang, người đã chết vì virrus corona mới tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Ảnh: REUTERS

Hoa Kỳ cung cấp 100 triệu đô la Mỹ cho Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng khác để chống lại virus corona

Hoa Kỳ vào thứ Sáu đã cung cấp tới 100 triệu đô la Mỹ (130 triệu đô la Singapore) cho Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng khác để chống lại sự lây lan nhanh của virus corona mới.

Cam kết này - cùng với hàng trăm triệu được tài trợ bởi khu vực tư nhân Mỹ - thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc đối phó với dịch bệnh, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói trong một tuyên bố.

"Chúng tôi khuyến khích phần còn lại của thế giới phù hợp với cam kết của chúng tôi. Làm việc cùng nhau, chúng ta có thể có một tác động sâu sắc để ngăn chặn mối đe dọa ngày càng tăng này", ông nói.

Thiếu hụt khẩu trang chống virus trên toàn cầu

Thế giới đang cạn kiệt khẩu trang và các thiết bị bảo vệ khác chống lại virus corona mới, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo vào thứ Sáu (ngày 7 tháng 2).

"Thế giới đang đối mặt với sự thiếu hụt kinh niên các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE)", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với ban điều hành của WHO tại Geneva.

WHO cho biết giá của một số mặt hàng cao hơn tới 20 lần so với bình thường và ông Tedros nói với các phóng viên rằng vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn do "sử dụng" khẩu trang không phù hợp bởi những người không bị bệnh cũng không phải nhân viên y tế.