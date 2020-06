Mỹ: Thêm một vụ "Tôi không thở được"

Một báo cáo giám định pháp y mới công bố hôm 3-6 cho thấy có thêm một người đàn ông da màu tử vong trong lúc bị cảnh sát khống chế bằng vũ lực ở TP Tacoma, bang Washington - Mỹ hồi tháng 3. Đáng chú ý, nạn nhân tên là Manuel Ellis nói trên cũng nói "Tôi không thở được" (I can’t breathe) trước khi qua đời, giống trường hợp ông George Floyd trong vụ việc đã châm ngòi làn sóng biểu tình đòi lại công lý cho người da màu và chống nạn phân biệt đối xử ở Mỹ cũng như nhiều nước khác hiện nay.



Theo báo The New York Times, báo cáo nói trên của Văn phòng giám định pháp y hạt Pierce kết luận cái chết của anh Ellis, 33 tuổi, là một vụ giết người. Theo báo cáo, nguyên nhân tử vong là ngừng thở, giảm ôxy trong máu do cơ thể bị khống chế. Ngoài ra, bệnh tim và nhiễm độc methamphetamine là những yếu tố góp phần dẫn tới cái chết này.

Người biểu tình và cảnh sát đối đầu tại TP Seattle - Mỹ hôm 3-6 Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của Sở Cảnh sát TP Tacoma hôm 3-6 cho biết vụ việc liên quan đến anh Ellis xảy ra vào đêm 3-3. Khi đó, cảnh sát đang đi tuần thì bắt gặp anh này đập vào cửa sổ một chiếc xe. Một cảnh sát rời xe để nói chuyện với Ellis thì bị tấn công, khiến 4 cảnh sát có mặt tại hiện trường ra tay khống chế người đàn ông "hiếu chiến" này.

Ông Ed Troyer, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát hạt Pierce, cho biết chưa rõ cảnh sát khống chế Ellis như thế nào do họ không mang camera gắn trên người. Dù vậy, ông Troyer tin rằng cảnh sát không siết cổ hoặc ghì đầu gối lên cổ Ellis, đồng thời cho biết nạn nhân vẫn còn thở khi nhân viên y tế đến hiện trường.

Phản ứng trước thông tin trên, Thị trưởng Tacoma, bà Victoria Woodards, và Thống đốc bang Washington, ông Jay Inslee, đều cho biết sẽ điều tra tới nơi tới chốn và có những bước đi phù hợp.

Thông tin mới về cái chết của Manuel Ellis được công bố trong bối cảnh làn sóng biểu tình vẫn tiếp diễn khắp nước Mỹ để phản đối cái chết của ông George Floyd sau khi bị cảnh sát khống chế ở TP Minneapolis, bang Minnesota hôm 25-5. Toàn bộ 4 cảnh sát liên quan đều bị buộc tội. Trong số này, Derek Chauvin bị buộc tội giết người sau khi ghì đầu gối lên cổ ông Floyd trong gần 9 phút.

Ông Manuel Ellis Ảnh: FACEBOOK

Văn phòng giám định pháp y hạt Hennepin hôm 3-6 công bố báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của ông Floyd, theo đó nạn nhân đã mắc bệnh Covid-19 nhưng không có triệu chứng của bệnh. Ông Floyd tử vong vì ngưng tim phổi và cái chết này được xem là một vụ giết người. Ngoài ra, báo cáo liệt kê một số bệnh nền của nạn nhân như chứng xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, ngộ độc thuốc giảm đau fentanyl. Ông Floyd còn bị phát hiện sử dụng ma túy đá gần đây.

Vụ việc của ông Floyd còn gây chia rẽ trong nội bộ chính quyền Mỹ, liên quan đến lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc sử dụng quân đội lập lại trật tự. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper hôm 3-6 nhấn mạnh không ủng hộ triển khai binh sĩ trấn áp các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ; việc sử dụng quân đội trong vai trò thực thi pháp luật chỉ là giải pháp cuối cùng và chỉ áp dụng đối với trường hợp khẩn cấp nhất.



"Chúng ta hiện không ở trong những tình huống như thế" - ông Esper khẳng định. Trong khi đó, tướng Jim Mattis, người tiền nhiệm đã từ chức của ông Esper, cáo buộc ông Trump gây chia rẽ nước Mỹ và cảnh báo không nên "quân sự hóa" phản ứng đối với các cuộc biểu tình.