Tối 21/11, sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, quy tụ nhiều đỉnh lưu diễn xuất của Cbiz như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Điền Hi Vi, Trương Lăng Hách, Châu Dã... đã diễn ra tại Trung Quốc. Đáng chú ý, tất cả khán giả xem trực tiếp chương trình tối qua đều có 1 phen hú vía khi chứng kiến tận mắt nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa vấp váy ngã nhào, 2 đầu gối đập thẳng xuống bậc thang sàn sân khấu. Lý Quân Nhuệ dù đã phản ứng cực nhanh đỡ Mạnh Tử Nghĩa, song vẫn không kịp giúp bạn diễn tránh khỏi tình huống té ngã đau đớn.

Tình huống bất ngờ khiến Mạnh Tử Nghĩa chỉ biết che miệng cười trừ vì quá xấu hổ. Trong khi các đồng nghiệp khác đều thót tim lo lắng. Thừa Lỗi và Bạch Lộc đang đi trước cũng đã giật mình chạy vội đến xem tình hình của đồng nghiệp. Dưới khán đài, Đinh Vũ Hề đã hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, khiến Cúc Tịnh Y ngồi cạnh cũng sợ hãi theo. Để tránh sự cố xảy ra lần nữa, sau khi nhận giải xong, Bạch Lộc giữ một tay, Lý Quân Nhuệ đỡ một tay hộ tống Mạnh Tử Nghĩa đi xuống an toàn. Khi Đinh Vũ Hề và Mạnh Tử Nghĩa lên nhận giải tiếp theo, nam diễn viên đã ga lăng đưa tay sẵn, đợi Mạnh Tử Nghĩa túm váy cho gọn là đỡ cô lên bậc thang.

Mạnh Tử Nghĩa "vồ ếch" trên sân khấu. Nguồn: Weibo.

Nữ diễn viên té nhào, 2 đầu gối đập thẳng xuống sàn sân khấu. Nguồn: Weibo,

Cú té ngã đột ngột của Mạnh Tử Nghĩa khiến Bạch Lộc, Thừa Lỗi giật mình hoảng hốt trên sân khấu, còn Đinh Vũ Hề giật bắn người lo lắng. Ảnh: Weibo.

Theo 1 nhân viên hiện trường, Mạnh Tử Nghĩa té ngã là do váy dài, guốc cao và ngồi 1 chỗ quá lâu mới di chuyển nên bước hụt chân trên cầu thang. Sau khi người đẹp này bị ngã, BTC đã cho người đến hỏi thăm và xét xét tình hình của Mạnh Tử Nghĩa. May mắn là nữ diễn viên chỉ bị trầy xước ngoài da, không gặp chấn thương nào quá nghiêm trọng.

Nữ diễn viên may mắn không bị thương tích nghiêm trọng sau cú ngã bất ngờ. Ảnh: Weibo.

Những bức ảnh ngã nhào trên bậc cầu thang của Mạnh Tử Nghĩa sau đó được chia sẻ khắp MXH vì quá đẹp, với hơn 70 triệu lượt xem. Có người nhận xét đây là cú ngã tuy đau song xứng đáng được "phong thần" của Mạnh Tử Nghĩa và còn so sánh nó với cú ngã triệu đô của Jennifer Lawrence tại Oscar 1 thời. Trên khắp MXH, không ít fan nam đã bình luận mong rằng giá như Mạnh Tử Nghĩa ngã vào lòng mình.

Trong khi cư dân mạng khác lại hài hước cho rằng ở những sự kiện sắp tới, BTC nào có mời Mạnh Tử Nghĩa nên mời cả Lý Quân Nhuệ để anh bế nữ diễn viên này lên sân khấu cho an toàn. Mạnh Tử Nghĩa đang vướng nghi vấn bí mật hẹn hò Lý Quân Nhuệ. Vào tháng 10, cặp đôi Cửu Trọng Tử bị paparazzi bắt gặp về chung 1 tòa nhà trong 4 ngày liên tiếp.

Cú ngã được nhận xét tạo nên bức tranh thần thái của Mạnh Tử Nghĩa. Ảnh: Weibo.

Nhiều netizen so sánh khoảnh khắc té ngã của nữ diễn viên Trần Tình Lệnh đẹp không thua gì cú ngã triệu đô của Jennifer Lawrence tại Oscar 1 thời. Ảnh: Sina.

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, từng giành giải Hoa khôi Bắc Ảnh - người đẹp nhất giữa ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tháng 4 vừa qua, cô vào top 8 mỹ nữ được cánh đàn ông Cbiz khao khát nhất. Tên tuổi của Mạnh Tử Nghĩa được biết từ năm 2019, với vai phụ Ôn Tình trong Trần Tình Lệnh. Năm 2024, Mạnh Tử Nghĩa từ 1 nữ diễn viên hạng B lận đận đã vụt sáng thành sao hạng A, trở thành mỹ nhân cổ trang được săn đón trong Cbiz sau thành công của tác phẩm Cửu Trọng Tử. Năm 2025, cô vào top mỹ nhân đẹp nhất, được khao khát nhất Trung Quốc.

Nguồn: Sohu, Weibo