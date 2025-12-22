Chê ai thì chê chứ chê mỹ nhân này là dở: Đẹp đến điên đảo chúng sinh, cả thế giới phải tương tư

Mới đây tại lễ Tinh Quang Đại Thưởng, Cúc Tịnh Y tiếp tục “chặt đẹp” dàn mỹ nhân trên thảm đỏ bằng visual được ví von là “4.000 năm có một”. Diện chiếc váy đen ôm sát tôn trọn vóc dáng mảnh mai, kết hợp cùng dây chuyền ngọc trai tinh giản, Cúc Tịnh Y mang đến khí chất sang chảnh pha nét sắc lạnh, nổi bật bần bật giữa rừng ống kính. Không cần phô trương, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện phải xao lòng.

Cúc Tịnh Y ở Tinh Quang Đại Thưởng

Sinh năm 1994, Cúc Tịnh Y là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng hàng đầu Trung Quốc. Cô từng được truyền thông Nhật Bản ưu ái gọi tên bằng những mỹ từ như “thần tượng 4.000 năm”, “mỹ nữ 4.000 năm có một” – danh xưng vừa gây tranh cãi, vừa khẳng định sức hút ngoại hình hiếm có. Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng sứ, đường nét mong manh như bước ra từ truyện tranh, Cúc Tịnh Y nhanh chóng trở thành hình mẫu nhan sắc được săn đón trong giới giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ dừng lại ở danh xưng “bình hoa di động”, Cúc Tịnh Y còn ghi dấu ấn qua loạt phim ngôn tình cổ trang và hiện đại ăn khách như Cửu Châu: Thiên Không Thành, Vân Tịch Truyện, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ (2019), Thư Sinh Xinh Đẹp, Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi… Dù diễn xuất từng gây tranh luận, không thể phủ nhận cô là cái tên có khả năng kéo nhiệt, mỗi dự án tham gia đều thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

Năm 2024 đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của Cúc Tịnh Y ở cả mảng diễn xuất lẫn thời trang. Sau khi nhận về nhiều lời khen cho vai diễn trong Hoa Gian Lệnh, nữ diễn viên tiếp tục gây “địa chấn” khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Wonderland. Theo truyền thông Trung Quốc, ấn phẩm tháng 8/2024 có gương mặt Cúc Tịnh Y đạt doanh số 246.068 bản, mang về doanh thu 11.073.060 NDT chỉ sau 24 giờ phát hành. Thành tích này giúp cô lập kỷ lục doanh thu tạp chí cao nhất của một nữ nghệ sĩ Trung Quốc, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trong làng giải trí.

Suốt nhiều năm, Cúc Tịnh Y được xem là nghệ sĩ chủ lực của công ty truyền thông Tiba. Dù công ty sở hữu nhiều gương mặt khác như Hứa Giai Kỳ, Tôn Trân Ny, SNH48, nhưng không ai có lượng người hâm mộ đông đảo và sức ảnh hưởng mạnh mẽ như cô. Thế nhưng trớ trêu thay, mỹ nhân sinh năm 1994 lại vướng vào mối quan hệ đầy ồn ào và không mấy êm đẹp với công ty chủ quản. Sau nhiều năm gắn bó, Cúc Tịnh Y chính thức rời Tiba trong một vụ chia tay căng thẳng, thậm chí công ty cũ còn thu hồi các tài khoản mạng xã hội hàng triệu lượt theo dõi của cô, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Bỏ lại sau lưng những thị phi, Cúc Tịnh Y vẫn bước tiếp với ánh hào quang của một mỹ nhân vừa có nhan sắc, vừa có sức hút khó cưỡng. Có thể gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, nhưng riêng với Cúc Tịnh Y, bảo chê đẹp là… thật sự rất khó. Bởi có những nhan sắc sinh ra đã đủ khiến cả thế giới phải tương tư.