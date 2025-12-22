Vừa qua, chung kết Miss Cosmo 2025 đã khép lại bằng đêm chung kết mãn nhãn về hình ảnh, âm thanh, sân khấu và đồng thời thỏa mãn fan nhan sắc bởi kết quả chung cuộc. Theo đó, người đẹp đến từ Mỹ - Yolina Lindquist - trở thành Tân Miss Cosmo sau khi vượt qua phần thi tranh luận đầy kịch tính với người đẹp đến từ Philippines. Màn đăng quang của Yolina Lindquist được đánh giá là xứng đáng, phản ánh đúng tình hình diễn ra xuyên suốt hành trình và phong độ ở đêm thi cuối cùng.

Bên cạnh đó, một điểm sáng mà fan sắc đẹp dành lời khen cho các MC dẫn dắt vì năng lượng mà họ mang tới. Tuy nhiên sau chung kết, Thanh Thanh Huyền - một trong số các MC dẫn chung kết - đã bất ngờ đăng tải đoạn clip kể chuyện hậu trường. Mở đầu, nữ MC nói thẳng: "MC Thanh Thanh Huyền bất ngờ tố cách làm việc của BTC Miss Cosmo. Đưa kịch bản trống trơn, không có máy chạy chữ nhưng chương trình được cả thế giới xem, thì phải làm sao đây?".

MC Thanh Thanh Huyền kể câu chuyện hậu trường khi dẫn chung kết Miss Cosmo 2025. Clip: NVCC

Tưởng chừng cách mở bài căng thẳng của Thanh Thanh Huyền sẽ mở ra drama nào đó sau chung kết. Tuy nhiên, nữ MC sau đó lý giải nguyên nhân kịch bản trống trơn và kể tất tần tật những câu chuyện hậu trường khiến netizen bất ngờ.

Cụ thể, vì là chương trình trực tiếp và kết quả được cập nhật liên tục, không hề biết trước nên kịch bản mà Thanh Thanh Huyền nhận được chỉ là những phần cơ bản chứ không có nội dung chi tiết. Vì thế, trước khi tổng duyệt, nữ MC đã có đêm thức trắng để tự nghĩ ra tình huống và soạn trước kịch bản dự phòng cho mình. Sau đó, Thanh Thanh Huyền còn trao đổi thêm với Á hậu Karnruethai Tassabut - người dẫn đồng hành cùng cô - để có mảng miếng tương tác tự nhiên với nhau.



"Nhiệm vụ của Huyền là bình luận viên, nghĩ gì nói đó, diễn biến tới đâu thì phản ứng nhanh tại chỗ nên không biết trước kịch bản là vậy đó mọi người. Vì đâu ai biết trước kết quả nên thật sự dẫn quá là khó. Huyền vừa vui vừa lo lắng, khi đeo in ear hay trên đường ra vị trí cũng phải học kịch bản và phải rủ thêm Mook để học cùng, tập cùng", Thanh Thanh Huyền chia sẻ.

Thanh Thanh Huyền cho biết việc dẫn dắt chung kết với nhiệm vụ bình luận viên khiến mọi thứ rất khó khăn. Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Thanh Huyền cho biết cô sẽ bình luận phần thi ứng xử của các thí sinh. Tuy nhiên đến cuối thì phần này bị cắt và đạo diễn chương trình bổ sung phần phỏng vấn giám khảo khiến nữ MC bất ngờ. Dù vậy, Thanh Thanh Huyền cũng chuẩn bị chỉn chu câu hỏi và giao lưu trọn vẹn với giám khảo.

Trong clip, nữ MC cũng không ngừng xuýt xoa trước độ hoành tráng của đêm chung kết Miss Cosmo 2025. Cô dành lời khen về hình ảnh, trang phục, sân khấu và tấm tắc khen các phần trình diễn của nghệ sĩ trong đêm chung kết.

Thanh Thanh Huyền có đêm dẫn chung kết tròn trịa, nhiều năng lượng. Ảnh: FBNV

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô cũng từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng gây sốt với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ... Ở chương trình nào Thanh Thanh Huyền cũng nhận được nhiều bình luận tích cực.