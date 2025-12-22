Bộ 3 tài tử tên "Bin" xứ Hàn viên mãn: Sự nghiệp thành công xuất sắc, cưới toàn mỹ nhân nức tiếng showbiz

Trong lịch sử làng giải trí Hàn Quốc, có không ít những ngôi sao nam đạt đến đỉnh cao danh vọng, nhưng hiếm có sự trùng hợp thú vị nào lại gây ấn tượng mạnh như bộ ba tài tử cùng mang tên “Bin”: Kim Woo Bin, Hyun Bin và Won Bin. Dù thuộc những thế hệ khác nhau, hoạt động trong các giai đoạn khác nhau của làn sóng Hallyu, cả 3 đều có điểm chung đáng ngưỡng mộ: sự nghiệp bền vững, sức hút lâu dài và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên những mỹ nhân hàng đầu showbiz.

Kim Woo Bin: Từ chàng trai vượt qua nghịch cảnh đến biểu tượng tình yêu bền vững

Kim Woo Bin sinh năm 1989, là 1 trong những nam diễn viên thế hệ 8X nổi bật nhất xứ Hàn. Bắt đầu từ vai trò người mẫu năm 2008, anh nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và ra mắt qua bộ phim truyền hình White Christmas (2011). Tuy nhiên, vai diễn đột phá thực sự đến với Kim Woo Bin qua School 2013 (2012-2013), nơi anh vào vai một học sinh cá tính, mở đường cho hàng loạt hit lớn sau đó. Năm 2013, Kim Woo Bin trở thành "hoàng tử bad boy" của màn ảnh Hàn với vai phụ ấn tượng trong The Heirs, đóng cùng Lee Min Ho và Park Shin Hye – bộ phim đã đưa tên tuổi anh vươn ra châu Á.

Sự nghiệp của Kim Woo Bin từng bị gián đoạn nặng nề khi anh được chẩn đoán ung thư vòm họng năm 2017. Trong suốt 2 năm điều trị, anh tạm dừng mọi hoạt động, khiến công chúng vô cùng lo lắng. May mắn là nam thần màn ảnh đã vượt qua bệnh tật và nghịch cảnh, trở lại vô cùng mạnh mẽ với loạt phim Our Blues, Black Knight và đặc biệt nhất là Genie, Make a Wish. Ngoài ra, Kim Woo Bin còn tham gia các dự án quảng cáo lớn và hoạt động từ thiện, như quyên góp cho quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư, thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ có trách nhiệm xã hội.

Ảnh: Instagram

Kim Woo Bin là diễn viên hot của lứa 8X, bỏ túi hàng loạt tác phẩm ấn tượng. Ảnh: Elle

Về đời tư, câu chuyện tình yêu của Kim Woo Bin với "nữ thần" Shin Min Ah được ví như tiểu thuyết lãng mạn. Họ gặp nhau năm 2015 khi quay quảng cáo cho 1 thương hiệu thời trang và nhanh chóng công khai mối quan hệ. Shin Min Ah đã ở bên Kim Woo Bin suốt quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật, trở thành nguồn động lực lớn lao. Sau 10 năm hẹn hò thầm lặng nhưng bền chặt, cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 20/12/2025 tại khách sạn The Shilla Seoul, trong một lễ cưới riêng tư chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết.

Hình ảnh cặp đôi trong trang phục cưới thanh lịch dưới trời tuyết rơi được công ty quản lý AM Entertainment chia sẻ, khiến fan "tan chảy" vì sự ngọt ngào. Kim Woo Bin - Shin Min Ah còn đặc biệt "ghi điểm" khi không nhận quà mừng đám cưới, mà còn quyên góp đến 300 triệu won (hơn 5,3 tỷ đồng) cho nhiều tổ chức như Quỹ Bỏng Hallym, Trung tâm Y tế Asan Seoul, tổ chức Good Friends.

Kim Woo Bin - Shin Min Ah kết hôn sau 10 năm hẹn hò. Ảnh: Instagram

Đám cưới của cặp đôi được ví như "lễ trao giải" bởi quy tụ đông đảo sao hạng A. Ảnh: X

Hyun Bin: "Đại úy Ri" chinh phục thế giới, hạnh phúc bên Son Ye Jin và gia đình nhỏ

Hyun Bin sinh năm 1982, là biểu tượng của làn sóng Hallyu, với sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ và hàng loạt vai diễn để đời. Ra mắt năm 2003, Hyun Bin nhanh chóng nổi tiếng với vai diễn trong My Name is Kim Sam-soon (2005) – bộ phim hài lãng mạn đạt rating cao nhất năm, giúp anh đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Awards. Đỉnh cao sự nghiệp đến với Hyun Bin là Secret Garden (2010-2011), nơi anh vào vai CEO lạnh lùng nhưng si tình, tạo nên cơn sốt "oppa" khắp châu Á. Sau đó, Hyun Bin thử thách bản thân với các phim điện ảnh như Confidential Assignment (2017) và The Negotiation (2018), chứng minh khả năng đa dạng từ hành động đến tâm lý.

Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt với Hạ Cánh Nơi Anh – bộ phim lãng mạn xuyên biên giới đóng cùng Son Ye Jin, không chỉ dẫn đầu rating mà còn đưa tên tuổi anh vươn tầm khắp thế giới. Bộ phim nhận vô số giải thưởng quốc tế, và Hyun Bin được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang. Đến nay, Hyun Bin còn "ẵm trọn" giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Rồng Xanh 2025 với vai diễn Ahn Jung Geun trong bộ phim lịch sử Harbin.

Ảnh: Instagram

Hyun Bin là tài tử điển trai và có năng lực diễn xuất xuất sắc. Ảnh: Soompi

Đời tư của Hyun Bin là câu chuyện cổ tích hiện đại với Son Ye Jin – "nữ hoàng rating" bằng tuổi. Họ gặp nhau qua The Negotiation (2018), nhưng tình cảm thực sự nảy nở trên trường quay Hạ Cánh Nơi Anh. Cặp đôi công khai hẹn hò năm 2021, kết hôn năm 2022 trong lễ cưới thế kỷ tại Seoul, và chào đón con trai đầu lòng cuối năm đó.

Hyun Bin - Son Ye Jin có chuyện tình "như tiểu thuyết". Ảnh: Instagram

Năm 2025, họ tiếp tục là "couple quốc dân" khi cùng xuất hiện tại lễ trao giải Rồng Xanh, nơi Hyun Bin thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Harbin, còn Son Ye Jin thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho No Other Choice. Nếu sự nghiệp là những đỉnh cao chói lọi, thì cuộc sống riêng tư của Hyun Bin và Son Ye Jin năm 2025 chính là bức tranh hạnh phúc giản dị mà ấm áp. Từ những thành tựu rực rỡ trên màn ảnh đến niềm hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ, BinJin đang khiến cả thế giới phải xuýt xoa. Họ không chỉ là biểu tượng của tình yêu đích thực mà còn là minh chứng sống động cho sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và cuộc sống.

Hyun Bin - Son Ye Jin đi vào lịch sử Rồng Xanh và có đời tư vô cùng viên mãn. Ảnh: Sports Chosun

Won Bin: "Nam thần huyền thoại" bí ẩn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên Lee Na Young

Won Bin sinh năm 1977, được mệnh danh là "nam thần huyền thoại" nhờ visual hoàn hảo và khả năng diễn xuất thiên bẩm, dù anh đã "ẩn cư" khỏi màn ảnh hơn 15 năm. Ra mắt năm 1997, anh nhanh chóng nổi tiếng với Trái Tim Mùa Thu (2000) – bộ phim bi kịch thuộc "bộ 4 mùa" kinh điển, đóng cùng Song Hye Kyo và Song Seung Hun.

Vai diễn này giúp anh đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards. Tiếp nối là Taegukgi: The Brotherhood of War (2004) – phim chiến tranh đạt doanh thu kỷ lục, nơi Won Bin thể hiện chiều sâu cảm xúc qua nhân vật người anh trai hy sinh. Đỉnh cao sự nghiệp đến với The Man from Nowhere (2010), bộ phim hành động báo thù nơi anh vào vai sát thủ lạnh lùng nhưng giàu tình cảm bên cố diễn viên Kim Sae Ron, nhận giải Grand Bell Awards danh giá.

Won Bin là nam thần mản ảnh lừng danh 1 thời. Ảnh: Redmama, Wikipedia

Kể từ năm 2010, Won Bin chọn cuộc sống kín tiếng, không đóng phim mới mà tập trung vào quảng cáo và đầu tư. Các nguồn tin cho biết anh đang đọc kịch bản và có thể trở lại màn ảnh, nhưng ưu tiên hàng đầu là gia đình. Won Bin cũng đầu tư vào bất động sản và nông nghiệp, sống cuộc đời bình dị ở nông thôn.

Đời tư của Won Bin kín đáo như chính con người anh. Anh kết hôn với diễn viên Lee Na Young năm 2015 trong lễ cưới giản dị trên cánh đồng lúa mạch tại quê hương Gangwon. Đám cưới này cũng chỉ tiêu tốn chưa đến 1 triệu won (gần 20 triệu đồng).

Lee Na Young là mỹ nhân nức tiếng showbiz, nhưng cô cũng đồng thời là người vợ lý tưởng, hỗ trợ chồng trong mọi quyết định. Cặp đôi có một con trai, nay đã là học sinh tiểu học và hiếm khi xuất hiện công khai. Sau 10 năm hôn nhân, Won Bin - Lee Na Young vẫn sống bên nhau vô cùng hạnh phúc. Won Bin từng chia sẻ trong phỏng vấn hiếm hoi: "Tôi chọn sống chậm để tận hưởng những điều quý giá nhất".

Won Bin tổ chức đám cưới giản dị ở quê. Ảnh: Chosun

Anh rời xa màn ảnh suốt 15 năm, tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Ảnh: Elle

3 cái tên “Bin”, 3 con đường – 1 điểm chung viên mãn

Kim Woo Bin, Hyun Bin và Won Bin đại diện cho 3 thế hệ, 3 phong cách và 3 lựa chọn khác nhau trong sự nghiệp. Người là biểu tượng của nghị lực vượt qua bệnh tật, người là ngôi sao quốc dân với chuyện tình cổ tích, người là huyền thoại kín tiếng rút lui khi đang ở đỉnh cao. Tuy vậy, điểm giao nhau của họ chính là sự thành công bền vững và bến đỗ hôn nhân đáng mơ ước bên những mỹ nhân nức tiếng của showbiz Hàn.

Bộ ba tài tử mang tên “Bin” vì thế không chỉ khiến công chúng ngưỡng mộ bởi ngoại hình và tài năng, mà còn bởi cách họ xây dựng sự nghiệp dài hơi và giữ gìn hạnh phúc riêng tư – điều không hề dễ dàng trong thế giới giải trí đầy biến động.