Trưa 17/6, tờ Joynews24 đưa tin, nữ minh tinh Nam Bo Ra (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) vừa hạ sinh con trai đầu lòng bằng phương pháp mổ lấy thai cấp cứu.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân họ Nam vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về quý tử đầu lòng, đồng thời khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi tâm sự: “Trong buổi khám thai định kỳ cuối cùng trước khi sinh, bác sĩ phát hiện nước ối của tôi đã cạn gần hết. Vì không thể sinh thường hay kích sinh và lo sợ em bé có thể sẽ gặp nguy hiểm nên tôi đã phải tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến tôi sợ hãi đến mức bật khóc. Nhưng nghĩ đến con trai sắp chào đời, tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh để bước vào phòng mổ. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ 24 phút tối ngày 15/6, tôi đã được ôm con trai đầu lòng trên tay”.

Cuối bài đăng, Nam Bo Ra bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ và gia đình đã đồng hành cùng cô trong giây phút khó khăn: “Dù có chút tiếc nuối vì không thể sinh con theo phương pháp tự nhiên, nhưng đây là khoảng thời gian giúp tôi cảm nhận được sự quan tâm mà mọi người dành cho mình. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bác sĩ, y tá, ông xã, gia đình và bạn bè xung quanh - những người đã giúp con trai tôi được chào đời 1 cách an toàn như thế này. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn mọi người và sẽ nuôi dạy con thật tốt”.

Nam Bo Ra phải mổ lấy thai cấp cứu. Ảnh: IGNV

Trước đó, Nam Bo Ra cũng từng gây xôn xao khi chia sẻ về hành trình mang thai đầy gian nan của bản thân. Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cho biết, cô đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường nguy cơ gây ung thư trước khi định mang thai.

Nữ minh tinh họ Nam nhớ lại quãng thời gian đen tối: “Khi ấy, tôi đã đi khám sức khỏe tổng quát. Dù không phải ung thư cổ tử cung, nhưng các bác sĩ đã phát hiện ra những tế bào bất thường có khả năng gây ra căn bệnh ung thư cho tôi. Tôi đã phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ các tế bào đó. Phải mất khoảng 2 tháng tôi mới bình phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật”.

Phải đợi tới khi cơ thể hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật, Nam Bo Ra mới bắt đầu thực hiện kế hoạch mang thai 1 cách nghiêm túc. Trong quá trình mang thai, nữ nghệ sĩ đã thực hiện các xét nghiệm tiền sản, bao gồm xét nghiệm kháng thể và khám hệ tiết niệu. Trong giai đoạn chuẩn bị cho việc bầu bí, cô cũng rất chú trọng quản lý sức khỏe toàn diện bao gồm thực hiện uống thực phẩm chức năng và ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực đó, nữ diễn viên đã thụ thai thành công vào tháng 9 năm ngoái.

Nam Bo Ra trải qua hành trình gian nan để mang thai con đầu lòng. Ảnh: Naver

Làn da Nam Bo Ra bị ửng đỏ nghiêm trọng do hormone trong thời gian mang thai, không còn vẻ trắng mịn thường thấy. Ảnh: Pinterest

Còn nhớ Nam Bo Ra tổ chức đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí hồi tháng 5/2025 ở 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Hôn lễ có sự tham dự của gia đình và những người bạn thân thiết. Chú rể ngoài ngành giải trí bằng tuổi Nam Bo Ra, đã chiếm được trái tim mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời khi cùng làm tình nguyện ở nhà thờ. Sau hơn 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã quyết định đi đến hôn nhân.

Tới tháng 9 năm ngoái, Nam Bo Ra đã mang thai con đầu lòng với ông xã. Nhưng sau đó 3 tháng, người đẹp mới công bố tin vui tới truyền thông và khán giả.

Nam Bo Ra sinh năm 1989, chính thức ra mắt làng giải trí qua vai nữ chính trong MV Ache Aching của nữ ca sĩ Sol Flower. Cô trở nên nổi tiếng qua loạt phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Sunny, My Brilliant Revenge,...

Minh tinh 8X dâng trào niềm hạnh phúc trong hôn lễ cổ tích. Ảnh: Naver