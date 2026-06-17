Màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây chứng kiến cuộc đổ bộ của hàng loạt mỹ nhân cổ trang thế hệ mới với những tạo hình khiến người xem mãn nhãn. Mới đây, một cuộc bỏ phiếu tìm ra "Top 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc" của cư dân mạng trên Weibo đã thu hút sự quan tâm lớn nhưng cũng vấp phải làn sóng tranh luận dữ dội. Bên cạnh việc Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm ngùi xếp sau Dương Tử, vị trí quán quân của Bạch Lộc đang trở thành tâm điểm hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

10. Lưu Thi Thi - Nhất Niệm Quan Sơn

Nhất Niệm Quan Sơn là một trong những bộ phim cổ trang nổi bật của Lưu Thi Thi trong những năm gần đây, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong phim, cô vào vai Nhậm Như Ý, nữ sát thủ lạnh lùng, từng là Tả sứ xuất sắc nhất của Chu Y Vệ nước An. Nhân vật vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, mang khí chất cô độc đầy cuốn hút. Tạo hình của Lưu Thi Thi trong phim chủ yếu sử dụng tông đỏ. Trang phục thường ngày mang phong cách nữ hiệp gọn gàng, dứt khoát, trong khi ở những tập đầu, cô còn xuất hiện với hình tượng vũ cơ quyến rũ. Dù ở phong cách nào, nữ diễn viên cũng toát lên nét đẹp cổ điển đậm chất phương Đông.

9. Trần Đô Linh - Nguyệt Lân Ỷ Kỷ

Trần Đô Linh là một trong những mỹ nhân cổ trang được đánh giá cao nhất hiện nay nhờ vẻ đẹp thanh tao, cổ điển. Sau khi gây chú ý với vai nữ chính báo thù trong Kiều Sở, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ.

Trong phim, Trần Đô Linh vào vai Vụ Vọng Ngôn chị gái của Lộ Vu Y, cùng thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ. Nhân vật sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ, tâm cơ sâu sắc và giỏi thao túng lòng người. Kết hợp nhan sắc thanh lãnh của Trần Đô Linh với phong cách mỹ thuật cầu kỳ đặc trưng của Quách Kính Minh, tạo hình của cô trong phim càng thêm nổi bật. Sau khi Nguyệt Lân Kỷ và Kiều Sở lên sóng, không ít khán giả đã "đổ gục" trước nhan sắc của nữ diễn viên.

8. Tống Tổ Nhi - Chiết Yêu

Ngay từ khi phát sóng, Chiết Yêu đã khiến khán giả trầm trồ trước nhan sắc của Tống Tổ Nhi. Đây vốn là dự án cổ trang được mong đợi từ lâu, và phần tạo hình trong phim không làm người xem thất vọng.

Lấy cảm hứng từ thời Tam Quốc, bộ phim kể câu chuyện tình giữa một bậc kiêu hùng và tuyệt sắc giai nhân giữa thời loạn thế. Trang phục trong phim cũng được thiết kế dựa trên phục sức giai đoạn này, tạo nên nét riêng đầy ấn tượng. Tống Tổ Nhi vốn được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang nổi bật của thế hệ sau năm 1995. Trong những bộ chiến quốc bào của Chiết Yêu, cô đẹp đến mức khó rời mắt. Điểm cộng lớn của phim là tạo hình được đầu tư chỉn chu, mang vẻ sang trọng và đậm chất cổ điển thay vì màu mè, thiếu tinh tế.

7. Điền Hi Vi - Trục Ngọc

Điền Hi Vi đứng ở vị trí thứ bảy với Trục Ngọc. Cô đảm nhận vai Phàn Trường Ngọc cô gái có võ nghệ cao cường, xuất thân là con gái nhà đồ tể, tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi và sở hữu sức mạnh thiên bẩm. Do đặc điểm nhân vật, tạo hình trong phim không đi theo hướng lộng lẫy mà thiên về sự mộc mạc. Giai đoạn đầu, nhân vật chủ yếu mặc trang phục vải thô, về sau mới xuất hiện trong giáp phục. Dù vậy, đoàn phim vẫn chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết. Chất liệu trang phục được xử lý để tạo cảm giác chân thực, phù hợp với xuất thân của nhân vật, trong khi kiểu tóc tết đáng yêu giúp Phàn Trường Ngọc bớt phần thô ráp và thêm phần duyên dáng.

6. Mạnh Tử Nghĩa - Cửu Trọng Tử

Thành công của Cửu Trọng Tử không chỉ đưa Mạnh Tử Nghĩa lên hàng tiểu hoa đán thế hệ mới mà còn giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm với vai Đậu Chiêu, một tiểu thư thông minh, bản lĩnh giữa vòng xoáy quyền lực.

Trong phim, nữ diễn viên sinh năm 1995 gây ấn tượng với tạo hình mang khí chất "đại nữ chủ" vừa mạnh mẽ vừa thanh nhã. Mái tóc vấn cao theo phong cách cung đình, điểm xuyết trâm cài ngọc trai và tua đá tinh xảo, tôn lên vẻ đẹp đài các cùng phong thái quyền quý của Đậu Chiêu. Làn da trắng ngần, đôi mắt trong trẻo nhưng kiên nghị kết hợp với sắc môi đỏ trầm càng làm nổi bật hình tượng một giai nhân cổ trang vừa dịu dàng, vừa sở hữu nội tâm kiên cường và bản lĩnh.

5. Cổ Lực Na Trát - Ngọc Minh Trà Cốt

Từng nhiều lần bị chê bai về gu thẩm mỹ, nhưng những năm gần đây, đặc biệt từ sau Diên Hi Công Lược, phong cách của Vu Chính đã nhận được nhiều lời khen hơn. Ngọc Minh Trà Cốt là một ví dụ tiêu biểu. Đây là bộ phim lấy đề tài đấu đá trong gia tộc, xoay quanh ngành trà. Tạo hình được thiết kế dựa trên phục sức thời Minh, đồng thời khéo léo lồng ghép nhiều yếu tố liên quan đến văn hóa trà như họa tiết thêu lá trà hay bảng màu lấy cảm hứng từ nước trà. Tổng thể mang vẻ dịu dàng, thanh nhã và rất cuốn hút.

Điều bất ngờ là dù sở hữu nét đẹp lai Tây đặc trưng, Cổ Lực Na Trát lại cực kỳ phù hợp với phong cách trang phục thời Minh. Mỗi tạo hình của cô trong phim đều toát lên vẻ đẹp cổ điển đầy cuốn hút.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba - Bạch Nhật Đề Đăng

Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng mạnh với tạo hình trong Bạch Nhật Đề Đăng. Cô vào vai Hạ Tư Mộ, Quỷ vương đã sống hơn 400 năm. Dù sở hữu pháp lực cao cường nhưng lại không có đủ năm giác quan như người thường.

Để làm nổi bật khí chất phi nhân loại của nhân vật, ê-kíp đã xây dựng phong cách tạo hình mang màu sắc huyền ảo phương Đông. Những bộ phục trang vừa lộng lẫy vừa phảng phất nét kỳ bí, rất phù hợp với vẻ đẹp sắc sảo của Địch Lệ Nhiệt Ba. Phim còn được đánh giá cao bởi việc đưa nhiều yếu tố văn hóa truyền thống vào phục trang. Các họa tiết như hoa sen, dây leo, kim ngân hay hoa văn Đôn Hoàng được sử dụng rộng rãi, tạo nên vẻ đẹp đậm chất mỹ học phương Đông.

3. Cúc Tịnh Y - Nguyệt Lân Ỷ Kỷ

Dù nội dung nhận nhiều ý kiến trái chiều, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vẫn được đánh giá cao về mặt hình ảnh. Trong phim, Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh vào vai cặp chị em song sinh thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ.

Nhờ bối cảnh kỳ ảo, tạo hình của Cúc Tịnh Y lần này vừa quyến rũ vừa khác biệt so với phong cách quen thuộc trước đây. Dưới bàn tay của đạo diễn Quách Kính Minh, bộ phim ngập tràn những bộ phục trang đẹp mắt. Từ trường bào xanh thẫm đính vảy đến các thiết kế mang hơi thở sa mạc kết hợp trang sức bạc dân tộc, mỗi tạo hình đều đẹp như một bức tranh.

2. Dương Tử - Quốc Sắc Phương Hoa

Những năm gần đây, Dương Tử liên tiếp ghi dấu ấn với các bộ phim cổ trang như Quốc Sắc Phương Hoa hay Gia Nghiệp. Trong đó, Quốc Sắc Phương Hoa là tác phẩm nhận được nhiều lời khen nhất về mặt tạo hình.

Lấy bối cảnh thời Đường, bộ phim sở hữu phần phục trang và hóa trang được đầu tư công phu. Các kiểu tóc trong phim được phục dựng dựa trên tượng nữ quan và tranh tường thời Đường, tạo cảm giác chân thực và giàu giá trị thẩm mỹ. Những bộ trang phục sang trọng, khí chất càng tôn lên vẻ đẹp của Dương Tử, đồng thời tái hiện trọn vẹn nét cổ vận phương Đông.

1. Bạch Lộc - Mạc Ly

Đứng đầu bảng xếp hạng là Bạch Lộc với tạo hình trong Mạc Ly. Bộ phim ghi điểm nhờ phong cách phục trang tối giản, sử dụng gam màu nhã nhặn, hạn chế phụ kiện cầu kỳ và chú trọng tôn lên vẻ đẹp cổ điển của nhân vật. Tuy nhiên, việc Bạch Lộc giành ngôi vị quán quân lại gây ra không ít tranh cãi. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình trong Mạc Ly tuy đẹp nhưng chưa thực sự nổi bật đến mức vượt qua những đối thủ như Cổ Lực Na Trát trong Ngọc Minh Trà Cốt, Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng hay Trần Đô Linh trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng sức hút của bảng xếp hạng phần nào đến từ độ nổi tiếng của nữ diễn viên hơn là sự vượt trội tuyệt đối về mặt tạo hình.

Bên cạnh đó, Bạch Lộc cũng đang là cái tên thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Những lùm xùm xoay quanh đời tư, tin đồn tình cảm và các tranh cãi liên quan đến sự nghiệp trong thời gian qua khiến hình ảnh của cô trở thành chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều. Chính vì vậy, khi Mạc Ly giúp Bạch Lộc đứng đầu bảng xếp hạng lần này, không ít khán giả đã bày tỏ sự phản đối và cho rằng kết quả chưa thực sự thuyết phục.

Nguồn: Weibo