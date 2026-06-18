Người thân khóc nghẹn trong tang lễ Thượng úy Lê Văn Thắng (Sao Nhập Ngũ) tại Nghệ An

Chiều 18/6, linh cữu của Thượng úy Lê Văn Thắng đã được chuyển về xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn cũ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An để tổ chức tang lễ. Không khí tang thương bao trùm nơi diễn ra tang sự của Thượng úy Lê Văn Thắng. Sự ra đi đột ngột của người lính trẻ ở tuổi 28 khiến người thân, đồng đội và bà con địa phương không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Theo những hình ảnh được chia vẻ, đông đảo người thân, hàng xóm, bạn bè, đồng đội và các tổ chức đoàn thể đã có mặt để tiễn đưa Thượng úy Lê Văn Thắng về nơi an nghỉ cuối cùng. Khu vực linh đường được phủ kín những vòng hoa trắng mang dòng chữ chia buồn từ gia đình, đồng đội, bạn học và người dân địa phương.

Linh cữu của Thượng úy Lê Văn Thắng được quàn trang trọng, được đồng đội túc trực xung quanh. Người thân của Thượng úy Lê Văn Thắng suy sụp, khóc nghẹn khi đón kinh cữu người quá cố.

Linh cữu của Thượng úy Lê Văn Thắng đã được đưa về quê nhà tại Nghệ An

Người thân ngã quỵ khi đón thi hài người Thượng úy Lê Văn Thắng

Nhiều chiến sĩ thay phiên đứng gác bên linh cữu, thực hiện nghi thức tiễn biệt người chiến sĩ xấu số

Nhiều vòng hoa tiễn biệt được đặt bên ngoài khu vực diễn ra tang lễ

Bạn bè, hàng xóm đã đến chia buồn với gia đình Thượng úy Lê Văn Thắng

Trước đó, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời do đột quỵ vào sáng 18/6 khiến nhiều người bàng hoàng. Anh sinh năm 1998, quê tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Ngoài công việc quân ngũ, Thượng úy Lê Văn Thắng còn được nhiều khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2022, gây thiện cảm bởi ngoại hình sáng, nụ cười hiền lành và tác phong chuẩn mực của một quân nhân.

Sự ra đi đột ngột của Thượng úy Lê Văn Thắng để lại niềm tiếc thương lớn trong lòng gia đình, đồng đội cũng như khán giả từng yêu mến anh qua chương trình truyền hình thực tế.

Thượng úy Lê Văn Thắng từng được gọi là "hot boy quân đội"

Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Tiễn biệt em", S.T Sơn Thạch cũng xót xa: "Mong em an nghỉ", còn Puka bày tỏ: "Em đi bình an nhé. Mọi người sẽ mãi nhớ nụ cười hiền hòa của em".

Lê Tuấn - Anh trai ruột của Thượng úy Lê Văn Thắng cũng chia sẻ về sự ra đi đột ngột của em: "Em trai của anh. Tới giờ phút này đây, ở cạnh bên thi thể lạnh lẽo cô đơn của em thì anh vẫn không muốn tin đây là sự thật. Vẫn hi vọng sẽ luôn có một phép màu nào đó xảy ra cho dù là nhỏ nhoi như thế nào đi nữa. Em sống có tâm, có đức, có hiếu... Hẹn gặp lại em trai của anh ở kiếp sau. Chúng ta vẫn sẽ là một gia đình em nhé. Anh hứa rằng anh sẽ chăm lo cho em tốt hơn ngàn lần ở kiếp này. Vĩnh biệt em! Em trai yêu dấu của anh".

Thượng úy Lê Văn Thắng từng xuất hiện trong Sao Nhập Ngũ 2022

Ảnh: Tân Kỳ - Miền Tây Xứ Nghệ