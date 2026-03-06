Mỹ nhân Việt duy nhất chỉ lên hình 10 giây mà thành huyền thoại, nhan sắc hiếm như sao trên trời

Mới đây, trên TikTok bất ngờ lan truyền trở lại một đoạn clip chỉ vỏn vẹn khoảng 10 giây ghi lại vai diễn khách mời của Anh Thư trong bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ. Dù thời lượng xuất hiện cực ngắn, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều khán giả phải tua đi tua lại vì thần thái quá ấn tượng, thậm chí được gọi là một trong những màn cameo huyền thoại của điện ảnh Việt.

Trong phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Anh Thư đảm nhận phiên bản trưởng thành của nhân vật Tuyết Anh, vai diễn do Jun Vũ thể hiện ở thời trẻ. Suốt phần lớn thời lượng tác phẩm, Tuyết Anh là thành viên duy nhất của nhóm Ngựa Hoang mất liên lạc, khiến thân phận của cô khi trưởng thành trở thành một ẩn số khiến khán giả tò mò.

Trước khi phim ra rạp, danh tính người đóng vai Tuyết Anh lúc lớn được giữ kín hoàn toàn. Thậm chí, từng có nhiều tin đồn cho rằng nhân vật này do Mỹ Tâm đảm nhận. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng, khán giả mới bất ngờ khi người xuất hiện lại là siêu mẫu, diễn viên Anh Thư.

Khoảnh khắc cô bước vào khung hình ở cảnh kết chỉ kéo dài khoảng vài giây, gần như không có lời thoại. Thế nhưng, chính sự xuất hiện bất ngờ ấy lại trở thành một cú nổ truyền thông, đong đầy cảm xúc khán giả. Với phong thái lạnh lùng, sang trọng và vẻ đẹp mặn mà đặc trưng, Anh Thư nhanh chóng tái hiện trọn vẹn khí chất kiêu sa của Tuyết Anh, nhân vật từng được xây dựng là nữ thần của nhóm bạn thời thanh xuân.

Nhiều khán giả cho rằng dù thời lượng lên hình chưa đến 10 giây, Anh Thư vẫn khiến màn ảnh lớn bừng sáng nhờ thần thái cuốn hút. Không ít người bình luận rằng chỉ cần một ánh nhìn và dáng đứng, cô đã truyền tải được cả quãng đời trưởng thành của nhân vật, khiến cái kết của phim trở nên trọn vẹn hơn. Không ít bình luận cho biết, ở thời điểm phim ra mắt tại các rạp chiếu, 10 giây không nhả thoại của Anh Thư khiến toàn bộ người xem há hốc, hú hét không ngừng cho sự trở lại của Tuyết Anh.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Anh Thư trở lại điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng. Chính vì vậy, màn cameo ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng này càng khiến khán giả nhớ mãi, trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tháng Năm Rực Rỡ.

Anh Thư vốn đã là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt từ đầu những năm 2000. Xuất thân là siêu mẫu đình đám của làng thời trang, cô nhanh chóng lấn sân sang điện ảnh và ghi dấu ấn với loạt dự án như Những Cô Gái Chân Dài, Tuyết Nhiệt Đới, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Hoa Thiên Điểu hay Sương Khói Đồng Hoang. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Anh Thư còn được đánh giá có khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt ở những vai phụ nữ cá tính, sắc sảo.

Trong giai đoạn đỉnh cao, cô là một trong những gương mặt hiếm hoi thành công ở cả hai lĩnh vực thời trang và phim ảnh. Vai diễn trong bộ phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới từng giúp Anh Thư ghi dấu mạnh mẽ với khán giả màn ảnh nhỏ, còn các vai diễn điện ảnh lại giúp cô khẳng định hình ảnh mỹ nhân sắc sảo của màn ảnh Việt. Nhờ những đóng góp đó, nữ diễn viên từng nhận nhiều đề cử và giải thưởng nghệ thuật, trong đó có giải Mai Vàng cho hạng mục diễn xuất.

Sau một thời gian dài tạm rời xa showbiz để tập trung cho gia đình, Anh Thư dần quay trở lại hoạt động nghệ thuật những năm gần đây, xuất hiện trong một số dự án phim và chương trình truyền hình. Dù không còn đóng phim dày đặc như trước, mỗi lần tái xuất của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả, phần vì tên tuổi gắn liền với thế hệ phim Việt đầu những năm 2000, phần vì khí chất sang trọng hiếm có.

Ở tuổi cận U50, Anh Thư vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi giữ được vóc dáng và nhan sắc gần như không thay đổi so với thời hoàng kim. Làn da mịn màng, khí chất thanh lịch cùng phong cách sang trọng giúp cô thường xuyên được khen trẻ đẹp vượt thời gian. Không ít khán giả nhận xét rằng vẻ đẹp của Anh Thư thuộc kiểu càng trưởng thành càng mặn mà, khiến mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh hay tại sự kiện đều dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.