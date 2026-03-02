Mỹ nhân Việt đẹp cỡ này mà bị bỏ quên 10 năm trời, cứ xuất hiện là được "phong thần", Hoa hậu đứng cạnh cũng phải dè chừng

Gia nhập showbiz đã tròn một thập kỷ, Lê Hạ Anh không phải cái tên xa lạ. Cô từng đóng phim truyền hình, góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh, thử sức với thời trang. Visual trong veo, đường nét thanh tú, thần thái dịu dàng - tất cả đều có. Thế nhưng suốt 10 năm ấy, sự nghiệp của cô cứ bình bình.

Cho đến khi Mưa Đỏ xuất hiện, cái tên Lê Hạ Anh trở nên bùng nổ. Trong phim, Hạ Anh đảm nhận vai Hồng - cô gái lái đò mang tình yêu quê hương đất nước sâu nặng. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân có sự kết nối đặc biệt với bộ phim bởi ông ngoại cô cũng là liệt sĩ đã hy sinh tại Quảng Trị. Sự thể hiện của nữ diễn viên nhận được đánh giá tốt từ khán giả.

Vai diễn O Hồng trong Mưa Đỏ giúp Lê Hạ Anh được nhiều khán giả biết đến rộng rãi. Ảnh: Phim Mưa Đỏ

Từ một gương mặt quen quen, cô được nhắc tên liên tục trên mạng xã hội. Netizen không ngớt lời khen dành cho Lê Hạ Anh và ưu ái gọi cô là ngọc nữ mới, là phượng hoàng tái sinh của Vbiz bởi hành trình nỗ lực suốt 10 năm qua.

Sau hiệu ứng từ Mưa Đỏ, độ phủ sóng của Lê Hạ Anh tăng vọt thấy rõ. Cái tên từng gắn với hình ảnh chăm chỉ nhưng lặng lẽ bỗng trở thành gương mặt được săn đón. Lịch trình sự kiện dày hơn hẳn, từ họp báo phim, lễ trao giải đến thảm đỏ thời trang, đâu đâu cũng thấy cô góp mặt.

Khi thì là chiếc váy dạ hội tôn trọn vóc dáng mảnh mai, khi lại là set đồ tối giản nhưng khoe trọn đường nét thanh tú. Mỗi lần lên ảnh là một lần dân tình xôn xao vì góc nghiêng 10 điểm. Tần suất xuất hiện liên tục khiến nhiều người nhận ra, Lê Hạ Anh không còn là mỹ nhân đứng ngoài vùng spotlight nữa.

Visual ngỡ thần tiên tỷ tỷ của Lê Hạ Anh (Clip: WeChoice Awards)

Mỗi lần lộ diện, nữ chính Mưa Đỏ đều khiến dân tình phải "wow" không chỉ bởi nhan sắc mà còn gu thời trang đa dạng, ổn định. Ảnh: FBNV

Không ít khoảnh khắc đứng chung khung hình với Hoa hậu hay những mỹ nhân đình đám, Lê Hạ Anh vẫn không hề lép vế. Thậm chí có lần còn được khen nổi bật hơn nhờ thần thái nhẹ mà sang. Từ một cái tên bình bình, giờ đây mỗi lần Lê Hạ Anh xuất hiện là mạng xã hội lại rần rần bàn tán. Nhiều netizen không ngần ngại gọi cô là "thần tiên tỷ tỷ" mới của Vbiz.

Lê Hạ Anh đọ sắc căng đét bên Hoa hậu Thanh Thuỷ (Clip: Lê Hạ Anh)

Visual của Lê Hạ Anh khi đứng kế Hoa hậu, mỹ nhân Vbiz không hề bị lép vế. Ảnh: FBNV

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Lê Hạ Anh chia sẻ về hành trình 10 năm của mình: "Con đường tôi đi có thể chậm hơn nhiều người khác, nhưng tôi chọn bước từng bước một. Từ những ngày đầu với sitcom Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé cho đến hiện tại, mỗi năm tôi đều cố gắng xuất hiện trong các vai diễn mới và nỗ lực hết mình với từng nhân vật. Tôi hiểu rằng qua mỗi tác phẩm, mình sẽ tiến gần hơn đến khán giả và có thêm cơ hội được yêu thương.

Đến Mưa Đỏ, tôi cảm thấy như cả quá trình học hỏi, chờ đợi và rèn luyện suốt nhiều năm đã hội tụ lại trong một thời điểm. Tôi được thăng hoa cùng vai diễn, được khán giả nhận diện nhiều hơn và đón nhận nhiều tình cảm hơn. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ và vẫn còn lâng lâng khi nghĩ về khoảnh khắc ấy".