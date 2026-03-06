Thiếu gia bất ổn sau khi chia tay sao nữ Vbiz

Chuyện tình giữa Miu Lê và Nam Vlog từng nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cả hai được khen có nhiều tương tác dễ thương, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi chơi. Tuy nhiên mới đây, thông tin cặp đôi chính thức “đường ai nấy đi” khiến không ít người tiếc nuối. Cụ thể, Miu Lê bất ngờ chia sẻ trong kênh chat với người hâm mộ rằng bản thân "độc thân". Kèm theo đó, Nam Vlog và Miu Lê lâu lắm không xuất hiện chung và cũng không còn theo dõi nhau trên MXH.

Sau khi thông tin chia tay lan rộng, cư dân mạng cũng nhanh chóng chú ý đến những động thái mới của người trong cuộc. Trong khi Miu Lê vẫn thoải mái cập nhật cuộc sống thường ngày, đăng tải hình ảnh và hoạt động cá nhân như trước, thì phía Nam Vlog lại có chia sẻ được cho là đầy tâm trạng. Cụ thể, đúng thời điểm Miu Lê nhắc đến việc độc thân, Nam Vlog đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân với nội dung: “Có một người nói với Nam, để mà quên một cái gì nhanh nhất là tìm một cái khác. Nhưng tin Nam đi, nó không đúng đâu. Nó sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng luẩn quẩn. Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, câu hay nha. Nhưng thôi, tình đẹp mà, những kỷ niệm đó đẹp thì mình cũng nên cho một khoảng thời gian để tưởng nhớ".

Đoạn chia sẻ nhanh chóng được cộng đồng mạng chú ý và liên hệ với chuyện tình cảm vừa kết thúc giữa anh và Miu Lê. Nhiều người cho rằng đây có thể là cách Nam Vlog gián tiếp nói về giai đoạn hậu chia tay, khi cả hai đã không còn đồng hành cùng nhau. Ngoài ra, Nam Vlog cũng cho biết bản thân vừa trải qua những ngày nhiều suy tư. Dù không nhắc trực tiếp đến Miu Lê, nhưng việc chia sẻ tâm trạng vào đúng thời điểm nhạy cảm khiến cư dân mạng càng thêm tò mò.

Nam Vlog thừa nhận suy tư, nhắc về chuyện đang muốn quên một người (Clip: Nam Vlog)

Miu Lê cập nhật cuộc sống đời thường sau khi chia tay (ảnh: FBNV)

Trước đó, Miu Lê và Nam Vlog liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau vô cùng tình tứ. Từ khoảnh khắc sánh đôi đi mua sắm, vô tình lộ chi tiết check-in cùng địa điểm cho đến loạt hình ảnh đời thường được netizen "soi" ra, tất cả đều khiến khán giả khó lòng tin đây chỉ là sự trùng hợp. Dù đôi bên chưa một lần chính thức xác nhận, nhưng sự đồng hành đầy tự nhiên và thoải mái đã vô tình trở thành minh chứng, khiến dân tình càng thêm chắc nịch vào mối quan hệ tình cảm của cả hai.

Cách đây không lâu, Miu Lê chia sẻ: "Chắc sang năm Miu sẽ lấy chồng, mọi người có vui cho tôi không? Trước đây tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết hôn, thích tự do và tận hưởng cuộc sống độc thân. Nhưng mẹ tôi thì lại mong tôi lập gia đình từ khi 23 – 24 tuổi. Giờ bà chẳng còn lo cơm áo gạo tiền nữa, điều buồn lòng duy nhất là tôi vẫn chưa ổn định, trong khi chị gái đã có chồng, 2 con hạnh phúc".

Miu Lê từng ẩn ý chuyện sắp kết hôn nhưng nay toang (Ảnh: FBNV)

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996. Anh sở hữu profile ấn tượng khi từng du học tại Canada trước khi trở về Việt Nam theo học và tốt nghiệp tại Đại học RMIT – ngôi trường vốn nổi tiếng quy tụ nhiều rich kid đình đám. Xuất thân và học vấn của Nam Vlog vì thế càng khiến anh nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Nam bắt đầu được biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với giọng nói dí dỏm, biểu cảm duyên dáng cùng câu cửa miệng quen thuộc "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội.