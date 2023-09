Mỹ nhân Việt được giới phê bình Hollywood khen nức nở dù phim dở, còn thoại tiếng Việt 100% với bạn diễn

Ngày 22/9, series phim tiền truyện của John Wick mang tên The Continental: From the World of John Wick (Khách Sạn Continental: Từ Thế Giới Của John Wick) đã lên sóng tập 1.

Dự án đến từ nền tảng Peacock lại bất ngờ đón nhận làn sóng chê bai từ giới phê bình, được cho là gây thất vọng nặng nề nhưng vẫn có điểm sáng, trong đó nổi bật nhất lại là nhân vật phụ của một mỹ nhân người Việt Nam.

Mỹ nhân người Việt Nam ghi điểm trong series Hollywood

Tham gia The Continental, nữ diễn viên Nhung Kate đóng vai Yến - một nữ sát thủ tài giỏi người Việt Nam và là vợ của Frankie (Ben Robson), anh trai của nam chính Winston (Colin Woodell). Trong tập 1 vừa lên sóng, nhân vật Yến nhận được lời khen ngợi của giới phê bình quốc tế, trong đó trang CNN gọi cô là "nhân vật tuyệt nhất trong số những cái tên thú vị của phim, là người luôn dùng nắm đấm làm đòn thoát thân ưu tiên ở mọi tình huống nguy hiểm".

Nhân vật Yến của Nhung Kate

Trang phê bình Roger Ebert gọi Yến là nhân vật hành động ấn tượng nhất trong phim, đồng thời dành lời khen cho diễn xuất như một siêu sao hành động của Nhung Kate. The Wrap thì đánh giá cao màn tương tác của Yến với bạn diễn dù toàn nói tiếng Việt, cho thấy câu chuyện sâu sắc tự nhiên và đầy cảm xúc. "Khi nhân vật này bước vào những phân đoạn hành động nảy lửa, những ký ức vụn vặt trước đó về cô khiến khán giả đồng cảm. Đây đích thị là 'phép màu' dù ta chưa thể biết gì nhiều về cô trong chỉ 1 tập", The Wrap bày tỏ.

Nhung Kate bất ngờ được khen ngợi nồng nhiệt, nhất là khi cô dùng tiếng Việt 100% trong xuyên suốt tập 1 của The Continental. Khi giao tiếp với ông xã Frankie hay bất cứ nhân vật nào khác, cô đều dùng tiếng Việt rất tự nhiên. Frankie cũng nói tiếng Việt với cô, cho thấy tình cảm mặn nồng của đôi vợ chồng dù đất diễn không quá nhiều.



Trích đoạn Nhung Kate và bạn diễn giao tiếp bằng tiếng Việt trong The Continental

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất cảnh hành động của Nhung Kate cũng cực kì gay cấn, như một "đả nữ" đích thực. Phân đoạn cô đối đầu một tên địch cao to trong căn hộ ngẫu nhiên khiến người xem đứng ngồi không yên.

Phân đoạn hành động cực "cháy" của Nhung Kate

Tuy nhiên, bản thân The Continental lại đang bị chê bai bởi giới phê bình, đang nhận "cà thối" 49% trên Rotten Tomatoes. Đa phần phim bị chê không xứng tầm với chất lượng chung của thương hiệu John Wick, khá lê thê với cách xây dựng tuyến nhân vật chính chưa đủ độ sâu và thu hút. Một trang đánh giá còn cho rằng phim sẽ ổn hơn nếu là phim lẻ thay vì series nhiều tập thế này.



Điểm số thấp của giới phê bình