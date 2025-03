Sau thành công từ bộ phim Không Thời Gian, sóng giờ vàng VTV1 được thổi một làn gió mới với bộ phim do VFC sản xuất nhưng hợp tác cùng dàn diễn viên quen mặt của sóng truyền hình miền Nam. Tác phẩm được nhắc tới ở đây là Mẹ Biển, bộ phim mới vừa lên sóng những tập đầu tiên trên kênh VTV.

Hiện sau 2 tập đầu lên sóng, một trong số những chủ đề hot nhất của Mẹ Biển chính là sự xuất hiện của nữ diễn viên Cao Thái Hà. Đảm nhận một vai diễn thuộc tuyến phản diện, Cao Thái Hà có thời lượng lên hình khá nhiều ở 2 tập đầu, mang đến câu chuyện thú vị của nhân vật Huệ. Trong phim, Huệ là một người phụ nữ miền biển chua ngoa, đanh đá, giỏi nhất việc trưng diện và cãi cọ. Cô mong muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, cơ cực nên trở nên nghiện ngập, làm nhiều việc trái luân thường đạo lý.

Huệ (áo xanh) khác biệt so với những nhân vật trong phim, cũng nghèo khó nhưng cô thích chưng diện, ham ăn lười làm

Ở hai tập đầu, khán giả liên tục được thấy những cảnh đôi co của Huệ với các nhân vật khác. Tuy có những màn xuất hiện hơi ồn ào nhưng người xem lại cực phấn khích với sự xuất hiện này. Những phân cảnh của Cao Thái Hà do VTV đăng tải nhận được lượng tương tác cao hơn hẳn so với các nhân vật khác trong Mẹ Biển. Người xem thích thú trước những màn đôi co, lời qua tiếng lại với phần thoại rất gần gũi, đời thường, thậm chí là có phần... chợ búa của Huệ. Cách thoại, biểu cảm của Cao Thái Hà nhận cơn mưa lời khen trong những phân cảnh này. "Diễn quá chân thật", "Diễn như không diễn", "Thoại đã lỗ tai", "Y như các bà, các mẹ xóm tui cãi lộn",... là những bình luận của khán giả khi xem các phân cảnh có sự xuất hiện của Cao Thái Hà.

Những phân cảnh cãi cọ của nhân vật Huệ được khán giả yêu thích

Bình luận của khán giả khen ngợi cách thoại của Cao Thái Hà

Ngoài diễn xuất thì Cao Thái Hà cũng được khen ngợi bởi màn lột xác về ngoại hình. Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật, Cao Thái Hà đã chấp nhận "bôi xấu" hình tượng của bản thân. Cô giảm 5kg, nhuộm da và tự làm xấu chính mình để thể hiện chân thực hình ảnh người phụ nữ làng chài nghèo khổ. Ở những tập đầu, nhân vật Huệ còn đỏm dáng, thích làm đẹp, hoàn cảnh sống chưa quá khổ sở nên Cao Thái Hà vẫn còn được xuất hiện với dáng vẻ "tạm ổn" nhưng theo những hình ảnh mà ekip nhá hàng thì giai đoạn sau, Huệ chắc chắn là sẽ là nhân vật xấu nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Tạo hình một người nghiện của Cao Thái Hà

Cao Thái Hà là một diễn viên khá nổi tiếng của sóng truyền hình miền Nam. Cô ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình như Bán Chồng, Tiếng Sét Trong Mưa,... và đặc biệt được yêu mến nhờ những vai phản diện, có tính cách mạnh. Với khả năng diễn xuất đa dạng, Cao Thái Hà ngày càng khẳng định tên tuổi trong làng giải trí Việt.

Nguồn ảnh: VTV