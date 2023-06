Mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất tại Miss World: Nhan sắc thăng hạng, sắp tái xuất cùng Hà Hồ - Thanh Hằng?

Lan Khuê đạt thành tích cao nhất ở Miss World, có kinh nghiệm ở chương trình thực tế

Lan Khuê đăng quang cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2014. Sau thành tích này, người đẹp đại diện Việt Nam đến với đấu trường danh giá Miss World (Hoa hậu thế giới). Trước đó, Lan Khuê đã được biết đến là một người mẫu chuyên nghiệp, từng giành giải 3 cuộc thi Siêu mẫu Châu Á 2012 và giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Mang sứ mệnh đại diện Việt Nam đi thi khi mới 23 tuổi, Lan Khuê đã thể hiện rất tốt và liên tục nằm trong danh sách những thí sinh nổi bật của cuộc thi. Trong đêm Chung kết Miss World 2015, Lan Khuê dừng chân ở vị trí thứ 11. Đây cũng là thành tích cao nhất của các đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Lan Khuê là mỹ nhân Việt có thành tích cao nhất tại Hoa hậu thế giới

Trở về sau cuộc thi Miss World 2015, Lan Khuê thử sức với nhiều lĩnh vực trong hoạt động nghệ thuật như: MC, Huấn luyện viên, giám khảo,... và đều có những thành công nhất định. Đến năm 2016, Lan Khuê được mời vào vị trí huấn luyện viên trong The Face Vietnam (Gương Mặt Thương Hiệu Việt Nam) cùng với Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà.

Ngoài ra, nàng hậu còn làm giám khảo tại các cuộc thi như Bước Nhảy Ngàn Cân, Thử Thách Cùng Bước Nhảy,... Trong thời gian này, Lan Khuê cũng được mời đi thi Hoa hậu Hoà bình nhưng cô từ chối do lịch trình công việc. Đến năm 2018, Lan Khuê ngồi vào vị trí dẫn dắt chương trình Siêu Mẫu Việt Nam 2018, là giám khảo tuyển sinh Vẻ Đẹp Thương Hiệu 2018.

Lan Khuê ngồi ghế huấn luyện viên cùng với Phạm Hương và Hà Hồ ở The Face 2016

Khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên, Lan Khuê đã hỗ trợ và đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí. Thành viên Tú Hảo thuộc đội Lan Khuê giành vị trí Quán quân The Face 2017. Không chỉ vậy, Mai Ngô - thí sinh của đội Lan Khuê ở The Face 2016 cũng có sự nghiệp nổi bật, vụt sáng thành Á hậu Hoa hậu Hoà bình 2022. Ngoài ra Trương Mỹ Nhân, Trình Mỹ Duyên,... từng được Lan Khuê dẫn dắt cũng lấn sân sang diễn xuất và dần tạo được tên tuổi trong nghề.

Thành viên Tú Hảo thuộc đội Lan Khuê đăng quang ngôi vị cao nhất tại The Face 2017

Á hậu Mai Ngô cũng là học trò của Lan Khuê

Lan Khuê sắp tái xuất cùng Hà Hồ - Thanh Hằng?

Sau khi kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê dành hầu hết thời gian cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh. Trải qua 9 năm đăng quang Hoa khôi Áo dài, nhan sắc Lan Khuê ngày càng thăng hạng thấy rõ. Dù đã làm mẹ bỉm một con nhưng Lan Khuê vẫn tự tin khoe vóc dáng thon gọn, thần thái sang trọng mỗi khi lộ diện trước công chúng. Có thể cho rằng, từ khi lùi về sau ánh hào quang cuộc sống hiện tại của Lan Khuê vô cùng hạnh phúc, bình yên.

Lan Khuê có cuộc sống hôn nhân viên mãn, bình yên sau khi kết hôn với chồng doanh nhân

Nhan sắc mặn mà của Lan Khuê ở tuổi 31

Đến mới đây, Lan Khuê được người hâm mộ dự đoán sẽ trở thành vị huấn luyện viên thứ 4 trong chương trình The New Mentor (Người Mẫu Toàn Năng). Như vậy, nếu việc này xảy ra thì Lan Khuê sẽ ngồi cùng vị trí với 3 mỹ nhân đình đám Vbiz Thanh Hằng - Hà Hồ và Hương Giang. Tuy nhiên, hiện tại Lan Khuê và chương trình The New Mentor chưa lên tiếng về thông tin này.

Lan Khuê - Hà Hồ và Thanh Hằng có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm qua. Lan Khuê ngồi ghế huấn luyện viên cùng với Hà Hồ ở chương trình The Face 2016. Ngoài ra, Lan Khuê đã đóng phim điện ảnh Mẹ Chồng cùng với Thanh Hằng. Bộ ba thường xuyên góp mặt trong các bộ ảnh thời trang và luôn thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện chung khung hình ở các sự kiện. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong chờ Lan Khuê sẽ tái xuất hoành tráng trong thời gian tới.

Lan Khuê được dự đoán sẽ là vị huấn luyện viên thứ 4 của The New Mentor

Bộ ba Lan Khuê - Hà Hồ - Thanh Hằng đều có sức hút lớn trong lòng công chúng

Ảnh: Tổng hợp