Những mỹ nhân Việt từng "chiếm sóng" thảm đỏ Cannes

Những ngày qua, sự chú ý của khán giả đổ dồn vào thảm đỏ Cannes. Vẫn như mọi năm, liên hoan phim danh giá này thu hút sự góp mặt của dàn sao đình đám trên thế giới. Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật thì màn đổ bộ của những mỹ nhân trong các thiết kế váy áo nổi bật cũng là điều khiến công chúng bàn tán.

Bắt đầu từ năm 2010, khán giả Việt Nam cũng quen dần với việc Cannes có sự xuất hiện của nghệ sĩ Vbiz. Trước các sao lớn quốc tế, họ có cách riêng để tỏa sáng và dù ít hay nhiều, màn lộ diện của Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh, Hương Giang,... đều để lại những ấn tượng riêng.

Dàn mỹ nhân đầu tiên đổ bộ Cannes

Năm 2010 đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được cử đại diện đến LHP Cannes để sánh đôi cùng với các đồng nghiệp làm phim trên toàn thế giới. Các đại diện đầu tiên của Việt Nam được cử sang Pháp đã thu hút được khá nhiều sự chú ý của công chúng.

Các đại diện nữ đầu tiên của Việt Nam được đến tham dự thảm đỏ của LHP Cannes đó là: Nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền và Lã Thanh Huyền. Thời điểm năm 2010, những nữ diễn viên này đã có uy tín, thành tựu nhất định trong ngành phim ảnh nước ta.

Trương Ngọc Ánh, Mai Thu Huyền, Lã Thanh Huyền là những mỹ nhân Việt xuất hiện tại Cannes 2010

Diễn viên Vbiz liên tục đổ bộ Cannes

Qua các năm, điện ảnh Việt đều cử đại diện góp mặt tại Cannes. Nhiều cái tên đình đám như Thanh Hằng, Anh Thư, Hồng Ánh, Minh Hằng, Đinh Ngọc Diệp,... lần lượt là những gương mặt sải bước trên thảm đỏ của LHP danh giá thế giới. Và mỗi người đều có cách riêng để gây ấn tượng với công chúng.

Cuộc đổ bộ hoành tráng của các nữ diễn viên tại Cannes 2011

Kathy Uyên, Đinh Ngọc Diệp, Lê Khánh đại diện điện ảnh Việt tại Cannes 2012

Những diễn viên Vbiz tại Cannes qua các năm

Angela Phương Trinh

Năm 2016, với bộ phim Taxi, em tên gì?, Angela Phương Trinh lần đầu tiên đến với Cannes. Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý nhờ chiếc áo dài cách tân cực kỳ bắt mắt, dịu dàng và đậm chất Việt Nam mà nữ diễn viên chọn mặc tại liên hoan phim.



Angela Phương Trinh gây ấn tượng mảnh bởi trang phục đậm văn hóa Việt

Lý Nhã Kỳ



Lý Nhã Kỳ là nghệ sĩ Việt thường xuyên góp mặt tại LHP Cannes. Vào những năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2022, cô đều thu hút sự quan tâm khi đổ bộ đến sự kiện lớn này. Và mỗi lần xuất hiện, Lỹ Nhã Kỳ luôn khiến dân tình trầm trồ vì những "bộ cánh" lộng lẫy, kiều diễm. Cùng với đó, nhan sắc và thần thái sang trọng của nữ diễn viên góp phần giúp cô trở nên nổi bật.

Gây chú ý nhất chính là vào năm 2022, Lý Nhã Kỳ chuẩn bị trang phục cực hoành tráng, mức chi phí lên đến 50 tỷ đồng chỉ để cho một lần đi thảm đỏ Cannes của mình. Nói về sự đầu tư khủng này, cô chia sẻ: "50 tỷ ở đây chỉ liên quan đến vấn đề đi đứng, ăn ở, quần áo và ê-kíp... còn nếu cả tổng thể thì tôi chưa biết nó sẽ lên đến con số bao nhiêu vì còn cả những bộ trang sức kim cương nữa. Thực ra Cannes là cuộc chơi của những ngôi sao hàng đầu của các quốc gia, và là liên hoan phim lớn nhất hành tinh, chuẩn bị kĩ kĩ một chút không sao".

Lý Nhã Kỳ là sao Việt quen mặt tại thảm đỏ Cannes

Hoa hậu Hương Giang

Cũng trong năm 2022, LHP Cannes có thêm 1 sao Việt đổ bộ, đó là Hương Giang. Nói về tư cách đến sự kiện, nàng hậu chia sẻ: "Giang sẽ xuất hiện trên thảm đỏ Liên Hoan Phim Cannes trong sự kiện ra mắt bộ phim The Stars At Noon với tư cách là khách mời của đối tác kinh doanh chứ không phải với tư cách Nghệ sĩ Quốc Tế của Ban Tổ Chức Cannes. Chính vì thế Giang chỉ xuất hiện với tâm thế trải nghiệm và có hẹn nói chuyện với một vài nhà sản xuất về việc sản xuất chương trình thực tế sắp tới nên Giang hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều về lần xuất hiện này, đó chính là lý do vì sao Giang không thông báo trước".

Dù lần đầu sải bước trên thảm đỏ danh giá nhưng Hương Giang không làm người hâm mộ thất vọng. Người đẹp chọn chiếc váy trắng tinh, bồng bềnh như công chúa. Với thiết kế tinh tế, chiếc váy giúp Hương Giang khoe vai trần và "eo con kiến" gợi cảm. Sự xuất hiện xinh đẹp, sang trọng của Hương Giang nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Màn đổ bộ lộng lẫy và kiêu sa của Hương Giang trong chiếc váy công chúa bồng bềnh

Khoảnh khắc để đời của Hương Giang qua ống kính của truyền thông quốc tế

