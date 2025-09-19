Dù chính chủ chỉ úp úp mở mở nhưng những người theo dõi Đỗ Thị Hà đều biết chuyện cô sắp gia nhập hội phu nhân hào môn. Theo nhiều thông tin được lan truyền, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang cải tạo lại căn nhà ở quê, chuẩn bị cho đám cưới cuối năm. Dù chưa từng công khai trên MXH, thế nhưng Đỗ Thị Hà và bạn trai thiếu gia rất thoải mái cùng nhau xuất hiện nơi công cộng, đi du lịch. Mới đây, trên MXH lan truyền bức ảnh Đỗ Thị Hà cùng bạn trai thiếu gia đi siêu thị. Không phải thảm đỏ hào nhoáng, không phải sân khấu lộng lẫy, hình ảnh đời thường giản dị này lại một lần nữa khiến công chúng phải "gật gù" công nhận sự tinh tế của nàng hậu.

Trong khung hình được chụp lén, Hoa hậu Việt Nam 2020 diện chiếc váy ngắn màu nude nhẹ nhàng, tôn dáng và khéo khoe đôi chân dài thương hiệu. Điều đặc biệt, thay vì giày cao gót, phụ kiện thường thấy của các mỹ nhân khi ra ngoài thì Đỗ Thị Hà lại chọn đôi dép bệt đơn giản. Lý do rất rõ ràng, với chiều cao nổi bật 1m75, nếu đi thêm giày cao gót, nàng hậu sẽ dễ tạo ra khoảng cách lớn so với bạn trai. Sự lựa chọn thông minh này giúp cả hai trông cân đối, hài hòa hơn khi sánh đôi. Nhìn vào bức ảnh này, netizen khen không chỉ đẹp mà còn rất tinh tế, đây có thể là 1 phần lý do Đỗ Thị Hà được chọn làm dâu hào môn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị bắt gặp đi siêu thị cùng bạn trai thiếu gia, cô ghi điểm tinh tế khi mang giày bệt

Câu chuyện đôi dép bệt chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng lại phản ánh rõ phong thái của Đỗ Thị Hà, không chỉ biết giữ hình ảnh cho bản thân, mà còn luôn để ý đến sự cân bằng trong mối quan hệ. Thực tế, đây không phải lần đầu Đỗ Thị Hà ghi điểm nhờ sự khéo léo. Từ sau đăng quang, cô luôn duy trì hình ảnh sạch, nói không với ồn ào đời tư.

Trong các sự kiện, nàng hậu tỏa sáng bởi gu ăn mặc thanh lịch, ít khi phô trương mà luôn cân bằng giữa trẻ trung và sang trọng. Còn ngoài đời thường, Đỗ Thị Hà chọn cho mình phong cách giản dị, gần gũi, không khoa trương nhưng vẫn giữ thần thái Hoa hậu. Chính sự tiết chế và tinh tế ấy đã khiến cô trở thành gương mặt hiếm hoi được lòng cả công chúng lẫn giới mộ điệu.

Dễ dàng nhận ra trong hầu hết những bức ảnh bị "tóm dính" bên người yêu, Đỗ Thị Hà đều không mang giày cao gót

Gần đây, Hoa hậu Đỗ Hà rất chăm chỉ nấu nướng, vung vén gia đình đúng công thức của "dâu hào môn"

Chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà từng không ít lần trở thành đề tài khiến netizen bàn tán xôn xao. Nàng hậu sinh năm 2001 được cho là đang hẹn hò thiếu gia một tập đoàn lớn, song cô luôn chọn cách giữ kín, chưa bao giờ công khai trực diện trên truyền thông. Dù vậy, loạt "hint" trùng hợp – từ ảnh đi du lịch, phụ kiện giống nhau cho đến những lần xuất hiện ngẫu nhiên – đã khiến khán giả nhiều lần "bắt bài".

Người yêu tin đồn của Đỗ Thị Hà sinh năm 1994, hơn cô 7 tuổi. Anh gây ấn tượng với ngoại hình bảnh bao, phong cách ăn mặc trẻ trung nên khi đứng cạnh nàng hậu vẫn vô cùng cân xứng. Thiếu gia này xuất thân trong gia đình kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, san lấp mặt bằng, đường sắt – đường bộ và cả trồng trọt. Trái ngược với sự nổi tiếng của bạn gái, anh khá kín tiếng, trang cá nhân chỉ có vài bài đăng ít ỏi.

Trước tin đồn hẹn hò và sắp cưới, Hoa hậu Việt Nam 2020 từng khéo léo chia sẻ: "Hiện tại tôi chưa thể chia sẻ thông tin gì. Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân hay những người xung quanh mình vì tôi muốn giữ sự bình yên cho mọi người. Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, 'soi xét' là điều phải chấp nhận. Nhưng tôi không muốn những người bên cạnh cũng phải chịu điều đó. Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi; còn nếu chưa thì có thể 30 tuổi tôi mới kết hôn. Tôi không thể khẳng định hay phủ định điều gì vì không ai biết trước tương lai. Nhưng nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi, bởi cô gái nào cũng mong muốn có một người kề cận bên mình suốt cuộc đời".