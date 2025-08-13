Con gái Cường Đô La – Đàm Thu Trang nhập học trường quốc tế danh tiếng hàng đầu tại TP.HCM, được bố mẹ tháp tùng trong ngày đầu tiên

Sáng nay (13/8), doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) và bà xã Đàm Thu Trang đã đưa con gái Solina (tên ở nhà: Suchin, tên thật Tuệ San) tới trường quốc tế Saigon South International School (SSIS) để bắt đầu năm học mới.

Đây là ngày đầu tiên Suchin chính thức nhập học, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của “ái nữ” nhà Cường Đô La.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ loạt ảnh gia đình trong ngày đặc biệt kèm lời nhắn gửi đầy tình cảm: “Hôm nay là ngày đầu tiên Solina chính thức nhập học trường SSIS. Đánh dấu cột mốc mới nhé gái rượu ngoan xinh yêu của baba. Ba mẹ yêu con nhất trên đời” .

Trong loạt ảnh, Suchin diện đồng phục gọn gàng, cột tóc cao, tay nắm chặt bố khi bước vào trường. Cường Đô La và Đàm Thu Trang đều chọn trang phục giản dị, tươi tắn, đồng hành cùng con trong từng khoảnh khắc. Khoảnh khắc cả gia đình chụp ảnh bên logo trường quốc tế SSIS nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng Suchin bước vào môi trường học tập mới, đồng thời khen ngợi sự đáng yêu và phong thái tự tin của cô bé trong ngày đầu đến lớp. Một số bạn bè, đồng nghiệp của Cường Đô La – Đàm Thu Trang cũng để lại lời nhắn động viên, mong Suchin có một năm học thật nhiều niềm vui và trải nghiệm bổ ích.

Suchin – Tuệ San là con gái đầu lòng của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Từ khi chào đời, cô bé đã nhận được nhiều sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh xắn, thần thái lanh lợi và cuộc sống sung túc trong gia đình doanh nhân nổi tiếng. Gia đình Cường Đô La thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc, đặc biệt là những dấu mốc quan trọng của con gái, như sinh nhật, kỳ nghỉ hay nay là ngày đầu tiên đi học.

Với sự quan tâm, chăm sóc của cả bố và mẹ, Suchin hứa hẹn sẽ có một hành trình học tập đáng nhớ tại ngôi trường quốc tế danh tiếng bậc nhất TP.HCM.