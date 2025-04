Mỹ nhân Việt bị ghét nhất hiện tại: Hành xử lố lăng còn ích kỷ, đẹp đến mấy cũng không cứu nổi

Bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại đã lên sóng đến chặng hai, giai đoạn trưởng thành của bộ ba nhân vật chính. Nếu ở giai đoạn đầu, các nhân vật chính đều chiếm trọn cảm tình từ khán giả thì sang tới chặng 2, nữ chính lại khiến người xem vô cùng khó chịu. Hiện tại, những phân cảnh của An (Ngọc Huyền) trong phim đang nhận về lượng tương tác rất lớn từ khán giả, vô số bình luận khó chịu, ghét bỏ cô gái xinh đẹp này.

Ngọc Huyền trong vai An trưởng thành ở phần 2 của phim

Cụ thể ở đoạn kết của phần đầu, Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ) buộc phải rời xa gia đình vì những lý do riêng. Nguyên sang Đài Loan (Trung Quốc) để chăm sóc mẹ sau khi bà ngoại, em gái cùng lúc qua đời, Việt cũng theo bố đi nước ngoài để có tiền lo cho bố Bình. Lúc hai anh đi, An mới học lớp 10, cô giận và tuyên bố 3 người không phải gia đình của nhau. Sang đến giai đoạn trưởng thành, tức là đã 6 năm trôi qua, An vẫn còn giận, nhất là với Nguyên dù cô biết rõ lý do Nguyên phải rời nhà.

An xa lánh hai anh

Xuyên suốt 3 tập gần đây, An vẫn không hề thay đổi thái độ với Nguyên và Việt dù cả 2 đã cố gắng xin lỗi, giải thích. Cô thậm chí còn trốn ra ngoài, tránh ăn cơm cùng gia đình để không phải chạm mặt Nguyên. Màn giận dỗi dai dẳng của An khiến không chỉ hai nhân vật còn lại mà cả khán giả cũng quá nhức đầu. Vô số bình luận cho rằng An hành xử quá lố, là một nhân vật trẻ con, ích kỷ, 6 năm vẫn không chịu trưởng thành. Không ít khán giả còn cho biết họ bỏ xem phim cho đến khi nào An thay đổi thái độ.

Bình luận của khán giả:

- Anh thấy ghét quá, ích kỷ, lố bịch, giận gì mà giận tới 6 năm.

- Nhân vật khổ, khán giả còn khổ hơn, mất 3 tập phim công cốc để xem nữ chính giận dỗi.

- Thấy chán An lắm rồi đấy.

- Bực mình quá, đạo diễn cho em 5 phút em vào phim chỉnh đốn lại An được không? Sao mà ích kỷ, mà lố vậy, nhất là với Nguyên. An biết thừa hoàn cảnh của Nguyên mà.

- Ý là giận cũng được nhưng có cần kéo dài tới 3 tập như phim Ấn Độ thế không?

Bên cạnh những bình luận chê bai thì cũng có một số (không nhiều) những khán giả hiểu và thông cảm cho cách hành xử của An. Số khác nữa lại quan tâm tới diện mạo khi trưởng thành của nhân vật và khen ngợi visual của Ngọc Huyền trong tạo hình tóc dài. Dù vậy, tạo hình xinh nức nở từ nhỏ đến lớn này cũng không thể nào cứu được nhân vật khi cô đã "hành hạ" cả Nguyên - Việt và khán giả suốt liên tục 3 tập phim dòng dã chưa thấy hồi kết.

Bên cạnh những bình luận tiêu cực, ghét bỏ nhân vật An thì hiện nhìn chung các phản ứng của khán giả về Cha Tôi Người Ở Lại vẫn tương đối tích cực. Sự chuyển biến cảm xúc cũng như sự thay đổi về tạo hình của các nhân vật khác sau 2 giai đoạn khác nhận về nhiều lời khen ngợi. Hiện tại, với những phản ứng tích cực này, Cha Tôi Người Ở Lại vẫn thành công duy trì sức hút dù diễn biến tâm lý nhân vật nữ chính gây khó chịu vô cùng.