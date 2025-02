Dàn diễn viên "Cha tôi, người ở lại" có làm hài lòng fan bản gốc Trung Quốc?

An (Lý Tiêm Tiêm) – Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền và Đàm Tùng Vận

Trong "Cha tôi, người ở lại", vai An do Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đảm nhận. Ở tuổi 28, nữ diễn viên đã gây bất ngờ khi hóa thân thành một nữ sinh trung học với sự nhí nhảnh và hồn nhiên đúng với độ tuổi nhân vật. An được xây dựng là một cô gái hoạt bát, yêu đời và có tình cảm sâu sắc với những người thân yêu trong gia đình. Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền mang đến sự trẻ trung, tươi mới và gần gũi cho vai diễn, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm với nhân vật của cô.

Trong khi đó, Đàm Tùng Vận là cái tên bảo chứng cho những vai diễn thanh xuân trong phim truyền hình Trung Quốc. Đảm nhận vai Lý Tiêm Tiêm trong "Lấy danh nghĩa người nhà", cô khắc họa hình ảnh một cô gái tinh nghịch nhưng cũng đầy cảm xúc. Đàm Tùng Vận có lợi thế về diễn xuất giàu cảm xúc, giúp nhân vật của cô không chỉ đáng yêu mà còn có chiều sâu nội tâm.

So sánh giữa hai diễn viên, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền có phần thiên về sự hồn nhiên và trong sáng, trong khi Đàm Tùng Vận thể hiện một Lý Tiêm Tiêm với những cung bậc cảm xúc đa dạng hơn. Cả hai đều thành công trong việc mang đến một nữ chính tràn đầy sức sống, nhưng phong cách thể hiện lại có sự khác biệt rõ rệt giữa hai phiên bản.

Nguyên (Lăng Tiêu) – Trần Nghĩa và Tống Uy Long

Trong "Cha tôi, người ở lại", nhân vật Nguyên được thể hiện bởi Trần Nghĩa. Anh mang đến hình ảnh một người anh trầm lặng, giàu nội tâm và luôn quan tâm, che chở cho gia đình mình. Trần Nghĩa có thế mạnh trong việc thể hiện những nhân vật có chiều sâu cảm xúc, giúp anh khắc họa được sự giằng xé giữa trách nhiệm và những tổn thương của Nguyên.

Ở bản gốc, Tống Uy Long vào vai Lăng Tiêu – nhân vật có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại chất chứa nhiều nỗi đau. Với lợi thế ngoại hình nam tính, cao ráo và gương mặt lạnh lùng, Tống Uy Long mang đến một Lăng Tiêu vừa cuốn hút vừa bí ẩn. Anh thể hiện tốt những cảm xúc phức tạp của nhân vật, từ sự tổn thương do gia đình ruột thịt gây ra đến tình yêu mà anh dành cho những người thân bên cạnh.

So với Tống Uy Long, Trần Nghĩa có cách tiếp cận nhân vật nhẹ nhàng hơn, giúp Nguyên trở nên gần gũi với khán giả Việt Nam. Nếu Lăng Tiêu trong bản gốc có chút lạnh lùng và xa cách, thì Nguyên lại có phần ấm áp và thực tế hơn, phù hợp với hình ảnh người anh cả trong gia đình Việt Nam.

Việt (Hạ Tử Thu) – Thái Vũ và Trương Tân Thành

Thái Vũ đảm nhận vai Việt trong "Cha tôi, người ở lại" – một vai diễn đầy thử thách khi đòi hỏi sự thể hiện cảm xúc qua nhiều giai đoạn khác nhau của nhân vật. Việt là một chàng trai sống tình cảm, luôn lạc quan nhưng cũng có những giây phút tổn thương vì xuất thân của mình. Là một diễn viên ít kinh nghiệm hơn so với hai đồng nghiệp còn lại, Thái Vũ đã nỗ lực mang đến một nhân vật gần gũi và đời thường, giúp khán giả cảm nhận được sự chân thành của Việt.

Ở bản gốc, Trương Tân Thành đảm nhận vai Hạ Tử Thu – nhân vật có tính cách vui vẻ nhưng ẩn chứa nhiều nỗi đau vì bị mẹ ruột bỏ rơi. Với kỹ năng diễn xuất vượt trội, Trương Tân Thành thể hiện xuất sắc những phân đoạn nội tâm của nhân vật, đặc biệt là những khoảnh khắc dằn vặt và giằng xé giữa tình cảm gia đình và quá khứ đau thương.

So với Trương Tân Thành, Thái Vũ có phần lép vế hơn về kỹ năng diễn xuất. Tuy nhiên, anh lại có lợi thế về sự tự nhiên, giúp nhân vật Việt trở nên gần gũi với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Trong khi Hạ Tử Thu của Trương Tân Thành thể hiện sự giằng xé nội tâm rõ ràng hơn, Việt của Thái Vũ lại mang đến cảm giác thân thiện, dễ đồng cảm với khán giả Việt.