Mỹ nhân từng đi bán nước mía lề đường để mưu sinh: Nay lấy chồng thuộc gia tộc giàu bậc nhất Việt Nam, mỗi lần lộ diện lại gây bão

Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đã trải qua nhiều biến động khi gia đình gặp khó khăn về kinh tế. Chính hoàn cảnh ấy khiến cô sớm hình thành tính cách tự lập, biết chia sẻ gánh nặng cùng người thân. Trước khi nổi tiếng, Hà Tăng từng phụ giúp gia đình bán nước mía lề đường, làm nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập. Khoảng thời gian này được xem là một phần ký ức đặc biệt trong hành trình trưởng thành của nữ diễn viên, giúp cô có thêm động lực để thay đổi cuộc sống.

Bước ngoặt đến với Tăng Thanh Hà khi cô tham gia nghệ thuật và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên. Tên tuổi của cô được khán giả biết đến qua loạt bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận....

Đặc biệt, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc đã giúp Tăng Thanh Hà trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất màn ảnh Việt. Hình ảnh cô gái có vẻ đẹp trong trẻo, giản dị nhưng đầy nghị lực từng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả.

Tăng Thanh Hà bước chân vào làng giải trí từ năm 16 tuổi với vai diễn đầu tay trong Dốc tình. Ảnh: FBNV

Sau đó, nữ diễn viên nhanh chóng tạo dấu ấn qua loạt tác phẩm nổi bật như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Ảnh: FBNV

Với nhan sắc trong trẻo, cô được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ màn ảnh". Ảnh: FBNV

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ rực rỡ, Tăng Thanh Hà bất ngờ lựa chọn kết hôn và dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, người đứng đầu một gia tộc kinh doanh nổi tiếng tại Việt Nam.

Sau khi về chung một nhà, Hà Tăng tập trung vun vén gia đình và phát triển công việc kinh doanh riêng. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới vào năm 2025, nữ diễn viên từng nhắn nhủ đến ông xã: "16 năm bên nhau, 13 năm vợ chồng. Từ những tiếng cười hoang dại đêm khuya của chúng tôi đến chương đẹp đẽ của cuộc sống gia đình, chúng tôi vẫn chưa bao giờ hết những điều để nói và tôi biết ơn vì mỗi ngày bên bạn".

Trước khi trở thành một trong những mỹ nhân được ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, Tăng Thanh Hà từng trải qua tuổi thơ không ít khó khăn. Sinh ra trong gia đình kinh doanh thua lỗ, cô phải phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Cô từng có thời gian bán nước mía, làm nhiều công việc để hỗ trợ gia đình trước khi bước chân vào showbiz.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz để tập trung cho tổ ấm và kinh doanh. Ảnh: FBNV

Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô có tổ ấm hạnh phúc bên ông xã và các con. Trên trang cá nhân, Hà Tăng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, chăm sóc gia đình, du lịch hay tận hưởng cuộc sống bình yên.

Không còn hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc đăng tải hình ảnh mới, cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong thái thanh lịch, nhan sắc trẻ trung và hình ảnh ngày càng trưởng thành.