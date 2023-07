Mỹ nhân Train To Busan bị ngó lơ trong chính hôn lễ riêng vì Son Ye Jin và dàn sao khủng, ông xã phản ứng bất ngờ

Trong 2 tập vừa qua của show Stars' Top Recipe at Fun-Staurant (KBS2), Lee Jung Hyun ( Train To Busan ) đã xuất hiện với vai trò khách mời và chia sẻ về hôn lễ quy tụ dàn sao hạng A gồm Son Ye Jin, vợ chồng Lee Min Jung - Lee Byung Hun, Seohyun (SNSD)... Ở tập phát sóng vào hôm 21/7, người đẹp Train To Busan than thở: "Tất cả mọi người đều dán mắt vào hàng ghế khách mời (các ngôi sao Kbiz) chứ có thèm nhìn chúng tôi đâu".

Tới tập phát sóng mới nhất vào tối 28/7, chồng Lee Jung Hyun lần đầu chia sẻ về hôn lễ của anh và nữ diễn viên đình đám: "Ban đầu thoạt nhìn vào dàn khách mời gồm nhiều ngôi sao thường xuất hiện trên tivi, tôi khá choáng ngợp". Ông xã vừa mới dứt lời, Lee Jung Hyun đã trêu chọc: "Giữa ‘rừng’ mỹ nhân như vậy, anh thấy ai là người đẹp nhất?". Không do dự, chồng nữ diễn viên trả lời 1 cách chân thành: "Tất nhiên em là đẹp nhất rồi. Ở bên cạnh em, anh không còn để ý và quan tâm tới bất kỳ ai khác trong đám cưới nữa".

Ông xã dành cho Lee Jung Hyun những lời khen "có cánh" ngay trên sóng truyền hình

Ở tập tuần trước của show Stars' Top Recipe at Fun-Staurant, mỹ nhân Train To Busan không ngần ngại chia sẻ về việc cô bị ngó lơ ngay trong hôn lễ vì sự xuất hiện của dàn sao hạng A

Lee Jung Hyun và ông xã bác sĩ chính thức về chung 1 nhà sau đám cưới hồi năm 2019

Đám cưới của cô thực sự quy tụ dàn sao đình đám khiến công chúng liên tưởng ngay tới 1 lễ trao giải hoành tráng. Còn nhớ dàn diễn viên và idol quyền lực gồm Son Ye Jin, Lee Min Jung - Lee Byung Hun, Go So Young, Seohyun (SNSD), Dara (2NE1), Sung Yuri, Yoo Ji Tae… đã tới chung vui với vợ chồng Lee Jung Hyun

Sau hôn lễ, khung hình quy tụ dàn mỹ nhân gồm Lee Jung Hyun, Son Ye Jin, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah đã viral mạng xã hội. Được biết, 5 ngôi sao có mối quan hệ vô cùng thân thiết, khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình bạn đẹp

Nguồn: Kbizoom