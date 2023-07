Khổ sở mỹ nhân Train To Busan tổ chức hôn lễ: Khách chỉ mải ngắm Son Ye Jin, vợ chồng Lee Byung Hun và dàn siêu sao tới dự

Còn nhớ tháng 4/2019, nữ minh tinh đình đám Lee Jung Hyun (Train To Busan 2) tổ chức hôn lễ nhưng không khác gì làm cả lễ trao giải vì danh sách khách mời toàn những cái tên quyền lực bậc nhất Hàn Quốc như Son Ye Jin, vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung, Dara (2NE1), Seohyun (SNSD), Go So Young, nữ thần Sung Yuri, Uhm Ji Won dẫn đầu hội bạn thân minh tinh... Có cả dàn khách mời đình đám thế này nên hôn lễ cũng trở thành tâm điểm truyền thông, chắc hẳn Lee Jung Hyun phải mở mày mở mặt lắm.

Thế nhưng mới đây xuất hiện trong chương trình của đài KBS phát sóng vào ngày 21/7, Lee Jung Hyun bỗng hé lộ cảm xúc thật trong hôn lễ hôm đó với chồng và nhóm bạn của chồng. Khi 1 người bạn cảm thán "Tôi thật sự không thể nào quên được đám cưới của Lee Jung Hyun", nữ diễn viên dở khóc dở cười đáp lại: "Tất cả mọi người đều dán mắt vào hàng ghế khách mời chứ có thèm nhìn chúng tôi đâu". Hoá ra, cô dâu chú rể hôm đó đã bị chiếm bớt spotlight vì sự có mặt của dàn siêu sao.

Nữ minh tinh Lee Jung Hyun lộng lẫy, khoe sắc nổi bật trong đám cưới năm 2019. Tuy nhiên cô lại bị dàn sao đình đám chiếm hết spotlight

2 nữ thần đẹp nhất điện ảnh Hàn Son Ye Jin và Sung Yuri hội ngộ ở đám cưới của bạn thân, tạo nên màn đọ sắc cực phẩm

Góp vui vào "vườn hoa visual", 2 nữ idol đình đám Kpop Seohyun (SNSD) và Dara (2NE1) cũng xinh đẹp không kém cạnh

Vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung và Go So Young là 3 gương mặt quyền lực nhất góp mặt trong hôn lễ hôm đó

Uhm Ji Won, Oh Hyun Kyung, "nữ hoàng nhạc phim Hàn Quốc" Baek Ji Young, tài tử Yoo Ji Tae góp phần khiến đám cưới hôm đó đã hot càng thêm hot. Có thể thấy rằng quy mô của hôn lễ này không khác gì 1 lễ trao giải điện ảnh

2 thành viên của iKON - Koo Junhoe và Jinhwan cũng góp mặt

Đáng chú ý, 2 khách mời gây ấn tượng nhất trong mắt nhóm bạn của chồng Lee Jung Hyun trong hôn lễ hôm đó chính là Son Ye Jin và Gong Hyo Jin. 1 người bạn thân không khỏi cảm thán rằng nữ diễn viên họ Gong có vẻ đẹp vô thực ngoài đời: "Thật sự cô ấy có vẻ ngoài vô thực luôn ấy. Tôi đã rất bất ngờ". 1 người bạn khác xuýt xoa khi nói về Son Ye Jin: "Kể cả khi chụp ảnh kỷ niệm đám cưới, tôi cũng cố đứng gần cô ấy cho bằng được. Tôi là fan của cô ấy mà".

Khung hình của hội bạn thân toàn minh tinh hàng đầu trong làng giải trí hội ngộ tại đám cưới của Lee Jung Hyun từng khiến cả xứ Hàn dậy sóng. Gong Hyo Jin và Son Ye Jin hôm đó là 2 mỹ nhân nổi bật nhất

Lee Jung Hyun có hội bạn thân gồm toàn mỹ nhân có tiếng trong làng điện ảnh với cái tên chung là "Cinderella 7" hay "7 sisters", có các thành viên như Gong Hyo Jin, Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah, Son Ye Jin

Lee Jung Hyun không khỏi vui mừng nhưng cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì có dàn khách mời quá khủng

Nguồn: KBS, Naver