Hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư là một cuộc chiến vô cùng kiên cường. Sau khi vượt qua các đợt hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật gian khổ, nhiều người thường có cái nhìn sâu sắc và trân trọng hơn về sức khỏe. Tuy nhiên, việc điều trị thành công khối u mới chỉ là bước khởi đầu cho một chặng đường dài phục hồi.

Bởi lẽ, các phương pháp điều trị nghiêm ngặt trước đó có thể để lại những tác dụng phụ và sức khỏe của bạn không thể phục hồi như trước khi mắc bệnh. Để duy trì sức khỏe, hạn chế tối đa nguy cơ ung thư tái phát và sống lâu hơn, cơ thể người bệnh rất cần một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt. Theo các chuyên gia từ Trung tâm Ung thư MD Anderson (Mỹ), dưới đây là 3 loại thực phẩm mà người sống sót sau ung thư nhất định phải bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

1. Thực phẩm giàu axit béo omega-3

Axit béo omega-3 là nhóm chất béo thiết yếu mang lại những lợi ích vượt trội cho quá trình phục hồi sau ung thư. Hoạt chất này sở hữu đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ hệ xương khớp và hỗ trợ giảm chỉ số cholesterol xấu.

Đặc biệt, omega 3 được chứng minh có khả năng làm giảm các tổn thương và tác dụng phụ liên quan đến tim mạch do hóa trị, xạ trị gây ra. Nhờ cơ chế kiểm soát và giảm viêm toàn thân, chất béo này còn góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát bệnh.

Các loại thực phẩm giàu omega 3 tốt nhất bao gồm:

- Các loại cá béo: Cá hồi, cá trích, cá ngừ, cá mòi. Người bệnh nên duy trì khẩu phần ăn khoảng 85g các loại cá này, chia đều 2 lần một tuần.

- Nguồn gốc thực vật: Quả óc chó, hạt chia, quả bơ, đậu và dầu ô liu.

Trong trường hợp người bệnh khó ăn uống, bác sĩ có thể chỉ định dùng thêm thực phẩm chức năng bổ sung omega-3 với hàm lượng EPA và DHA cao. Hàm lượng khuyến nghị hàng ngày dao động từ 1 - 3g. Tuy nhiên, vì omega-3 có đặc tính làm loãng máu, người bệnh đang dùng thuốc chống đông hoặc sắp phẫu thuật cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

2. Hạt lanh

Mặc dù cũng là một nguồn cung cấp omega-3 dồi dào, hạt lanh vẫn được các chuyên gia tách riêng thành một nhóm siêu thực phẩm ưu việt nhờ những lợi ích đặc hiệu trong phòng chống ung thư. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, việc tiêu thụ 25g hạt lanh mỗi ngày có khả năng làm giảm tốc độ phát triển của khối u, đặc biệt là trong ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Đối với bệnh nhân điều trị ung thư vú, hạt lanh giúp giảm sản sinh estrogen tự nhiên và tăng cường hoạt lực cho tamoxifen (một loại thuốc phổ biến dùng để ngăn ngừa tế bào ác tính quay trở lại). Nhờ lượng chất xơ dồi dào, hạt lanh còn bảo vệ người bệnh khỏi nguy cơ đột quỵ và bệnh tim.

- Cách dùng hiệu quả: Nên ăn hạt lanh nguyên hạt hoặc đem xay nhuyễn rồi trộn vào ngũ cốc, bánh mì, bánh quy.

- Lưu ý quan trọng: Không nên ăn quá nhiều hạt lanh sống ngay từ đầu để tránh bị đầy hơi, chướng bụng hoặc tiêu chảy. Những người có tiền sử mắc hội chứng ruột kích thích, viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn cần tham khảo chuyên gia dinh dưỡng trước khi bổ sung loại hạt này.

3. Thực phẩm giàu sắt dễ hấp thụ

Sắt là thành phần cốt lõi để cơ thể sản sinh hemoglobin, một loại protein trong hồng cầu đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển oxy đi nuôi các cơ quan. Sau quá trình điều trị ung thư dài ngày, nồng độ hemoglobin trong máu của bệnh nhân thường bị sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng thiếu máu, mệt mỏi và suy nhược.

Nếu người bệnh bị thiếu máu do thiếu sắt (hệ quả của việc sụt cân nhanh hoặc ăn uống kém), việc bổ sung các loại thực phẩm giàu sắt dễ hấp thụ là vô cùng cần thiết.

- Nguồn sắt từ động vật: Thịt nạc, trứng và các loại hải sản chứa protein lành mạnh như tôm.

- Nguồn sắt từ thực vật: Rau bina (rau chân vịt), các loại đậu, bơ đậu phộng và ngũ cốc nguyên cám như yến mạch, gạo lứt.

- Mẹo nhỏ: Sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng gang có thể giúp giải phóng một lượng sắt nhỏ vào thức ăn, từ đó cải thiện khả năng hấp thụ sắt của cơ thể.

- Lưu ý quan trọng: Việc bổ sung sắt chỉ áp dụng cho người bị thiếu hụt. Đối với bệnh nhân mắc ung thư máu hoặc người đã trải qua truyền máu nhiều lần, cơ thể vốn đã tích trữ một lượng sắt lớn. Việc tự ý uống thuốc bổ sung sắt trong trường hợp này có thể gây thừa sắt và tổn thương các cơ quan nội tạng.

Lời khuyên của chuyên gia cho bệnh nhân sau ung thư

Sau khi hoàn thành các phác đồ điều trị ung thư, chìa khóa vàng để phục hồi và bảo vệ cơ thể chính là một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Không có một loại siêu thực phẩm đơn lẻ nào có thể loại bỏ hoàn toàn tế bào ác tính hay ngăn ung thư tái phát. Sức mạnh phòng bệnh đến từ sự kết hợp đa dạng của các chất dinh dưỡng và hoạt chất chống oxy hóa, kết hợp với thay đổi lối sống.

Hãy bắt đầu bảo vệ sức khỏe bằng cách ăn nhiều trái cây tươi, rau củ quả, ưu tiên protein nạc, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các loại thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi thực đơn mỗi ngày. Bởi phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh!

Nguồn và ảnh: MD Anderson, Amschool Korea