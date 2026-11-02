Mỹ nhân T-ara mang thai con trai đầu lòng với chồng cầu thủ kém 9 tuổi

Hôm nay là ngày 1/11. Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, tôi muốn chia sẻ một tin tức vô cùng đáng trân trọng, hạnh phúc và biết ơn. Thật sự rất hồi hộp!

Em bé của chúng tôi sắp chào đời rồi.

Thật ra hiện tại tôi đang trong trạng thái bụng bầu to tròn, đi đứng lạch bạch đây.

Ngay sau khi kết hôn, tôi và chồng đã cùng nhau trải qua 4 năm nỗ lực hướng đến kỳ World Cup thứ hai, sau khi hoàn thành kỳ World Cup đầu tiên - vốn là giấc mơ của chồng tôi.

Khi tên anh ấy được đưa vào danh sách chính thức tham dự World Cup 2026, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc vì anh ấy một lần nữa thực hiện được ước mơ của mình. Thế nhưng, ngay trước khi có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy, anh lại gặp chấn thương trong một trận đấu thuộc vòng chung kết diễn ra tại Mỹ. Với tư cách là một cầu thủ, anh buộc phải gác lại tất cả và một mình trở về nhà.

Trong lúc chúng tôi cùng nhau vượt qua thử thách lớn nhất cuộc đời anh ấy, Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng tôi một sinh linh quý giá vào một ngày mà thật sự chúng tôi chưa từng nghĩ tới, cũng chưa bao giờ dám lên kế hoạch hay tưởng tượng đến.

Tôi nghĩ đó chính là một phép màu…

Kể từ ngày biết đến sự hiện diện của em bé, cả tôi và chồng đều thực sự thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ biết ơn. Ngày qua ngày, chúng tôi sống trong lòng biết ơn và vui vẻ đồng hành cùng con trong bụng mẹ.

Từ nay về sau, tôi sẽ luôn sống với lòng biết ơn, bên cạnh người chồng hiền lành, chăm chỉ, em bé chắc chắn sẽ giống bố như đúc và những chú cún cưng đáng yêu của chúng tôi!

#Mẹ Tuổi Dê #Mẹ Của Bé Trai Chính là tôi đây!

Và rồi, gia đình chúng tôi đã có thêm thành viên thứ 3.