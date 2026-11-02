Tờ Sports Kyunghyang đưa tin Cha Eun Woo và công ty quản lý Fantagio đã chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền. Nguyên nhân được tiết lộ là do hai bên xảy ra tranh chấp trong công tác quản lý cũng như tình trạng thiếu hụt nhân sự điều hành tại công ty khiến việc quản lý nghệ sĩ gặp nhiều khó khăn.

Việc Fantagio "đá" Cha Eun Woo ra đường xảy ra sau khi nam diễn viên dính bê bối lập công ty ma dưới tên cha mẹ để trốn thuế 20 tỷ won (356 tỷ đồng). Đây là số tiền trốn thuế kỷ lục, cao nhất tại showbiz Hàn Quốc. Dù Cha Eun Woo đã thuê luật sư kháng cáo, chấp nhận nộp phần thuế còn thiếu và viết tâm thư xin lỗi nhưng hình tượng của anh đã bị tổn hại nặng nề trong mắt công chúng.

Đáng chú ý, Cha Eun Woo được cho là nghệ sĩ duy nhất tại Fantagio có cơ chế phân chia thu nhập thông qua hợp đồng ủy thác kinh doanh với một doanh nghiệp do người thân thành lập. Sau khi Cha Eun Woo bị kết luận trốn thuế, Fantagio đã bị phạt khoảng 8,2 tỷ won (158 tỷ đồng) vì liên quan đến hợp đồng với công ty do mẹ Cha Eun Woo thành lập. Trước nghi vấn ruồng bỏ Cha Eun Woo sau đại án kinh tế, Fantagio chính thức phản hồi với tờ Xportsnews: "Chúng tôi không có thêm bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này".

Cha Eun Woo bị công ty quản lý ruồng bỏ. Ảnh: Instagram.

Cha Eun Woo đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dự kiến tháng 1 năm sau, anh mới xuất ngũ. Thế nhưng, sự nghiệp của nam idol sau này như thế nào còn là 1 ẩn số. Tuy nhiên, với việc không còn ông lớn chống lưng, tương lai của Cha Eun Woo được đánh giá bất định, khó có thể phục hồi lại danh tiếng.

Một nguồn tin trong showbiz Hàn tiết lộ với tờ Nate rằng ngành quảng cáo đang xếp Cha Eun Woo vào nhóm nghệ sĩ rủi ro cao. Sau khi Cha Eun Woo vướng tai tiếng, thương hiệu mỹ phẩm Abib, Shinhan Ban đã có động thái vô cùng cứng rắn và dứt khoát là xóa, ẩn và gỡ bỏ rất nhiều hình ảnh, video và bài đăng liên quan đến anh trên trang web, tài khoản MXH chính thức của họ.

Tương lai của Cha Eun Woo trở nên bất định khi không còn ông lớn chống lưng sau bê bối. Ảnh: Instagram.

Hồi đầu năm nay, "thiên tài gương mặt" đã trải qua một cuộc điều tra gắt gao của Phòng Điều tra số 4 thuộc Sở Thuế vụ Seoul vì nghi ngờ trốn thuế. Cơ quan Thuế vụ Quốc gia đã thông báo cho anh về khoản thuế phải nộp vượt quá 20 tỷ won (356 tỷ đồng), bao gồm cả thuế thu nhập. Đây được biết đến là một trong những khoản thuế phải nộp lớn nhất từng được áp dụng đối với một nghệ sĩ.

Sau khi Cha Eun Woo lên tiếng giải thích và nộp đơn yêu cầu xem xét lại quyết định của cơ quan thuế để đánh giá tính hợp lý của quyết định này, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục "bóc trần" dấu hiệu mỹ nam này lươn lẹo, cố ý che giấu sự thật. Theo đó, địa chỉ đăng ký công ty của mẹ Cha Eun Woo không phải là văn phòng công ty đàng hoàng, mà là một nhà hàng lươn nướng. Nhà hàng này do bố mẹ của Cha Eun Woo điều hành nhiều năm qua.

Cuối cùng, Cha Eun Woo viết thư trên mạng xã hội, xin lỗi vì đã khiến khán giả thất vọng, tự bản thân đang suy ngẫm về trách nhiệm đóng thuế của bản thân. Nam thần sinh năm 1997 cũng khẳng định việc nhập ngũ không phải để trốn tránh điều tra. Cha Eun Woo cũng chấp nhận nộp phần thuế còn thiếu.

Địa chỉ đăng ký công ty giải trí của mẹ Cha Eun Woo là 1 nhà hàng lươn nướng thuộc gia đình nam diễn viên. Ảnh: KoreaBoo.

Cha Eun Woo có tên thật là Lee Dong Min, sinh năm 1997 và ra mắt cùng nhóm ASTRO năm 2016. Từ trước khi ra mắt, Cha Eun Woo đã nổi tiếng là 1 học sinh xuất sắc, từng là chủ tịch hội học sinh và có ước mơ trở thành giáo sư hoặc bác sĩ.

Ngôi sao sinh năm 1997 được mệnh danh là "gương mặt vàng", sở hữu visual vạn người mê, trở thành mỹ nam đình đám nhất nhì showbiz Hàn. Thực sự không thể tìm ra được khuyết điểm của Cha Eun Woo: Mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn, môi trái tim và đường nét hài hòa đến mức khó tin. Với chiều cao ấn tượng và tỷ lệ cơ thể đẹp, cùng phong thái phong thái điềm tĩnh, ấm áp khiến anh nổi bật ở bất cứ đâu.

Nhưng tài năng của anh không chỉ dừng lại ở đó. Với vai trò thành viên chủ chốt của nhóm nhạc nam ASTRO và khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Cha Eun Woo đã khẳng định vị thế của mình như một ngôi sao đa tài, có sức ảnh hưởng toàn cầu. Các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Cha Eun Woo có thể kể đến như Gangnam Beauty, True Beauty, Island, Wonderful World...

Cha Eun Woo được mệnh danh là "thánh visual" của showbiz Hàn. Ảnh: Nate.

Nguồn: KoreaBoo