Lưu Diệc Phi liên tục lép vế trước đàn em

Vị trí xuất hiện cuối cùng thường dành cho ngôi sao được kỳ vọng sẽ tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất thảm đỏ. Với Lưu Diệc Phi, hai lần liên tiếp khép lại đêm hội của Vogue và W China tiếp tục cho thấy sức hút cùng sự ưu ái mà các tạp chí dành cho cô. Tuy nhiên, vị trí đặc biệt và những bộ đầm haute couture chưa đủ giúp "thần tiên tỷ tỷ" giữ trọn sự chú ý.

Tại Vogue, màn xuất hiện dưới mưa của Địch Lệ Nhiệt Ba tạo hiệu ứng mạnh hơn. Sang W Gala, hình tượng cô dâu của Lưu Diệc Phi lại bị đặt cạnh Lưu Tá Ninh, trong khi Lâm Duẫn ghi điểm với tạo hình thiên nga trắng giàu tính trình diễn. Hai lần kết màn, nữ diễn viên đều có những lựa chọn lộng lẫy nhưng vẫn đứng trước câu hỏi: Liệu đã đủ ấn tượng để trở thành khoảnh khắc được nhớ nhất đêm?

Vogue: Lưu Diệc Phi kết màn, nhưng Nhiệt Ba mới có khoảnh khắc khó quên

Diễn ra tối 23/10 tại Tô Châu, Vogue Forces of Fashion 2026 đặt Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi vào hai vị trí đặc biệt: một người mở màn, một người khép lại thảm đỏ. Cả hai cùng diện haute couture, phối trang sức cao cấp và mang đến những hình tượng được đầu tư kỹ lưỡng. Tuy nhiên, xét về cách tạo nên một khoảnh khắc hút mắt, Nhiệt Ba có phần nổi bật hơn.

Mỹ nhân Tân Cương xuất hiện trong thiết kế Haute Couture Thu Đông 2026 của Zuhair Murad, kết hợp trang sức Mikimoto và giày Christian Louboutin. Diện mạo mang nét quyền quý, gợi cảm hứng Trung Đông vốn đã đủ thu hút, nhưng chi tiết khiến màn xuất hiện trở nên đáng nhớ lại là cánh bướm được cô ngậm hờ trên môi. Đi cùng ánh nhìn và cách tạo dáng chủ động, món phụ kiện nhỏ trở thành điểm nhấn khiến người xem dễ nhận ra ngay giữa hàng loạt hình ảnh thảm đỏ.

Cơn mưa tại Tô Châu càng làm khung hình thêm kịch tính. Trong bối cảnh ấy, cách Nhiệt Ba giữ biểu cảm và tiếp tục sải bước giúp tổng thể có cảm giác như một cảnh phim. Trang phục, phụ kiện, thời tiết và cách thể hiện cùng bổ trợ cho nhau, tạo nên một màn xuất hiện có câu chuyện rõ ràng.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi chọn đầm lông vũ màu champagne thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của Elie Saab, phối cùng trang sức Bvlgari. Những chi tiết đính kết và lông vũ cầu kỳ gợi liên tưởng đến phượng hoàng, phù hợp với vị trí kết màn và phong cách kiêu sa quen thuộc của nữ diễn viên.

Dẫu vậy, thiết kế có độ hoành tráng cao cũng đòi hỏi cách thể hiện đủ sức nâng đỡ. Lông vũ, ánh kim và sắc champagne cùng xuất hiện tạo nên tổng thể nhiều chi tiết, khi chuyển động và biểu cảm chưa thật sự nổi bật, người xem dễ chú ý tới độ cầu kỳ của chiếc váy hơn là một khoảnh khắc riêng của người mặc. Màn trình diễn vì thế chưa tạo được điểm nhấn rõ nét như cách Nhiệt Ba sử dụng cánh bướm. Theo thông tin được truyền thông hé lộ, Lưu Diệc Phi gặp vấn đề sức khỏe khi tham dự sự kiện, phần nào lý giải trạng thái kém rạng rỡ so với những lần xuất hiện trước.

So với kiểu tóc gắn hoa baby từng trở thành trào lưu khiến khán giả muốn học theo tại Vogue 2025, diện mạo năm nay của "thần tiên tỷ tỷ" cũng thiếu một chi tiết vừa đặc trưng có sức lan tỏa tương tự.

W Gala: Tạo hình cô dâu bị so sánh với lưu Tá Ninh, độ mới lại nhường Lâm Duẫn

Đến đêm hội W China ngày 1/11, Lưu Diệc Phi tiếp tục là khách mời cuối cùng khép lại thảm đỏ. Sự kiện năm nay được xây dựng theo ba chương "Thức tỉnh - Lên đường - Cộng hưởng", kết hợp trang phục với âm nhạc, bối cảnh và hiệu ứng hình ảnh. Trong một không gian đề cao tính nhập vai như vậy, mỗi tạo hình còn cần tạo được cảm xúc khi nhân vật bước ra.

Lưu Diệc Phi lựa chọn hình tượng cô dâu với đầm satin ánh bạc thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của Tamara Ralph, kết hợp trang sức Bvlgari và khăn voan. Thiết kế cúp ngực với những nếp xếp tạo điểm nhấn ở phần thân trên, còn bề mặt satin bắt sáng mang đến nét cổ điển, xa hoa. Lớp voan mỏng phủ bên ngoài bổ sung độ mềm mại, tiếp nối hình ảnh thanh lãnh vốn gắn với nữ diễn viên.

Đây là lựa chọn hợp với vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi, đặc biệt trong những khung hình được kiểm soát kỹ về ánh sáng và góc chụp. Tuy nhiên, khi xuất hiện trên thảm đỏ, satin dày, các nếp xếp, trang sức và khăn voan cùng tập trung sự chú ý vào phần thân trên, khiến tổng thể có phần nặng về thị giác. Tạo hình đủ trang trọng nhưng chưa mang đến nhiều bất ngờ so với hình ảnh lộng lẫy mà khán giả vốn chờ đợi ở cô.

Sự xuất hiện của Lưu Tá Ninh trong cùng cảm hứng cô dâu đội voan càng khiến màn kết màn khó tránh so sánh. Hai người không mặc cùng một thiết kế, nhưng sự tương đồng về ý tưởng khiến cách xử lý tóc, phụ kiện và tỷ lệ trang phục được chú ý hơn. Đàn em nhận lời khen với kiểu tóc búi gọn, giúp phần cổ, vai và đường nét khuôn mặt hiện rõ, đồng thời tạo khoảng thoáng bên dưới lớp voan. Ngoài ra, lớp corset ngọc trai chạy dọc thân váy là điểm nhấn giúp thiết kế váy cưới bớt nhạt nhòa, khiến tổng thể thêm phần cao cấp.

Ở màn so kè này, lợi thế của Lưu Tá Ninh nằm ở cách hoàn thiện tạo hình gọn gàng. Khi cùng khai thác một hình tượng, diện mạo có sự cân bằng tốt giữa váy, tóc và khăn voan dễ tạo cảm giác nhẹ mắt hơn. Lưu Diệc Phi vì thế khó giữ sự độc đáo cho màn xuất hiện cuối cùng.

Nếu Lưu Tá Ninh tạo nên phép so sánh trực tiếp, Lâm Duẫn lại nổi bật nhờ hướng tiếp cận khác. Hình tượng thiên nga trắng mang màu sắc nghệ thuật giúp cô có dấu ấn riêng giữa dàn khách mời. Với một đêm hội kết hợp thảm đỏ và trình diễn nhập vai, lựa chọn ấy mở ra nhiều liên tưởng về nhân vật, chuyển động và không khí sân khấu.

Đặt cạnh nhau, cô dâu của Lưu Diệc Phi nghiêng về vẻ đẹp cổ điển, còn thiên nga trắng của Lâm Duẫn đem đến cảm giác khám phá. Chính độ mới ấy giúp đàn em có phần nhỉnh hơn về ý tưởng thời trang. Lâm Duẫn cho người xem lý do để tò mò về lần xuất hiện tiếp theo, trong khi Lưu Diệc Phi tiếp tục khai thác khá an toàn hình ảnh sang trọng đã quen thuộc.

Lưu Diệc Phi có đang quá trông cậy vào nhan sắc?

Hai lần được ưu ái xuất hiện cuối thảm đỏ, Lưu Diệc Phi đều có trong tay những điều kiện để tạo nên màn kết đáng nhớ: vị trí đặc biệt, trang phục haute couture và nhan sắc vốn được yêu thích suốt nhiều năm. Nhưng khi đàn em liên tục mang đến những ý tưởng mới, vẻ đẹp quen thuộc cùng một chiếc váy đắt giá dường như chưa đủ giúp cô giữ lợi thế.

Điểm đáng bàn nằm ở cách chọn trang phục và hoàn thiện tổng thể. Với vóc dáng đầy đặn, những thiết kế tập trung nhiều chi tiết quanh ngực, vai như lông vũ, nếp satin lớn hay lớp voan phủ cần được cân đối kỹ. Khi kết hợp thêm trang sức nổi bật, phần thân trên dễ trở nên nặng về thị giác. Điều này khiến hai tạo hình của Lưu Diệc Phi chưa phát huy hết ưu điểm của người mặc, dù từng món riêng lẻ đều cầu kỳ và xa xỉ.

Ở W Gala, hình tượng cô dâu còn gợi liên tưởng đến Bạch Tú Châu trong Kim phấn thế gia, vai diễn gắn với những năm đầu sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, yếu tố hoài niệm chưa đủ tạo nên một màn xuất hiện thuyết phục.

Từ đây, câu hỏi "Lưu Diệc Phi có đang quá tự tin vào nhan sắc?" xuất hiện như một cách diễn đạt sự hụt hẫng của người xem. Dẫu vậy, hai màn thảm đỏ chưa đủ để kết luận cô chủ quan hay thiếu đầu tư, nhất là khi lần xuất hiện tại Vogue còn chịu ảnh hưởng bởi sức khỏe. Điều có thể thấy rõ hơn là ê-kíp đang cần những lựa chọn tôn dáng và mới mẻ hơn, thay vì tiếp tục đặt cô trong công thức lộng lẫy quen thuộc.

Khán giả đã biết Lưu Diệc Phi đẹp. Điều họ chờ ở một ngôi sao liên tiếp giữ vị trí kết màn là cách cô làm mới vẻ đẹp ấy. Tóm lại, "thần tiên tỷ tỷ" cần thêm một bước biến hóa để màn xuất hiện cuối thực sự trở thành điểm nhấn của cả đêm tiệc.

Nguồn ảnh: Facebook, X, Weibo.