"Tổng tài" mới của showbiz Việt gọi tên Ku Phin!

Nếu phải chọn một trong những nhóc tỳ có khả năng tạo tiếng cười tự nhiên nhất showbiz Việt, Ku Phin chắc chắn là cái tên đáng nhắc đến. Cậu út nhà Lê Dương Bảo Lâm không chỉ được khán giả yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu mà còn bởi sự lém lỉnh, dạn dĩ và những màn đối đáp khiến chính người lớn đôi khi cũng phải bất ngờ.

Đặc biệt, sau khi cùng bố tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế?, Ku Phin ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Từ những biểu cảm nghiêm túc đến cách nói chuyện có phần già dặn trước tuổi, cậu bé có đủ tố chất để được khán giả gọi vui là một "tổng tài nhí". Netizen còn hóm hỉnh nói vui với nhau rằng "nhà này cơ địa khó thất nghiệp", "hướng nội là đói", đằng sau những video vui nhộn ấy, Ku Phin cũng được bố mẹ dẫn đi nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm

Ku Phin: Nhỏ tuổi nhưng phong thái chẳng kém ai

Ku Phin tên thật là Lê Lâm Dĩ Kha, con trai út của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh. Cậu bé hiện 4 tuổi, thường xuyên xuất hiện trong những video đời thường được gia đình chia sẻ.

Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm

Có ông bố nổi tiếng với khả năng hoạt ngôn, Ku Phin cũng sớm bộc lộ sự tự tin khi giao tiếp. Điều khiến cậu bé trở nên đặc biệt là những câu nói hồn nhiên nhưng đôi khi lại mang dáng dấp của một người lớn đang nghiêm túc bàn chuyện quan trọng.

Một trong những khoảnh khắc từng gây chú ý là khi Ku Phin xuất hiện trên sân khấu tại sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ. Trong phần giao lưu với MC Thanh Thanh Huyền, cậu bé thẳng thắn chia sẻ rằng mình không vui vì bị bố bắt đi làm.

Nguồn: Thanh Thanh Huyền

Câu trả lời bất ngờ khiến khán giả bật cười. Không cần cố gắng pha trò, Ku Phin vẫn tạo ra một tình huống hài hước bằng chính sự thật thà của mình. Sau sự kiện, MC Thanh Thanh Huyền cũng dành lời khen cho sự dạn dĩ và khả năng tương tác của cậu bé trên sân khấu.

Đáng nói, Ku Phin không phải kiểu em bé lúc nào cũng cười đùa để thu hút sự chú ý. Có những lúc cậu bé giữ gương mặt rất nghiêm túc, tập trung lắng nghe rồi mới đưa ra câu trả lời. Chính sự đối lập giữa vóc dáng nhỏ xíu và biểu cảm chững chạc ấy tạo nên nét duyên riêng.

Nếu hình tượng "tổng tài" trên phim thường gắn với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và phong thái tự tin, thì phiên bản Ku Phin lại mang đến cảm giác hài hước hơn nhiều. Một "tổng tài" vẫn còn bé xíu, nói năng thật thà và đôi lúc khiến người đối diện không biết phải phản ứng thế nào.

Nguồn: Quỳnh Quỳnh

Không chỉ lém lỉnh, Ku Phin còn khiến khán giả bất ngờ vì sự hiểu chuyện

Sự yêu thích dành cho Ku Phin không chỉ đến từ những video hài hước cùng bố. Khi góp mặt trong Bố ơi, mình đi đâu thế? mùa 6, cậu bé gây thiện cảm nhờ những hành động tự nhiên và sự quan tâm dành cho người xung quanh.

Ngay trong những tập đầu, Ku Phin đã khiến khán giả bật cười khi nhắc bố cẩn thận lúc nấu nướng vì sợ làm cháy nhà người khác. Câu nói cho thấy cậu bé khá nhanh nhạy trong việc quan sát những gì diễn ra xung quanh, đồng thời vẫn giữ sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm

Một khoảnh khắc khác cũng nhận được nhiều lời khen là khi Ku Phin tự tay vắt nước cam rồi chia thành 9 ly để mời những cặp bố con cùng tham gia chương trình. Hành động nhỏ nhưng đáng yêu này khiến nhiều khán giả dành lời khen cho sự lễ phép và biết quan tâm đến người khác của cậu bé.

Trong chuyến trải nghiệm tại Hội An, Ku Phin còn cùng bố tham gia những hoạt động gắn với đời sống địa phương. Cậu bé không tránh khỏi những lúc bỡ ngỡ, nhưng sự tự nhiên trong cách phản ứng trước tình huống mới lại là điều khiến người xem yêu thích. Sau tập 6, Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin kết thúc hành trình tại chương trình vì lịch công việc. Dù không tiếp tục đồng hành đến cuối mùa, hai bố con vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Thừa hưởng khiếu hài hước của bố nhưng vẫn có sức hút riêng

Lê Dương Bảo Lâm vốn là một trong những nghệ sĩ có phong cách giải trí sôi nổi, thường xuyên tạo ra những tình huống hài hước trong các chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, sự đáng yêu của Ku Phin không đơn thuần đến từ danh tiếng của bố.

Ở cậu bé có sự kết hợp khá thú vị giữa tính cách hoạt bát, khả năng quan sát và những phản ứng rất thật. Đôi khi chỉ một câu trả lời ngắn, một ánh mắt nghiêm túc hay biểu cảm ngơ ngác cũng đủ khiến người xem bật cười.

Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm

Đặc biệt, Ku Phin đang ở độ tuổi mà mọi trải nghiệm đều còn mới mẻ. Cách cậu bé nhìn nhận thế giới, phản ứng trước lời nói của người lớn hay thể hiện sự quan tâm với những người xung quanh mang đến nhiều khoảnh khắc gần gũi.

Ku Phin thường hay xuất hiện trong livestream bán hàng của mẹ Quỳnh, ngoan ngoãn và lễ phép cũng như rất nhiệt tình chào các cô chú, các bác. Khi đi sự kiện, Ku Phin cũng rất dạn dĩ, luôn quan tâm đến bố mẹ. Trong sự kiện công nghệ, nhiều người bất ngờ vì hành động tự nhiên, hiểu chuyện của bé út nhà Lê Dương Bảo Lâm. Khi chụp ảnh cùng nghệ sĩ xong, cậu bé đều cúi đầu chào rất lịch sự, chuyên nghiệp.

Tất nhiên, danh xưng "tổng tài" chỉ là cách gọi vui dành cho phong thái và những biểu cảm đáng yêu của cậu bé. Điều khiến Ku Phin ghi điểm vẫn là sự hồn nhiên, tự nhiên đúng với độ tuổi của mình.

Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm

Giữa dàn nhóc tỳ nhà sao Việt, mỗi em bé đều sở hữu nét đáng yêu riêng. Còn Ku Phin, với khả năng khiến người lớn bật cười chỉ bằng vài câu nói, đang dần trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích nội dung gia đình.

Và biết đâu, "tổng tài" khiến dân mạng thích thú nhất lại chẳng cần một bộ vest hay chiếc ghế giám đốc nào, chỉ cần Ku Phin xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc là đủ!