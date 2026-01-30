Không phải cái tên tạo được tiếng vang lớn nhất ở thị trường phim dài tập Hàn Quốc hiện tại, thế nhưng Cơn Say Mùa Xuân (tựa Anh: Spring Fever) vẫn có một lượng khán giả không hề nhỏ và ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm. Lý do là tác phẩm này sở hữu nội dung cực kỳ dễ thương, giàu tiếng cười và gần như không một chút drama nào.

Cơn Say Mùa Xuân là một bộ phim mang tính giải trí thuần túy, mang đến một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, không drama với nhiều tình huống hài hước.



Cơn Say Mùa Xuân xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi Seon Jae Gyu và Yun Bom. Yun Bom là giáo viên trao đổi từ thủ đô Seoul tới vùng quê yên bình Sinsu. Cô chuyển về đây sau khi chịu những tổn thương bởi bị vu oan là tiểu tam, có quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh. Không chỉ vậy, cô cũng không nhận được tình yêu, sự cảm thông từ cha mẹ mình.

Cũng vì vậy mà Yun Bom quyết tâm không bao giờ dính dáng đến bất cứ ai là phụ huynh. Thế nhưng, cô lại siêu lòng trước Seon Jae Gyu, chú của học sinh xuất sắc Seon Han Gyeol. Yun Bom cố gắng để không khống chế trái tim mình. Dẫu vậy trước tình cảm chân thành của Seon Jae Gyu, cô chẳng thề kìm lòng mà ngày một đến gần anh hơn.

Ban đầu Seon Jae Gyu hiện lên với vẻ ngoài đáng sợ, khiến ai cũng tưởng anh là du côn.

Ban đầu, nhân vật Seon Jae Gyu hiện lên với hình ảnh trông thì "đầu gấu" nhưng lại ngốc nghếch và hay có những hành động chẳng giống ai. Thế nhưng trong những diễn biến mới nhất của phim, Seon Jae Gyu đã khiến Yun Bom cùng toàn bộ học sinh trong câu lạc bộ Năng Lượng Cánh Xanh bị sốc khi hé lộ thân phận của mình.

Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một con người cục mịch, thật thà và ngốc nghếch trong tình yêu.

Cụ thể, vì quá "cay" khi nghe tin Yun Bom từng vỗ tay cổ vũ cho tình địch, Seon Jae Gyu đã lên kế hoạch cho một buổi tham quan đến công ty năng lượng JK. Anh cố ý "làm màu" với một màn nhảy từ trên cối xay gió xuống đất như trong phim hành động. Sau đó khi đoàn đến thăm văn phòng giám đốc, anh lại bất ngờ xuất hiện ở đó, tự hào "flex" thân phận thực sự của mình.

Trái với hình tượng cục mịch thể hiện xuyên suốt từ đầu phim tới giờ, Seon Jae Gyu ở phân cảnh này khoác lên bộ vest lịch lãm, đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, cả người như đều tỏa ra hào quang. Nhìn anh vô cùng bảnh bao, cộng thêm visual đẹp nức nở, tất cả đã khiến Yun Bom tim đập thình thịch dù cho bề ngoài, cô vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì.

Trong những diễn biến mới, Seon Jae Gyu đã gây bất ngờ với hình tượng tổng tài bảnh bao.

Đối với màn "flexing" của Seon Jae Gyu, các học sinh phấn khích gọi anh là người có "chất liệu làm chồng", gán ghép anh với Yun Bom. Trong khi đó, đứa cháu trai Seon Han Gyeol thì tự hào khẳng định để làm chồng thì không ai hợp hơn chú mình, người vừa có cơ bắp, quyền lực và cả tài lực.

Ahn Bo Hyun thể hiện hình tượng tổng tài thực sự rất hợp.

Câu thoại này hiện đang rất viral trên mạng xã hội. Không chỉ vì nó khiến cho phân cảnh này trở nên cực kỳ hài hước, mà còn là câu miêu tả cực kỳ đúng về anh chàng tổng tài Seon Jae Gyu. Thậm chí, có người còn nói cưới được người chồng hoàn mỹ thế này thì đúng là còn hơn cả trúng 10 lần độc đắc.

Câu miêu tả gây sốt về nhân vật Seon Jae Gyu.

Cho những ai chưa biết, đảm nhận vai Seon Jae Gyu là Ahn Bo Hyun. Anh là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hàn hiện tại, được đông đảo khán giả yêu thích nhờ vẻ ngoài nam tính, thân hình cực kỳ đẹp và diễn xuất ổn định.

Tài tử 37 tuổi có thể đóng được nhiều dạng vai khác nhau. Ở bộ phim My Name, Ahn Bo Hyun đóng vai một cảnh sát chính trực, si tình nhưng phải chịu kết cục bi thương. Trong phim Tài Phiệt X Cảnh Sát, anh lại thể hiện hình ảnh một cậu ấm nhà giàu gia nhập đội điều tra tội phạm bạo lực. Với tác phẩm Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp thứ 19, Ahn Bo Hyun cũng từng thể hiện hình tượng tổng tài nhưng mang vibe trưởng thành, sâu sắc hơn nhiều. Còn với Cơn Say Mùa Xuân, đây lại là dạng nhân vật mang màu sắc hài hước, chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng đến không ngờ.