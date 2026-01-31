Mỹ nhân bị bạn trai chia tay đòi món quà, khán giả nghe xong mà nổi gai ốc

Trong video YouTube mới nhất, nữ diễn viên Seo Yoo Jung đã tiết lộ món quà đáng sợ nhất mà 1 người bạn trai cũ đã tặng cho cô. Video bắt đầu bằng cảnh Seo Yoo Jung tổ chức sinh nhật cùng nhóm sản xuất YouTube của mình. Tuy nhiên, trong lúc chia sẻ những câu chuyện liên quan đến sinh nhật, mỹ nhân Mr. Sunshine đã khiến mọi người cảm thấy rợn người: "Cách đây rất lâu, người yêu cũ của tôi đã tặng tôi một chiếc vòng cổ, nhưng nó được làm từ một trong những chiếc răng của anh ấy. Tôi nghĩ đó là một chiếc răng hàm".

Seo Yoo Jung miêu tả chiếc vòng cổ hình răng, vạch trần hành vi đáng lo ngại của bạn trai cũ: "Lúc đó, tôi nghĩ mình thực sự thích nó… Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy hình như anh ấy chỉ không muốn mua một sợi dây chuyền. Anh ấy đã khoan một lỗ xuyên qua răng và biến nó thành một sợi dây chuyền. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên anh ấy làm việc này".

Seo Yoo Jung tiết lộ bạn trai cũ từng tặng cô chiếc vòng cổ làm bằng răng của người đó. Ảnh: Koreaboo

Và như thể món quà đó chưa đủ tệ, nữ diễn viên còn giải thích thêm rằng cuối cùng cô ấy không được giữ chiếc vòng cổ đó. Sau khi chia tay, người bạn trai đã đòi lại chiếc vòng làm bằng răng của mình: "Tôi từng hẹn hò với anh ấy một thời gian, nhưng chúng tôi chia tay vài ngày trước Giáng sinh. Đến Giáng sinh, khoảng 8 giờ tối tôi nhận được tin nhắn đòi lại chiếc vòng. Tôi nghĩ anh ấy đang dùng chuyện đó làm cái cớ để gặp lại tôi. Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ xa hơn, tôi chỉ nghĩ 'Anh muốn lấy lại chiếc vòng cổ anh tặng tôi dịp Giáng sinh à? Ghê quá' nên tôi đã gửi trả lại qua đường bưu điện".

Sau khi nghe câu chuyện của Seo Yoo Jung, đội ngũ sản xuất hỏi với vẻ tò mò: "Có phải là một trong những người yêu cũ nổi tiếng của cô không?". Nữ diễn viên đáp lại bằng một tiếng "Suỵt!" tinh nghịch và từ chối bình luận thêm, càng làm tăng thêm sự tò mò.

Sau khi chia tay, người bạn trai còn đòi lại chiếc vòng rùng rợn này. Ảnh: Koreaboo

Câu chuyện của Seo Yoo Jung nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý. Netizen đều cho rằng việc bạn trai cũ của cô dùng răng mình làm vòng cổ rồi đem tặng là điều rùng rợn đến mức nổi da gà.

Seo Yoo Jung sinh năm 1978, góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Forbidden Love, Steal Heart, Family's Honor, Mr. Sunshine, Royal Family, If Tomorrow Comes và Quả tim máu. Seo Yoo Jung kết hôn với một doanh nhân vào năm 2017, cặp đôi có một con gái. Tuy nhiên, sau khi ly thân vào năm 2020, nữ diễn viên tiết lộ vào năm 2023 rằng họ đã chính thức ly hôn.

Ảnh: Koreaboo

