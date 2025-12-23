Mỹ nhân SNSD giống Song Hye Kyo nhất bỗng nổi giận ngay trên sóng truyền hình, đáp trả thẳng thắn khiến đồng nghiệp "rén ngang"

Tối 22/12, tờ Koreaboo cho hay Hyoyeon (SNSD) vừa mới tham gia ghi hình cho chương trình Dolsing Fourmen (kênh SBS). Tại đây, mỹ nhân SNSD đã tỏ ra kích động trước những bình luận của khán giả cho rằng cô trông vô cùng dữ tợn và ghê gớm. Được biết, đây chính là định kiến mà công chúng dành cho Hyoyeon trong suốt nhiều năm do nữ ca sĩ không sở hữu vẻ ngoài dịu dàng như các thành viên SNSD khác.

Ngay trên sóng truyền hình, Hyoyeon nổi đóa trước việc khán giả đánh giá cô dựa trên vẻ bề ngoài: “Tôi đã vô cùng tức giận. Tại sao mọi người cứ liên tục nói như vậy trong khi chẳng thèm nhìn kỹ mọi thứ nhỉ? Điều này khiến tôi chỉ muốn lao đến và khóa mõm họ lại ngay lập tức”. Phản ứng cực gắt của Hyoyeon đã khiến cho các khách mời trong trường quay cũng phải cảm thấy ngỡ ngàng.

Hyoyeon bỗng nổi trận lôi đình ngay trên sóng truyền hình khi phải đối mặt với những bình luận cho rằng cô trông quá dữ tợn. Nữ idol tỏ ra bức xúc vì cảm thấy bất công trước việc công chúng đánh giá cô dựa trên vẻ bề ngoài. Động thái gay gắt của Hyoyeon khiến đồng nghiệp cũng phải rén ngang. Ảnh: Koreaboo và Insight

Cũng trong buổi ghi hình cho show Dolsing Fourmen, Hyoyeon bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tham gia vào đội hình vocal chính của SNSD: “Thực ra tôi từng hỏi mọi người liệu mình có thể gia nhập vào đội hình giọng hát chính của nhóm SNSD được hay không”. Chia sẻ mới đây của Hyoyeon khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi từ trước tới nay nữ idol sinh năm 1989 luôn đóng vai trò là “cỗ máy nhảy” trong “nhóm nhạc quốc dân”.

Ngay cả nam ca sĩ Lee Sang Min cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước tuyên bố đầy táo bạo của Hyoyeon: “Ủa chẳng phải để trở thành vocal chính trong 1 nhóm thì cần phải có giọng hát tốt hay sao?”. Tiền bối vừa dứt lời, Hyoyeon liền phát biểu dõng dạc đầy tự tin ngay trên sóng truyền hình: “Thì em hát cũng hay mà”.

Những chia sẻ của Hyoyeon trong buổi ghi hình mới đây đã gây bão mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Koreaboo

Trước đó, trong 1 tập của chương trình Secret Unni, Hyoyeon cũng từng gây xôn xao khi chia sẻ rằng, cô cảm thấy không được thoải mái vì luôn bị đặt ở ngoài rìa trong đội hình SNSD: “Tôi đã thật sự tức giận trong suốt những ngày hoạt động cùng SNSD vì luôn bị đứng ở bên rìa mà không được xếp ở vị trí trung tâm”. Tại thời điểm đó, lời chia sẻ chân thật của Hyoyeon đã làm dấy lên 1 cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Có người bênh vực và cho rằng Hyoyeon khá thẳng thắn, nhưng cũng không ít người chỉ trích nữ ca sĩ vì đã quá tham lam. Theo nhiều khán giả, nếu xét về danh tiếng và tài năng tổng thể, Hyoyeon đều không thể so bì với nhiều thành viên khác trong nhóm.

Hyoyeon sinh năm 1989, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc từ năm 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Trong nhóm, nữ idol đảm nhận vai trò nhảy chính và được giới chuyên môn đánh giá cao. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc nổi bật, người đẹp cũng để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua loạt show thực tế nổi tiếng như Invincible Youth 2, Dancing with the Stars, Hit the Stage. Những năm trở lại đây, Hyoyeon còn lấn sân làm MC và gặt hái được nhiều thành công.

Bên cạnh đó, Hyoyeon còn được xem là bản sao của Song Hye Kyo vì sở hữu ngoại hình hao hao đàn chị minh tinh.

Cô hoạt động nghệ thuật được gần 20 năm và gặt hái được vô số thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Naver