Song Hye Kyo cũng có ngày bị gắn mác "thảm họa thời trang”
Song Hye Kyo từng ăn mặc lùm xùm, khiến khán giả lắc đầu ngao ngán.
Song Hye Kyo là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giả trí xứ kim chi, cứ xuất hiện là lại chiếm hết spotlight nhờ nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang thanh lịch. Thế nhưng ít ai biết được, nữ diễn viên Hậu Duệ Mặt Trời cũng từng có thời kỳ chỉ muốn quên với cách ăn mặc lạ lùng, lạc quẻ, ai nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Trang 163 đánh giá rằng, trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Song Hye Kyo có nhan sắc tựa thiên thần nhưng lại chẳng biết gì về thời trang. Từ năm 2000 đến trước năm 2008, vợ cũ Song Joong Ki không ít lần ăn mặc cực kỳ thảm họa, kết hợp trang phục, phụ kiện rườm rà, lạc quẻ.
Thậm chí, có khoảng thời gian, Song Hye Kyo còn mê mệt họa tiết da báo, áo khoác lông chim dù chẳng hề phù hợp với khí chất của bản thân tẹo nào. Nhìn lại những bức ảnh cũ của Song Hye Kyo mới thấy được, visual hoàn hảo của cô chính là thứ đã cứu lại concept khó đỡ này.
Từ năm 2010, Song Hye Kyo dần thay đổi phong cách ăn mặc. Khi tham dự sự kiện, cô chỉ lựa chọn những món đồ đơn giản nhưng không bị lỗi thời. Việc nữ diễn viên giữ mình trong "vòng an toàn" khiến cô bị đánh giá là không có điểm đặc sắc trên thảm đỏ, không có thẩm mỹ thời trang. Thế nhưng dù sao so với gần 1 thập kỷ trước đó, đây đã được coi là sự tiến bộ lớn đối với người đẹp phim Vinh Quang Trong Thù Hận.
Có thể nói, bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời là bước ngoặt lớn nhất đối với Song Hye Kyo, không chỉ về đời tư, sự nghiệp mà còn cả về cách ăn mặc. Sau thành công của siêu phẩm này, sự nghiệp của Song Hye Kyo có bước tiến lớn và cô cũng tìm được người bạn đồng hành, lên xe hoa cùng với Song Joong Ki (mặc dù sau đó đã ly hôn). Đồng thời, phong cách thời trang của Song Hye Kyo lên hương đáng kể. Theo như giới mộ điệu đánh giá thì: "Cô ấy đột nhiêu hiểu rõ mình là ai và thể hiện điều này với công chúng qua trang phục".
Song Hye Kyo định hình phong cách rõ ràng cho bản thân, lắc mình thành quý cô thanh lịch của showbiz Hàn Quốc. Với style tối giản nhưng vẫn sang chảnh cuốn hút, nữ diễn viên nhận được hợp đồng Đại sứ thương hiệu của Fendi Hàn Quốc và vô số lần tỏa sáng trên thảm đỏ. Kể cả trong những loạt ảnh đời thường, Song Hye Kyo vẫn tự tin khoe sức hút, khiến dân tình xuýt xoa không thôi.
Song Hye Kyo cũng khá chăm "làm mới" bản thân, chẳng ngại thử sức với nhiều kiểu tóc, phong cách trang điểm khác nhau và lúc nào cũng khiến dân tình phải trầm trồ khen ngợi. Có lẽ đây là lý do nhiều năm qua, vợ cũ Song Joong Ki vẫn luôn trụ vững trong top đầu các bảng xếp hạng nhan sắc Hàn Quốc.
Trong năm 2025 này, nữ diễn viên Trái Tim Mùa Thu là một trong những cái tên đi đầu trào lưu tóc ngắn trong giới nghệ sĩ Kbiz, được vô số người coi như "icon thời trang" hàng đầu của làng giải trí xứ kim chi.
